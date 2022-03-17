Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız asrın vicdan abidesidir'

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Yüce Milletimiz ve içinde yer aldığımız İslam Alemi'nin Berat Gecesini tebrik ediyor, hayırlara vesile olması niyazıyla, Milli ve manevi birliğimiz, kardeşliğimiz, milli dirliğimizin ebedi olmasını diliyoruz.‘ dedi.

Tebrik

Milletvekili Aydemir, ‘Mukaddesatımıza sadakat ve değerlerimize vefada kararlılığımızı yineliyor, küresel boyutta bir vicdan adresi, mazlum ve mağdurların hamisi, yeryüzünde barış ve huzurun sesi olan ülkemizin asırlara yürüyüşünün mübarek olması duasıyla, Aziz milletimizin manevi coşkusunu paylaşıyoruz. ‘ mesajını verdi.

Aydemir'den Vicdan Eksenli Değerlendirmeler

TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında Dünya Vicdan Günü odağında ‘Vicdan' eksenli değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Küresel vicdanı uyandırmak, zulümleri durdurmak, haksızlıkların nihayete erdirmek adına, ‘Dünya beşten büyüktür' kaydını düşen Sayın Cumhurbaşkanımız asrımızın vicdan abidesidir. ‘ dedi.

Türkmenistan Seçimleri

Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temennisinde bulunan TÜRKPA Üyesi Milletvekili Aydemir, yeni Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'u tebrik ederek, sonuçların Türk Dünyası ve İslam Alemi için hayırlı olmasını diledi.

‘Horasan milli ve manevi değerler hazinesidir'

Basın toplantısında Horasan'ın milli şahlanışın 104'üncü yıldönümünü kutlayarak şehit ve gazilere rahmet niyazında bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Ahmet Yesevi'nin torunları, Alvarlı Muhammed Lütfi Efenin yoldaşlarının mekanı, Horasan Baba yadigarı ilçemiz, dadaşlık ruhunun diri ve canlı tutulduğu, bize ait milli ve manevi değerlerin yaşatıldığı, tarihimize yön veren ecdat emanetlerinin aziz saklandığı, ebedi bir Türk yurdudur. ‘ nitelemesinde bulundu.

Aydemir Tortum'u Gündeme Taşıtı

Milletvekili Aydemir'in Erzurum odaklı gündeminde Tortum ilçesi vardı. Tortum'da gerçekleştirilen Belediye hizmetlerini video üzerinden basın mensuplarıyla paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Cennetvari doğası, ülke ve bölge tefekkürüne yön veren beşeri sermayesi ile Tortum, yerel hizmetler kaydında da özellikle beceriksizlikleriyle öne çıkan muhalefet partileri yönetimindeki belediyelerin ders alacağı bir adrestir. ‘ dedi.

Aydemir Tortum Belediyesi Hizmetlerini Paylaştı

Tortum'un eşsiz doğal güzellikleriyle aynı zamanda turizm alanında da marka ilçe olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, belediyenin turizme yönelik yatırımlara ağırlık verdiğini, klasik belediyecilik anlayışını aşan hizmet ve eser çeşitliliğiyle Erzurum'un diğer ilçelerinin olduğu gibi Tortum'daki yerel yönetimin de muhalefetçe örnek alınması gerektiğini söyledi.

Aydemir Yiğider'i Kutladı

Milletvekili Aydemir, TBMM'deki basın toplantısında Erzurum genelinde yerel yönetimlerin sergilediği başarıları paylaştı, Tortum Belediyesini gündeme taşıdı, Tortum Belediyesinin yaptığı bazı çalışmalardan örnekler vererek, Belediye Başkanı Muammer Yiğider'i kutladı. Tortum Belediyesi çalışmalarını aktaran Milletvekili Aydemir, rutin belediyecilik hizmetleri, sosyal belediyecilik alanında üstün hizmetler kaydeden Tortum Belediyesinin aynı zamanda tarımsal alanda da çalışmalar gerçekleştirerek Bölge ekonomisine önemli katkılar sunduğunu aktardı.

Aydemir: ‘Halepçe katillerine lanet, mazlumlara rahmet olsun'

16 Mart 1988'de gaz bombalarıyla katledilen Halepçe mazlumlarını rahmetle anan Milletvekili Aydemir, 5 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği, 7 bini aşkın kişinin yaralandığı Halepçe Katliamının müsebbibi Saddam Hüseyin ve diğer müsebbiplerini telin etti, insanlığın gözü önünde katledilen çocuklar ve yaşlıların trajedisini aktardı.

‘Halepçe mazlumlarını hiç unutmayacağız'

Milletvekili Aydemir, ‘“Anne elma kokuyor” diyerek ölüme koşan Halepçeli yavrular için ödettirilen ilahi bedel ibret almak için hepimize yetmez mi? Saddam'ın ahiri de vicdansızlığına karşılıktı. Halepçe'de can verenleri hiç unutmayacağız.' kaydını düştü. Aydemir, Türkiye'nin orada insanlara sahip çıktığını; o gün vazifede olan kim varsa hepsini şükranla andıklarını söyledi.

Kaz dağlarına ağıt yakanlar neredeler?

“Dünya vicdan gününde” bir başka vicdansızlığa dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Kazdağlarına ağıt yakanlar İstanbul'un göbeğinde katledilen ağaçlara zerre ses çıkarmadılar. Bunlar sanatçı, gazeteci değil; goygoycu! İşleri güçleri hakikatleri perdeleyip yalanla, iftira ile ve dahi vicdansızca yönelmek.' vurgusunu yaptı.

Aydemir sordu: vicdanınız nerede?

Kaz Dağları'nda "ağaçlar katlediliyor" diyen sanatçıların, İstanbul'da katledilen ağaçlarla ilgili sesinin çıkmadığını belirten Milletvekili Aydemir, "Vidanınız nerede?" diye sordu. Milletin gözünün önünde asırlık ağaçlar katledildiğini; kimsenin sesinin çıkmadığını ifade eden Milletvekili Aydemir, Dünya Vicdan Günü'nde onları kınadığını söyledi.

‘Berat Albayrak'a minnettarız'

“Öngörümüze, ufkumuza bunların hayalleri ulaşmaz” gerçeğine bir örnek. ABD kalıcı yaz saati uygulamasına geçiyormuş' diyen milletvekili Aydemir, ‘Biz seneler önce bu uygulamayı başlatırken muhalifler ipe sapa gelmez isnatlarda bulunmuşlardı. O günün Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'a özür borçları var. ‘ dedi.

Türkiye'nin kalıcı yaz saati uygulaması sonucunda enerjide önemli tasarrufların gerçekleştirildiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, uygulamayı hayata geçiren Berat Albayrak'a minnettar olduklarını belirtti. ABD'nin yaz saati uygulamasına geçmeye hazırlandığını da aktaran Aydemir, Türkiye'ye yaz saati uygulamasına geçerken yalan söylenip iftira atıldığını belirterek, "Geldiğimiz noktada ABD bizi takip ediyor. Berat Albayrak bakanımıza öngörüsünden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Aydemir'den Kılıçdaroğlu'na Tepki

Milletvekili Aydemir, ‘Dünya vicdan gününde, uyuşturucuyla mücadelemize dünya şapka çıkarırken, grup toplantısında vicdandan uzak eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kınıyoruz. Türkiye terörle olduğu gibi uyuşturucuyla da dünyanın gıpta ile izlediği bir mücadele veriyor. ‘ diye konuştu. Milletvekili Aydemir, Türkiye'nin, uyuşturucuyla mücadelede "dünyada bayrak bir ülke" olduğunu söyledi.

Türkiye Uyuşturucu İle Mücadelede Bayrak Ülke

Milletvekili Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün grup toplantısında, uyuşturucuyla mücadelede hükümeti suçladığını anımsattı. "Tam da Dünya Vicdan Günü'nde şunu söylüyorum: 'Ey vicdan, ayağa kalk hakikati söyle.' Vicdanı olsa bunu yapmaz. İşleri güçleri aldatmak, doğruyu söylememek." diyen Milletvekili Aydemir, Türkiye'nin uyuşturucuya karşı verdiği mücadeleye "dünyanın şapka çıkardığını" vurguladı.

Türkiye Uyuşturucu İle Kararlı Ve Etkin Mücadelesiyle Tarih Yazıyor

Yakalanan uyuşturucu miktarı ve operasyonlarla ilgili bilgi veren Milletvekili Aydemir, "Polisimize günahtır, yazıktır. Bu insanlar emek veriyorlar Sayın Kılıçdaroğlu. Sırf siyaseten çamur atmak için çalışanları niye bu hale taşıyorsunuz? Bize leke atmak için çalışanların haklarını gasbediyorsunuz. Uyuşturucuyla mücadelede dünyada bayrak olan bir ülkeyiz. Bütün dünya bizi örnek gösteriyor. Sen siyaseten AK Parti'ye çamur atmak için hakikat ile uzak yakın olmayan şeyler söylüyorsun." değerlendirmesinde bulundu. Uyuşturucunun dünyanın başına bela olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, herkesin bu konuyla ilgili canhıraş mücadele vermesi gerektiğini ifade etti.