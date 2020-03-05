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Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız izzetimizdir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Sayın cumhurbaşkanımız izzetimiz, iffetimiz ve milletimizin haysiyetidir’ dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Sayın cumhurbaşkanımız izzetimiz, iffetimiz ve milletimizin haysiyetidir' dedi.


CHP Milletvekili Engin Özkoç'un düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a yönelik ifadelerinin edepsizlik ve çirkinlik olduğunu, hiçbir insani telakkiyle izah edilemeyeceğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Üslubu beyan, aynıyla insan' diyor ecdat. İfade tarzı insanı anlatır. Bu çirkinliği sergileyen şahıs şahsiyetini ortaya koymuş ve kendini tarif etmiştir. ‘ kaydını düştü.


CUMHURBAŞKANIMIZ BİR DÜNYA LİDERİDİR


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnız Anadolu Coğrafyasında değil, küresel boyutta bir iman ve vicdan adamı; cihanı adalet, hak ve barışta uyanmaya davet eden bir Dünya lideri olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘ Ziya Paşa diyor ya, "İdrâk-i maâlî bu küçük akla gerekmez. / Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez'. Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın duruş, konum ve vizyonunu anlamayanlar zavallılardır. ‘ dedi.


ZİYA PAŞA'NİN DİZELERİYLE TEPKİ


Özkoç'a tepkisinde Ziya Paşa'nın tesbitlerine yer veren Milletvekili Aydemir, ‘Âsâf'ın mikdârını bilmez Süleyman olmayan/ Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan' diyor ya Ziya Paşa. Elhak doğrudur. Sayın cumhurbaşkanımızın ufkunu anlayabilmek için önce yüksek olmak ve yüksek düşünmek gerek. Sözün özü Ziya Paşanın ifadesiyle şudur: ‘Kim ki korkmaz Hak'tan ondan korkar erbâb-ı ukûl/Her ne isterse yapar Hak'tan hirasan olmayan. ‘ kaydını düştü.


AYDEMİR'İN PAYLAŞIMI


Sosyal medya üzerinden de tepkisini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Suriye'de yaşananlar, ordumuzun akıllara durgunluk veren başarısı Esed'in içerideki hempalarını kudurtuyor; feveranın sebebi bu... Onlar çukurlarında debelenedursunlar, Sayın Cumhurbaşkanımız, izzetimiz, iffetimizdir; milletimizin haysiyetidir.' ifadelerine yer verdi.

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