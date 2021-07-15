Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir'

Allah'ın gazabı ve kahrı bu millet için hain emeller besleyenlerin üzerine olsun. ‘ dedi.

‘Onlar var ki biz de varız'

Milletvekili Aydemir, ‘15 Temmuz Diriliş ve Varoluş Destanının müellifleri, Yüce Türk Milletine kefen biçenlere karşı can adayarak milli duruş ve tarihe geçen bir kararlılık sergileyen; İlhan Varank, Ömer Halisdemir, Adil Büyükcengiz, Abdullah Tayyip Olçak, Ayşe Aykaç'tan Medet İkizceli, Tevhit Akkan, Bülent Karalı, Hüseyin Güntekin'e tüm şehitlerimizi tazim, rahmet ve şükranla anıyoruz. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Onlar var ki biz de varız. ‘ dedi.

‘Erzurum milli irade kalası'

Erzurum'u; ‘Ezan için, bayrak için, vatan için can verme şerefine nail olmuşların sılası; Yüce Türk Milletinin iman kalası; Milli iradenin en beliğ ve coşkun sedası; ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak' karalılığının nidası' olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Şehri Mübarek Erzurum, milli egemenliğe kefen biçmeye yeltenen hainlere karşı, ilk ses ve ilk set olarak 15 Temmuz'da da Tarih yazan bir milletin değişmez adresi olduğunu bir kez daha göstermiştir. FETÖ iblislerine karşı milli metanet, dirayet ve direniş gösteren Dadaşlara minnettarlığımız sonsuzdur. ‘ mesajını verdi.

Milli İradenin 15 Temmuz'da Tarihe Düştüğü Kayıt

Milletvekili Aydemir, ‘15 Temmuz'da küresel ezberleri bozan, 21'inci yüzyıl idrakine sığmayan bir milli birlik, beraberlik ve kardeşlik safında buluşan Aziz Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ufkunda buluşarak cihana, Akifçe bir üslup ve imanla, ‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem' kararlılığını göstermiş; tarihe bir kez daha; ‘Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam/ Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.' kaydını düşmüştür.' dedi.

15 Temmuz'u Akifçe Tarif

Milletvekili Aydemir, ‘15 Temmuz'da ortaya konan milli kıyamın Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoyca tefsiri, ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım'; tasviri, ‘Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz/Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz'; tafsili, ‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir'; takdimi, ‘Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz'; tarifi, Türk eriyiz, silsilemiz kahraman/Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman' vurgusudur.' ifadesini kullandı.

‘Cumhurbaşkanımız milli iradenin lideridir'

15 Temmuz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufkunda buluşan Milli iradenin eseri olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Akifçe bir üslup, azim ve kararlılıkla yaptığı, ‘Tükürün milleti alçakça vuran darbelere/ Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere' çağrısında gönüllerini birleştiren, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet imanında sebat ve kararlılığını bir kez daha ortaya koyan Milli irade, küresel tarihte eşi olmayan bir duruş göstermiştir. ‘ dedi.

‘Ölümlerle eğlenen yüce bir milletiz'

Milletvekili Aydemir, ‘‘Delinse yer, çökse gök, yansa, kül olsa dört yan/Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan/Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan/ Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz' diyen Milli irade; harimi ismetine el ve dil uzatan ihanet ve şer odakları, FETÖ iblisleri karşısında; ezan, bayrak, vatan ve devlet mukaddeslerini korumak, iman ile bezeli iradesini ifade için tek saf, tek amaç ve tek niyette buluşmuş; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Milli Diriliş destanı yazmıştır.' kaydını düştü

Basın Camiasına Minnettarız

‘15 Temmuz'daki milli irade şahlanış ve dirilişinde öncü olan Medyamız, yazılı ve görsel basınımızın milli irade fedailerine minnettarız. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum'dan, Edirne'ye FETÖ zulüm ve ihanetine dur diyen tüm gazeteci arkadaşlarımıza müteşekkiriz. Basın babında da Erzurum'un şer ve ihanet odaklarına karşı ilk ses olduğunu asla unutmayacak; kalemini bir süngü gibi hainlere karşı doğrultan basın mensuplarına şükranımız ebedi kalacaktır.' vurgusunu paylaştı.