Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımıza minnettarız'

Genel Kurulu tamamlandı. KKTC'nin gözlemci üye statüsünün onaylandığı toplantı kardeşlikleri perçinledi. TÜRKPA üyesi Erzurum AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, “Bu zemini 15 yıl önce açan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız” dedi.

Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, oluşturulan güç birliğinin dil, din, gelenekleri aynı olan Türk Dünyasını ifade ettiğini, bu duruşun küresel sorunların çözümü odağında orak bir aklı temsil ettiğini belirterek, genel kurul sonrası yayımlanan Ankara Deklarasyonunun tarihi bir manifesto olduğunu kaydetti.

TÜRKPA'nın önemi

TBMM'de düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurulu tamamlandı, Genel Kurul sonrasında Ankara Deklarasyonu kabul edildi. Deklarasyonda, Türk dünyasında iş birliğinin teşvik edilmesi ve parlamenter diplomasinin güçlendirilmesinde TÜRKPA'nın önemi vurgulandı.

Basın Toplantısı

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurulu sonrası basın toplantısı düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ve Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov değerlendirmelerde bulundu.

15. Kuruluş Yıldönümü

Şentop, TÜRKPA Genel Kurulunun başarıyla tamamlandığını, TÜRKPA'nın bağımsız Türk devletlerinin meclis başkanlarını ve parlamenterlerini aynı masanın etrafında topladığını belirterek, uluslararası saygınlık ve tanınırlık kazanmış bir kuruluş olarak önemli çalışmalara imza atan TÜRKPA'nın bu yıl 15. kuruluş yıl dönümü olduğunu kaydetti.

Katılımcılar

Genel Kurula üyeler dışında gözlemci ülke parlamento başkan ve başkan yardımcıları ile uluslararası Türk kuruluşlarından 12 örgüt temsilcisinin katıldığını aktaran Şentop, "Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Parlamentoları olarak çıktığımız bu kutlu yolda bugün Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dijital platformda Özbekistan parlamento başkanları ve temsilcileriyle bir araya geldik." dedi.

Şentop'un Değerlendirmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Sınır aşan krizleri güç birliği yaparak kontrol altına alabilirsek 21. yüzyıla gerçek manada damgamızı vuracağız. Bunun için bütün Türk devletlerinin aramızda ve yanımızda olmasına ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Şentop, ortak azimle TÜRKPA'yı kurduklarını belirterek, “Meclislerimizi bu ortak çatı altında birleştirdik, kardeş Türk halklarının meclisleri olarak beraber çalışma geleneğimizi kökleştirdik. Bizler yan yana, omuz omuza, sırt sırta dururken; uzun ince bir yolun ortasında geçmiş ve geleceği birbirine bağlıyoruz. Bizleri bir araya getiren kan bağımız, kültürümüz, dilimiz ve tarihi sorumluluğumuzdur. Kurumlarımız ve devletlerimiz yakınlaştıkça aslında yalnızca atalarımıza ve torunlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. Üzerimize düşen en büyük görev, Türk dünyasının köprülerini çoğaltmak, birbirimize yakınlaşmak ve beraber çalışmaktır. Gelecek on yıllarda, geçmiş on yıllarda yapılanlardan çok daha fazlasını yapmaya, aynı yolda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Aile Fotoğrafı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Dönem Başkanlığını, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclisinden devraldı.

Şentop'un başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısına Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sabiha Gafarova, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamento Meclisi Başkanı Yerlan Koshanov, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Shakıev, Türkmenistan Meclis Başkanı Dunyagozel Gulmanova, Özbekistan Cumhuriyeti Âli Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Macaristan Ulusal Meclisi Birinci Başkanı Yardımcısı Sndor Lezsk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Zorlu Töre katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Genel Kurulu'nda yer alan parlamento başkanları ve tüm katılımcılar ile aile fotoğrafı çektirdi. AK Parti Milletvekili ve TÜRKPA üyesi Milletvekili Aydemir de aile fotoğrafında yer aldı.

TBMM TÜRKPA Üyeleri

TBMM Başkanı Şentop'un başkanlık ettiği Genel Kurul'a, TÜRKPA Türkiye Delegasyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Karaman Milletvekili Recep Şeker, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Niğde Milletvekili, Ömer Fethi Gürer, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız katıldı.