Aydemir: ‘Cumhuriyeti yükseklerde tutan bir yapıyız'

Milletvekili Aydemir, TBMM'nin milli irade tecelligahı olduğuna işaret ederek, ‘Türbeyi aziz tutan bekçisidir.' Biz ne kadar milletvekilliği makamına uygun davranırsak TBMM'yi o kadar onore etmiş oluruz, yüksekte tutmuş oluruz. ‘kaydını düştü.

‘TBMM başkanlarına minnettarız'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a imkanların güncelleştirilmesi, teknolojik altyapının oluşturulması, Milletvekilleri ve halkın yararlandığı yeni yapılanmaların sağlanması odağında müteşekkir bulunduklarını belirten Milletvekili Aydemir, TBMM'de başkanlık görevinde bulunan İsmail Kahraman ve Binali Yıldırım ile geçmişteki başkanlara da minnettar olduklarını ifade etti.

Aydemir'den Üslup Vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘ Üslubumuz, milletvekilleri buradaki tavrıyla, tarzıyla saygınlığını artırıyor ya da o saygınlığa halel getiriyor, yaklaşımımız çok önemli. Çok yakın zamanda -hep beraber gördük- bu Meclise çekiçle girip milletin kürsüsünü çekiçleyen milletvekillerine şahit olduk. Öyleyse burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi görüşülürken bunları mutlaka ama mutlaka konuşma zeminine getirmek lazım ve bunların bizim adımıza bir büyük nakisa olduğunu altını çizerek söylemek lazım. ‘ dedi.

Milletvekilliği Makamına Uygun Davranmak

Milletvekili Aydemir, ‘Bizim kültürümüzde şöyle bir özel aforizma var: ‘Türbeyi aziz tutan bekçisidir.' Bu ne demek? Biz ne kadar milletvekilliği makamına uygun davranırsak orayı o kadar onore etmiş oluruz, yüksekte tutmuş oluruz, aksi bütünüyle bize yansıyor. Bir milletvekili "Ben dokunulmazlık almışım, milletvekiliyim, polise hakaret ederim, önüme gelene fırça atarım." Yok böyle bir şey; tam tersi, milletvekili olmuşsan daha bir edep üzere hareket etmek durumundasın, milleti temsil ediyorsun. Kaldı ki polis dediğiniz kim? Bizim insanımız. Onlar kim adına hizmet ediyor? Millet adına hizmet ediyor. Şimdi, burada milletvekilini sözüm ona koruyor gibi gözüküp milletin çok asil bir parçasını zemmetmek bir milletvekiline yakışmıyor, Bunlara hepimizin itiraz etmesi lazım, kayıt koyması lazım.' diye konuştu.

Aydemir'den Fransa Örneği

TBMM'nin her türlü düşüncenin ifade edildiği bir ortamı ifade ettiği, Batı demokrasilerinde bile böylesi bir anlayışın olmadığına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Yakın zamanda Fransa'ya gittik bir ziyaret için. Orada bir Türk derneğinin etkinliğine katıldık, bir konuşma yaptım. Belediye Başkanı gelmemişti ama Fransız siyasetçiler vardı. Konuşmamın akabinde Dernek başkanı yanıma geldi "Vekilim, Belediye Başkanı beni aradı 'Siz o milletvekilini nasıl getirip burada propaganda yaptırırsınız!' diye bana fırça attı." dedi. Biraz sonra o Belediye Başkanı geldi, Yaşı kelama ermiş, 70'in üzerinde; iki dönem Fransa Parlamentosunda milletvekilliği yapmış, komisyon başkanlıkları yapmış bir sima. Onlardaki demokrasi anlayışını ifade için söylüyorum. Bizim geldiğimiz noktaya bakın, Parlamentoda terörden yargılanan bir milletvekilini aklama adına onun terörist nişanlısını burada masum gösteriyoruz, böyle bir şey olabilir mi?' diye sordu.

‘Biz gönlümüzü açmışız'

Milletvekili Aydemir, ‘Ermeni hakkından bahsediyoruz; bizden daha gani gönüllü bir millet var mı, bir ülke var mı? Bakın, burada canlı şahidi benim, bin defa söyledim, 6 dedemi katletmişler, buna rağmen biz gönlümüzü açmışız. Biz geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzıyla, tavrıyla öyle bir zemin açmışız ki işte bir Ermeni kaymakam tayin etmişiz, onu söylediğimizde de tahfif ediyorlar, hafife alıyorlar. Bizden önce bunlar yoktu. Cemevleriyle ilgili düzenleme yapıyoruz, aklınıza gelmezdi, aklınıza. Ha, itirazınız şuna ise size hak veriyorum: Elinizdeki argümanlar alınıyor, buna itiraz ediyoruz ve vaka da budur, hakikat de budur.' dedi.

Milletvekili Aydemir eleştirilerde bulunan Muhalefet Milletvekillerine seslenerek, ‘Ama biz, siz ne yaparsanız yapın, milletin her parçası adına hizmet edeceğiz. Şu bütçeler de arkadaşlar, şunların tamamı da millet lehine icraatlar için harcanıyor, elhamdülillah.' vurgusunu paylaştı.

Faiz İndirimi

Bütçe değerlendirmesinde faiz indirimi konusunu ve buna yönelik eleştirileri değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Faiz keşke sıfıra inse, hiç faiz ödemesek ama bir başka hakikat var, onu es geçmeyeceğiz; bizimle beraber orayı da zapturapt altına almışız. Bakın, 2002 yılında Bütçenin yüzde 43,2'si faize harcanıyormuş, ama bizimle beraber, 2021 yılı sonu itibarıyla yüzde 11'lere düşmüş. Daha önce, bizden önce alınan her 100 liralık verginin yüzde 85'i, 85 lirası, hatta da 85,7 lirası faize gidiyordu. Vatandaştan vergi alıyoruz, 85,7 lirasını faize veriyoruz. Bizimle beraber nereye geldi bu? 15,5'e düştü. ‘ dedi.

Kur Korumalı Mevduat

Kur korumalı mevduat konusundaki muhalefet yaklaşımına tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘ Sizi çok rahatsız ediyor kur korumalı mevduat. Niye rahatsız ediyor? Biz Plan Bütçe Komisyonunda bir kanun teklifi görüşürken hayata yansıdı, beklenti şuydu: "Aralık 2021'in sonuna kadar dolar 30 TL olacak." öyleydi değil mi? O kararla beraber dolar bir anda 11'e düştü, 18'di; bakın, bugün de 18 değil mi arkadaşlar? Bir yıllık sürede. ‘ dedi.

Aydemir Tuzla Belediye Başkanına Yapılan Saldırıyı Kınadı

Konuşmasında Tuzla Belediye Başkanına yapılan saldırıyı kınayan Milletvekili Aydemir, muhalefetin demokratik tahammülsüzlük içinde olduğuna değinerek, ‘Bakın, işaret fişekleri var. Erzurumlu bir hemşehrim belediye başkanlığı yapıyor. Nerede? Tuzla'da. Tuzla'da bir etkinliği var Büyükşehir Belediyesinin, o da çağrılmış, iştirak etmiş. Konuşma yaparken çıkıyor, kendisinden önceki belediye başkanlarının yaptıklarına teşekkür ediyor; bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanımız, yaptıklarına teşekkür ediyor. Sonra, rahmete uğurladığımız Kadir Topbaş Bey'e, onun yaptıklarına teşekkür ediyor. Oradaki heyet, âdeta linç eder hâle geldiler. Demokrasiden anlaşılan buysa biz oradan fersah fersah uzağız.' diye konuştu.

‘Vira bismillah diyeceğiz'

Milletvekili aydemir, ‘Bakın, geçtiğimiz yıllarda da envai türden suçlamalar yapılmasına rağmen burada Meclis Başkanımız çok olgunca ne lazım geliyorsa o şekilde karşılık veriyor, böyleyiz. Bunu içselleştirmeden "Biz muhalefetteyiz. Dolayısıyla biz böyle bol kepçe konuşalım." Yok, kardeşim, bu tarafta da var, bizi takip edenler var; olur mu öyle bir şey? Olmaması lazım. Dolayısıyla, şunun altını çiziyorum. Biz yaptığımız bütçelerle millete hizmeti esas alıyoruz, bugüne kadar bunu yaptık, 21 bütçe yapmışız, 21 bütçe. Kime nasip olur? Bu millet bizi yüreğine koyduğu için bu oldu. Allah'ın izniyle 2023 yeniden "vira bismillah" dediğimiz zaman olacak, göreceğiz. Cumhuriyeti yükseklerde tutan bir yapıyız biz.' dedi.

Şehtop'a Erzurum Teşekkürü

TBMM Başkanı Şentop'a Erzurumlular adına teşekkür eden Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Meclis Başkanımıza hususen Erzurum adına bir teşekkür ediyorum. 2019'da, Erzurum Kongresi'nin 100'üncü yılında Erzurum'u teşrif ettiniz, o sürur zamanlarımıza eşlik ettiniz, bunu hiç unutmayacağız, bunu da kayıt altına aldık, 100'üncü yılı beraber kutladık, ona da medyunu şükranız, müteşekkir olduğumun altını çiziyorum.' diye konuştu.

Aydemir'den ‘İstikrar Bizimle Beraber Hayat Buldu' Hatırlatması

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişi de içeren Anayasa değişikliği döneminde TBMM Başkanı Şentop'un anayasa Komisyonu Başkanı olduğu ve çok özel ve güzide hizmetler kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi hayata yansırken Başkanımızın katkıları oldu. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle beraber Başkanımız o kadar tafsilatlı anlattı ki notları öylesine ayrıntıya dökerek anlattı ki bizden önce soru önergelerinden bahsetti, yasama faaliyetlerinden, denetim faaliyetlerinden bahsetti, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminden önceki hâli ve şimdiki hâli vurguladı, şunu söyledi son kertede: "İstikrar bizimle beraber hayat buldu." Cumhurbaşkanlığı sistemine vurgu yaparak söyledi. Orada da Sayın Başkanımızın katkısı çok çok büyüktü. Allah razı olsun.' dedi

Muhalefete Eleştiri

Muhalefetin "Cumhurbaşkanı niye korunuyor?" şeklindeki ifadelerini eleştiren Milletvekili Aydemir, ‘Cumhurbaşkanımız da korunmalı, sizin Genel Başkanınız da korunmalı. Hepimize burada yapılan hizmetler yansıyor. Özellikle güvenlikten sorumlu kardeşlerimiz, buradaki Koruma Başkanlığı çok özel gayret sarf ediyor, ben onlara da çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. ‘ dedi.

Muhalefetin Çelişkisi

Muhalefetin yargının yanlı olduğu şeklindeki ifadelerine sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Bir başkası, yargının yanlı olduğuna vurgu yapıldı. Konuşmacılardan biri söyledi. "Efendim, yargı çok yanlı." "Yargı sarayın emrinde." Dün Bekaroğlu burada şunu söyledi: Fuat Bey mahkemeye vermiş kendisini, bir tazminat kazanmış Fuat Bey, Cumhurbaşkanı Yardımcımız sonra Yargıtay bozmuş. İş oraya geldiğinde, Yargıtay safhasına kadar ne diyor? "Yargı, Hükûmetin emrinde, yargı iktidarın iki dudağının arasında." Bozulduğu zaman şunu söyledi: "Ankara'da hâkimler var." Bunu yapmamak lazım, buradan çıkmak lazım.' ifadesini kullandı.

Kanun Yapma Erki

TBMM'nin yasama görevini yerine getirdiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Kanun yapıyoruz milletvekilleri olarak. Günlerce oturup çalışıyoruz bürokrat arkadaşlarımızla beraber. Buradan sürekli şu söyleniyor: "Efendim, sarayın talimatıyla kanunlar yapılıyor." "Saray" dediğiniz Külliye'de bir Cumhurbaşkanı var, hepimizden daha fazla oyla oraya seçilmiş. Şu milletvekillerinin tamamından daha fazla oy alarak gelmiş oraya, yüzde 52'yle. Elbette ki bu ülkeyi yönetiyor, elbette ki lazım olan kanunlar neyse -bizim Genel Başkanımız zaten- bunlara dönük görüşünü belirtecek ve kim çalışıyor? Ben arkadaş, en son mesela en son Plan Bütçe Komisyonunda bir kanun çalışması yaptık Abdullah Güler kardeşimle beraber imzaladık biz. Birlikte hazırladık. Dolayısıyla Meclis Başkanımıza aslında bu yönüyle hep beraber teşekkür etmemiz lazım. Biz beraber oturup çalışıyoruz. Onun da sonrasında değişiklikler yapıyoruz; komisyonda yapıyoruz, Genel Kurulda yapıyoruz. Milletvekilinin iradesi yoksa nasıl oluyor bu? Böyle bir şey olabilir mi? Bunları yok saymayacağız. ‘ dedi.

Sayıştay Bütçesi

Konuşmasında Sayıştay Bütçesini de savunan Milletvekili Aydemir, ‘Sayıştay'a dönük tenkitler geliyor, çok tenkit geliyor ama muhalefetin işine geldiği zaman da Sayıştayın raporlarıyla beraber bize epeyce sopa atılıyor. Biz şunu söylüyoruz: hukuk neyi ifade ediyorsa, hak nasıl tecelli edecekse kayıtlara onların geçmesi lazım. Bugüne kadar hep böyle düşündük. Neyi saklayacaksın, neyi? Yani iletişimin şu kadar şeffaf hâle geldiği, şu kadar yaygın hâle geldiği bir zeminde kimin neyi saklama hakkı olabilir? Başaramazsın zaten. Sayıştay eğer bizim elimizde olsa, bizim emrimizde olsa böylesine raporları dercedilir mi? Olmaz. Demek ki değil. Ne adına bunlar yapılıyor? Hep söylüyoruz. Hakkı söyleyelim, hakikat olsun, bizim aleyhimize olsun; iftira, yalan, dedikodu olmasın. ‘ diye konuştu.

Dezenformasyonla Mücadeleyi De İçeren Yasa Düzenlemesi

Dezenformasyonla mücadeleyi de içeren yasa düzenlemesini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ‘Bir dezenformasyon yasası çıkardı şu Meclis. Bu Mecliste bulunan milletvekillerinin aslında heykellerinin dikilmesi lazım o kanundan dolayı. Öyle bir zemin oldu ki sosyal medya, insanların birbirine iftira attığı, yalan söylediği, dedikodu yaptığı, dahası bizim gibi milletvekillerinin de bunların peşine takılıp gittiği bir zemin oldu. İşte bunu ortadan kaldırdık. Buna hepimiz için milletin şükran hisleri var, ben alıyorum bunu ama bunun yanında milletvekilleri şunu söylüyor: "Efendim, bizim sesimizi kısmak için bunlar yapıldı." Yalan, yalan; yok böyle bir şey! Kim kısmış milletvekilinin sesini? ‘ dedi.

Aydemir Müteveffa Esayan'ı Örnek Gösterdi

Sunumunda müteveffa Milletvekili Markar Esayan'ı minnetle anan Milletvekili Aydemir, ‘Burada herkes, her şeyi söylemiyor mu? Yani çok açık bir biçimde, Ermeni propagandası yapıyor mesela Garo Paylan. Bakın, şunu söylüyorum ben: Bu Mecliste görev yapmış en asil isimlerden birisi Markar Esayan'dı, Ermeni'ydi. Ama tek millet hakikatini içselleştirmiş bir kardeşimizdi. Ermeni'yi öteki görmüyoruz biz, Ermeni'yi hiç öteki görmedik. Görsek zaten onunla -Garo Paylan'la- böylesine bir çalışma ortamı oluşturmayız. Biz ondan gelen güzel tekliflere her zaman da açmışız yüreğimizi, o da biliyor, kendisi de biliyor ama şunu görüyorum: Satır aralarından Ermeni propagandası yapılıyor. Bu zemin, bakın, bu zemin bu derece gani bir zemin. ‘ dedi.

Kim Ki Teröristi Savunur, O Da Teröristtir

‘Kim ki teröristi savunur, o da teröristtir.' Diyen Milletvekili Aydemir, ‘ Şimdi, terörist şu Mecliste savunuluyor. Bu Tabipler Birliği Başkanı -o "Türk" adı ona zıkkım olsun, her yerde söylüyorum da zaten- Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmıyor mu? Ya, PKK'lı kitapsızlar bile "Burada, efendim, abartılı bir sis bombası atılmış." anlamında şey söylüyor, o ne diyor, o imansız? Orduya iftira atıyor. İsyan ediyorum! Ve bunu, bu iftiracıyı koruyan, kollayanlar var. Bu kadar gani bir Mecliste böyle bir şey olur mu ya?' diye sordu.

Konuşmasının son bölümünde Kamu Denetçiliği Kurumunun başarılı ve toplum tarafından ortak kabul ve memnuniyetle karşılanan çalışmalarına değinen Milletvekili Aydemir, Başkan Şeref Malkoç ve deruhtesinde kaydedilen hizmetlere minnettar olduklarını bildirerek Meclis bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.