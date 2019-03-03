Aydemir: ‘Dadaş Feraseti ‘Cumhur ittifakı' kararında

Bu yüksek vicdanda küfranı nimeti red, şükranı nimette ise ittifak var. Palandöken'den Aziziye'ye, Aşkale'den Tortum'a Erzurumluluk feraseti Cumhur ittifakına destekte kararlılığı sergiliyor. Dadaşın meselesi, istikrarın korunması ve ülkenin 2023 seferinde muzaffer olmasıdır' dedi.

Bir Dadaş Tespiti

31 mart yerel seçim çalışmaları ekseninde, dadaşların Erzurumluluk manasını tarif ve takdim eden tespitlerini paylaşmaktan onur duyduklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, Aziziye'de bir dadaşın, ‘Bak ben köyde yaşıyorum. Tohum parası alıyoruz, dana parası alıyoruz, evlerimizin eşiğinin dibine kadar asfalt yapılmış. Arabadan yer yok.' kaydını paylaşarak, ‘Bu tespit, dadaşın asil vicdanına hakim olan hak teslimidir. 31 mart sürecinde dadaşlık duruşudur.' değerlendirmesini yaptı.

Dadaşlar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan Sevgisi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aziziye'de dadaşlarla buluştu, Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve parti yöneticileriyle esnafı ziyaret ederek, 2023 sürecinde il ve ilçeye dair tespit ve öngörüleri aldı. Palandöken AK Parti İlçe Başkanlığı “Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi”ne katılan Aydemir, seçim çalışmaları hakkında AK dikkat ve hassasiyete vurgu yaptı.

Tortum'un Serdarlı, Uzunkavak, Dikmen, Aşağı Katıklı, Bağbaşı Sağlar'da dadaşların görüşlerine başvuran Milletvekili Aydemir, ‘Tortumlu Dadaşlar, her dem olduğu gibi, yine gönüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği Rabia ufkunda buluşturuyor.' kaydını düştü.

‘Dadaşlar Faizlerdeki Düşüşten Memnun'

Aziziye Belediye Başkanı ve adayı Muhammed Cevdet Orhan ve parti yöneticileriyle ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Milletvekili Aydemir, yaptığı değerlendirmede, ‘ İktisadi yapının muhkemliğine vurgu yapan esnaf kardeşlerimiz faizlerdeki düşüşten duydukları memnuniyeti paylaştılar; Belediye başkanımıza itimatlarını yinelediler.' açıklamasında bulundu.

Dadaş İrfanı

Aziziye'de bir dadaşın, ‘Bak ben köyde yaşıyorum. Tohum parası alıyoruz, dana parası alıyoruz, evlerimizin eşiğinin dibine kadar asfalt yapılmış. Arabadan yer yok.' ifadeleriyle AK sürece minnettarlığını ortaya koyduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Dadaş bu işte. Şükrü nimet, küfrü zillet bilen yüksek sima. Aziziye ilçemizde esnaf ziyareti yaparken yüreğini ortaya koyup AK Partinin yaptığı hizmetlere vurgu yapan Hacı Ağabeyim. Sayıları o kadar çok, duaları öylesine kalpten ki. Ak bereketin kaynağı bunlar; Şükür. Dadaş irfanına hayran ve minnettarız.' dedi.

Serdarlı Buluşması

31 Mart seçim çalışmalarına Tortum ilçesinde devam eden Milletvekili Aydemir, Belediye Başkan adayı Ömer Hancı ve AK Parti yöneticileriyle birlikte Serdarlı'nın konuğu oldu. Serdarlı'da hemen herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen ve küresel boyutta model olan AK Belediyeciliğe övgü yağdırdığı ve teveccüh gösterdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Belediye Başkan adayımız Sayın Ömer Hancı'nın projelerini paylaştığı toplantımızda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğine vurgu yapıp önümüzdeki dönemde ak hizmet kadrosu Tortum'u çok daha mamur hale getirecek notunu düştük. ‘ aktarımında bulundu.

‘Ak Parti Hizmet Siyasetinin Odağı'

AK heyetin Tortum'daki diğer bir meşveret adresi Uzunkavak köyü oldu. 31 mart sürecinin ele alınıp, istişare edildiği ziyarette, yeni döneme yönelik beklentiler, Türkiye'deki sosyal ve ekonomik gelişmeler, Erzurum'un 2023 yol haritası ele alındı. Uzunkavaklı dadaşların ‘AK Parti Hizmet Siyasetinin odağı' şeklindeki vurgularına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Tortumlu kardeşlerim yerel yönetimde AK sürecin devamı, Cumhur ittifakının galip gelmesi odağında hemfikir' yorumunu yaptı.

Hancı Tortum Projelerini Açıkladı

AK Parti heyeti daha sonra Dikmen köyünde ağırlandı. Milletvekili Aydemir, köy sakinlerine yaptığı seslenişte, ‘şer cephesinin AK bereketi yok etme, AK mesajları susturma' tezgahlarını anlattı. Belediye Başkan adayı Ömer Hancı da yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları Tortum'a yönelik projelerini paylaştı.

Marka İlçeler Konseptinde Tortum Gündemi

Tortum Aşağı Katıklı'da gerçekleştirilen Cumhur İttifakı buluşmasında gündem, AK Belediyecilik kapsamında tarım kesimine yönelik yatırım ve destekler, kırsal kesimde kaydedilen dönüşüm ile çevre ve doğa hassasiyeti oldu. Tortum'un beşeri sermayesi ile Erzurum ve ülke efkarına ufuk çizen bir marka ilçe olduğu gerçeğinin aktarıldığı istişare toplantısında, Belediye Başkan adayı Hancı ilçeye ait sosyal ve ekonomik değerlerin tanıtımında izleyecekleri yol haritasını paylaştı ve marka ilçeler düzeyinde Tortum gündemi oluşturacaklarını bildirdi.

Aydemir Bağbaşı'ndaydı

Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyeti Tortum ziyaretinin son etabında Bağbaşı Sağlar'ı ziyaret etti. Bağbaşı sakinlerinin ortak bir ferasetle, 31 mart seçimlerinin ülke, bölge ve il için bir hassasiyeti ifade ettiği noktasında müttefik bulunduklarına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Tortumlu Dadaşların kararı tek: Cumhur İttifakında bütünleşmek' dedi.