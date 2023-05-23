Aydemir: ‘Dadaş irfanı, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan' diyor

25, 26 ve 27'inci dönem AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum ticaret sektöründen hizmet sektörüne, iş adamlarından bilim camiasına, emeklisinden emekçisine, yaşlısından gencine, Sayın Cumhurbaşkanımıza destekte tek yürek. Bu seçkin bir Erzurumluluk duruşudur.' dedi

Erdoğan Adı Milli İradenin Kırmızıçizgisi

Milli iradenin teveccühünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sadakatle ifade bulduğu, TBMM'de çoğunluğun Cumhur İttifakından oluştuğunu belirten Aydemir, ‘Türk Milleti aynı desteği; milli ufuk çizgisini belirleyen, savunmadan enerjiye, turizmden eğitime, ulaşımdan sağlığa hemen her alanda reform ve yatırımlarla küresel gündem oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza da verecektir.' kaydını düştü.

28 Mayıs Yeni Bir Ak Sayfa

Saha çalışmalarında dadaş nabzını tutukları, toplumun her kesiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefayı milli irade düzeyinde kırmızıçizgi olarak gördüğünü söyleyen Aydemir, ‘Halkımız Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılının lideri olmasında hem fikir. Halkımız Sayın Cumhurbaşkanımızı milli vicdanın sesi, mukaddesata bağlılığın ifadesi, istikbalinin mimarı olduğunu biliyor. Halkın irfanı yalan ve iftira siyaseti güdenlere galip gelecek, 28 Mayıs, Türk Siyasi Tarihinde yeni bir AK sayfa olacaktır. ‘ dedi.

Aydemir Sahada

Aydemir, Cumhurbaşkanlığı seçimi alan çalışmalarına Kızılay Başkanlığı, Rüstempaşa Çarşısı ziyaretleri, Atatürk Üniversitesi Mimarlık, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Öğrenci dekanlığı düzeyinde istişareleriyle devam etti. Yakutiye Gürcükapı'da esnaf ve vatandaşlarla görüşen Aydemir Erzurum'un nabzını tuttu, öngörüleri tespit etti.

Rüstempaşa Esnafıyla Müşavere

Erzurum'un marka alışveriş sahalarından birisinin Rüstempaşa Çarşısı olduğunu kaydeden Aydemir, esnaf ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada, ‘Ziyaretimizde esnaf kardeşlerimizle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizi çağlar üzerinden aşırtan 21 yıllık yönetim tarzını sohbet mevzuu ettik. Esnafımız 28 Mayıs'ı seçim zaferine çevirme kararlılığında. Verecekleri desteğe müteşekkiriz. ‘ dedi.

Aydemir'den Kızılay İstişaresi

Kızılay Erzurum Şubesini ziyaret eden Aydemir, Başkan Hüseyin Bozhalil ve yönetim kurulu üyeleriyle 28 Mayısta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemini ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararlılığının her dadaş yüreğinde var olduğunu aktaran Aydemir, ‘Her vakit destekleriyle gücümüze güç katan ve kardeşlerimizle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın safında dimdik duran dadaş meşrepli kardeşlerimizle iftihar ediyoruz. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk Üniversitesi Ziyareti

Aydemir istişare odaklı saha çalışmalarını Atatürk Üniversitesinde devam ettirdi. Veteriner Fakültesini ziyaretinde Dekan Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam ve akademisyenlerle görüşen Aydemir, ‘

İftihar sayfalarımızdan birisi olan Veterinerlik Fakültesini ziyarette, eşi emsali olmayan yatırımlarla yaratılana merhametin hayata yansıtılan fotoğrafını gördük. Dekanımıza, değerli akademisyenlerimize minnettarız. Sohbetimizde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bilimsel sahadaki yatırımlarına vurgu hak tesliminin olmazsa olmazıydı.' açıklamasında bulundu.

Bilim İnsanlarıyla İstişare

Üniversitedeki istişare ziyaretlerini Mühendislik Fakültesi ziyaretiyle devam ettiren Aydemir, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler ve akademisyenlerle Erzurum'un yükseköğretim vizyonuna ilişkin tespitleri paylaştı. Aydemir, ‘Mühendislik Fakültesi ziyaretimizde, değerli dekanımızın eğitim dünyamıza dönük düştüğü kayıtlar ışığında önümüzdeki 5 yılın değerine atıfla, 28 Mayısta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin paylaşımlarda bulunduk ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile eğitimde alınan mesafenin önemine vurgu yaptık. ‘ dedi.

Mühendislik Fakültesi Ziyareti

Aydemir ve ekibinin bir diğer ziyaret adresi Mühendislik Fakültesi oldu. Dekan Prof. Dr. Recep Sadeler ve Fakülte akademisyenleriyle bir araya gelen Aydemir, Fakültenin Türk Yüksek Öğretim vizyonu odağındaki seçkin konumuna işaret etti. Aydemir, ‘Mühendislik Fakültesi ziyaretimizde, değerli dekanımızın eğitim dünyamıza dönük düştüğü kayıtlar ışığında önümüzdeki 5 yılın değerine atıfla, 28 Mayısta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin paylaşımlarda bulunduk ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile eğitimde alınan mesafenin önemine vurgu yaptık. ‘ aktarımında bulundu.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Ziyareti

Atatürk Üniversitesi düzeyinde Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. Ufuk Şimşek'i ziyaret eden Aydemir, ‘'Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi sahasında en seçkin bilim yuvası. Bu nadide adrese ziyarette bulunduk ve 28 Mayısın tarihi bir kavşak olduğuna işaretle, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la eğitimde aldığımız eşsiz mesafeye vurguda bulunduk. ‘ dedi.

Aydemir daha sonra Öğrenci Dekanlığını ziyaret ederek, Dekan Prof. Dr. Yaşar Totik ve çalışma ekibiyle bir araya geldi.

Fen Fakültesi Ziyareti

Aydemir ve beraberindeki heyetin Üniversitedeki son durağı Fen Fakültesi oldu. Dekan Prof. Dr. Turgay Şişman'ı ziyaret eden Aydemir, istişareye katılan akademisyenlerin tespitlerini dinledi. Aydemir, ‘Ülkemizin gözbebeği Atatürk üniversitemizin Fen Fakültesini ziyaret edip değerli Dekan ve akademisyenlerimizle hali ahvali değerlendirdik. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle gelecek 100 yılın şekilleneceğine işarette bulunmak sohbetimizin nirengi noktası oldu. İlgilerine minnettarız. ‘ açıklamasında bulundu.