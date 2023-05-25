Aydemir: ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımızın safında'

Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Aşkale'den Horasan'a, Pasinler'den Oltu'ya, Hınıs'tan Çat'a, tüm dadaşlar, “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” ilkesiyle yürüyen medar-ı iftiharımız Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında saf tutuyorlar.' dedi.

Aydemir'den Pasinler Buluşması

Erzurum'da saha çalışmalarına devam eden 25,26 ve 27'inci dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Yakutiye, Palandöken ve kamu ziyaret ve istişareleri sonrasında çalışmalarını Pasinler ilçesinde sürdürdü. İlçede kanaat önderleri, eşraf ve esnaf da bir araya gelen Aydemir, Belediyeyi ziyaret etti, AK Parti Teşkilatıyla istişarede bulundu.

Aydemir'in Çağrısı

28 Mayıs odağında, Seçmenlere seslenen Aydemir, ‘28 Mayıs için olmazsa olmazımız rehavetten uzak durmak, sonuç alınıncaya kadar oy verdiğimiz sandığın birince derecede sorumlusu gibi davranmaktır. Milletimiz asaletinin gereğini bu ulvi vazife esnasında da yerine getirecektir İnşaallah. ‘ vurgusunu paylaştı.

Pasinlerli Dadaşların 28 Mayıs Kararlılığı

Aydemir, ‘Pasinlerli hemşehrilerimiz ikinci turda yüzde 90'ı aşan bir destekle liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durma kararlılığındalar. Ziyaret edip kavileştik; müteşekkiriz. Pasinler 28 Mayıs'ta dadaş kararlılığını gösterecektir. ‘ dedi.

Dadaşların Kararı Kesin

Dadaşların safının belli, kararlarının kesin, duruşlarının açık; tüm hassasiyet ve dikkatlerinin belli, kırmızıçizgilerinin net olduğunu belirten Aydemir, ‘Devletin dirliği, vatanın birliği, milletin bölünmez bütünlüğü kaydında tarihsel bir titizlik ve kararlılık sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dadaşların yüreğinde özel ve güzide bir yere sahip. Erzurum Liderimiz Erdoğan'ın ufkunda yürümeyi sürdürecektir. ‘ dedi.

Erdoğan Yüce Milletimizin Önderidir

Aydemir, ‘Bizi tarif ve takdim eden değerlere sahip çıkan, Ayasofya minarelerinin yeniden ezan ile buluşmasını sağlayan, İnsanın yaratılmış en şerefli varlık olduğunu bildiren İlahi emir babında ‘Önce insan' diyerek toplumun her kesimini kucaklayan reformların müellifi olan Cumhurbaşkanımız, kardeşlik imanında yüreklerini buluşturan Yüce Türk Milletinin önderidir. Dadaşlar Dünya lideri Cumhurbaşkanımızın safında ve ufkundadır. ‘ aktarımında bulundu.

Başka Türkiye Yok

‘Başka bir Türkiye yok, ülkenin de kaybedecek zamanı yok' diyen Aydemir, Ülkenin önünde ‘Türkiye Yüzyılı' gibi müstesna ve tarihi bir fırsat olduğu, bu vizyonu çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asırlara yürüyüş kararlılığı ve azmini küresel boyutta da vurguladığını belirterek, ‘Haydi Türkiye, Haydi Erzurum, el ele, gönül gönüle Türkiye asırlarına' çağrısında bulundu.

Aydemir'den Ak İstişare

Pasinler Çalışması kaydında ilçedeki istişarelerine AK Parti Teşkilatı ile başlayan Aydemir, ‘Pasinler ilçe başkanlığımızı ziyaret edip 28 Mayısta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimine dönük istişarelerde bulunduk. AK Parti'mizin çalışkan, cevval ilçe başkanı Gökhan Kanal şahsında emeği geçen teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.' dedi.

Aydemir Dölekli'nin Konuğu Oldu

Aydemir, AK Parti istişaresi sonrasında AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Kanal ve yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'nin konuğu oldu. Aydemir ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Pasinler ilçe belediye başkanlığımızı ziyarette hem yerel hizmetleri hem de 28 Mayıs seçimini konuştuk. İlçemize çok değerli hizmetler yapan başkanımız Sayın Ahmet Dölekli Bey şahsında meclis üyelerimize ve belediyede çalışan kardeşlerimize şükran duyuyoruz.‘ ifadesine yer verdi.

Pasinlerli Dadaşlardan Aydemir'e Teşekkür

Pasinler Ziyaretinde dadaşlar Türk Vakıf Tarihinin yazıldığı Pasinler'e Vakıflar anıtının kazandırılması, Ülke çapındaki Vakıflar haftasının Pasinler odağında idrak edilmesi, ilçenin Türk Vakıf Tarihi başkenti vasfının ortaya konulması noktasında özel emeği olan, TBMM Genel Kurulu, Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmaları ve basın toplantılarında ‘Pasinler ve Dadaşlık‘ hassasiyetini dile getiren Aydemir'e büyük ilgi göstererek teşekkür ettiler.