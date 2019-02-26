Aydemir: ‘Dadaşlar, gardaşlarının acısını paylaşıyor'

Hocalı, yürek yaramız. Dünyaya yansıyan musibetlerin temelinde zalimlere tepki vermemek, dilsiz şeytan pozisyonu almak var. İnadına ve dünya durdukça dillendireceğiz. ‘ paylaşımında bulundu.

KÜRESEL VİCDANI KINIYORUZ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Azerbaycan'da 26 şubat 1992 yılında yaşanan, Ermeniler tarafından 613 Azerbaycan Türkü'nün katledildiği, 437 kişinin yaralandığı Hocalı Katliamı dolayısıyla yaptığı açıklamada, ‘Zalimleri lanetliyor, şehitlere rahmet niyaz ediyoruz. Aynı acıları yaşamış bir şehrin evladı olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, zulüm karşısında sessiz kalan küresel vicdanı kınıyoruz' dedi.

AZERBAYCAN TÜRKİYEM, BİR MİLLET İKİ DEVLET

“Azerbaycan Türkiyem, bir millet iki devlet/ Gelin hemdem olalım, değmesin bize zillet” vurgusunu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Bizim Azerbaycan'la kader birliğimizi ifade eder Aras. Erzurum'dan gelir, Kura ile birleşir. Bir gönül birliğini temsil ederek güçlenir. Sonra bir umman olur ve Hazar'da tekvücud bulur. Ebedi Kardeşliğimiz gibi. Bu sebeple Azerbaycan'ın acısı acımız, kederi kederimiz, kaderi kaderimizdir. Erzurum, Hocalı'ya eş bir katliamı, bir soykırımını yaşamış, ermeni çetelerinin zulmüne sahne olmuş, bir asrı aşkın süreden bu yana acısı dinmemiştir. Yanıkdere'de, Alaca'da yaşanan ermeni mezalimine sahne olan Hocalı gönül adresimiz, Ermeniler tarafından işgal edilmiş Karabağ yurdumuzdur' dedi.

‘EŞKİMİZ BİR, YOLUMUZ BİR, AZERBAYCAN-TÜRKİYE'

Vahapzade'nin, “Bir ananın iki oğlu/Bir amalın iki kolu/ O da ulu/Bu da ulu/Azerbaycan-Türkiye/Dinimiz bir, dilimiz bir/ Ayımız bir, ilimiz bir/Eşkimiz bir, yolumuz bir/Azerbaycan-Türkiye' dizelerine atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, Hocalı katliamını ve zalimleri telin ediyor, Erzurum'a eş ortak bir acıyı yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerimize metanet diliyoruz. Erzurum Aras'tan Kura'ya, Palandöken'den Tufan'a, Tortum Gölü'nden Hazar'a selam ve muhabbetlerimizi sunuyor; Alaca'dan, Yanıkdere'den Hocalı Şehitlerine rahmet niyazını paylaşıyoruz.' mesajını verdi.

‘DADAŞLAR, GARDAŞLARININ ACISINI ANLIYOR VE PAYLAŞIYOR'

‘Dadaşlar, gardaşlarının acısını anlıyor ve paylaşıyor' diyen Milletvekili Aydemir, Hocalı katliamının Dünya tarihinde bir kara leke olduğunu belirterek, ‘Küresel vicdan bu zulümlere sessiz kalsa da; insanlık, yaşanan bu mezalime kayıtsız dursa da; bizim eşsiz milli irade vicdanı bu soykırımı asla unutmayacak, ‘Dünya Beşten Büyüktür' diyerek insanlığı uyanışa davet eden liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkunda hakkı seslendirmeye devam edecektir. ‘ dedi.

SİSİ'Yİ TELİN EDİYORUZ

Mesajının son bölümünde Mısır'da 9 mazlum gencin katledilmesi olayına sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Mısır'da zulmün zirve yaptığı zaman dilimindeyiz. Günahsız 9 gencin katline ses vermeyen dünya efkarı da Firavun ahfadı Sisi'nin ortağı olmuştur. İnanıyoruz ki her şey inceldikçe zulüm ise kalınlaştıkça koparmış. Adl-i İlahi elbet tecelli edecek.' kaydını düştü