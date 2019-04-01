Aydemir: ‘Dadaşlara minnettarız'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, '31 mart yerel seçimlerinin galibi milli iradedir. Asil milletimiz feraset ve basiretini ortaya koymuş, Türkiye istikrar ve güvene oy vermiştir. Yüce Milletimiz, yeryüzündeki mazlum ve mağdurların hamisi, küresel vicdanı uyandırma yolunda ezberleri bozarak tarih yazan Sayın Cumhurbaşkanımıza vefasını ortaya koymuştur.' dedi.

ÖNCE BEKA

Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da vatandaşların ‘Önce beka' dediğini, Rabia imanında buluşarak Devletin dirliği, milletin birliği yolunda dadaşça bir kardeşlik mesajının kaydedildiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Seçimde ortaya konan milli irade refleksi, mukaddesata bağlılık ve değerlere nefsini adayanlara vefa ve sadakat refleksidir. Bu mesaj iyi okunmalıdır' kaydını düştü.

ERZURUM YENİ YATIRIMLARIN ADRESİ OLACAKTIR

Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yeniden seçilmesini, Vizyon 2023 yolunda Erzurum için önemli ve tarihi bir karar olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum Büyükşehir bazında tarihle bugünü buluşturan yeni atılım ve yatırımların adresi olacak, ekonomik gelişmelerle birlikte ilimiz Türkiye'nin sosyo ekonomik gelişmişliği en yüksek illeri içinde ilk sıralara yükselecektir. ‘ dedi.

RABİA PAYDASI

Milletvekili Aydemir, Erzurum'da seçimlerin dadaşlığa yaraşır bir olgunluk ve vakar içinde tamamlandığını belirterek, 'Hamdolsun, seçimleri milletçe kardeşlik ekseninde tamamladık. Sonuçların hayırlı olmasını niyaz ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sekmen'in şahsında ilçe belediye başkanlarımızı kutluyoruz. Cumhur ittifakı kaydında, Rabia paydasında gönüllerimizi buluşturduğumuz MHP'li kardeşlerimize kalbi şükran ve saygılarımızı sunuyoruz.' ifadesini kullandı.

TAZİYE MESAJI

Pasinlerde meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaza dolayısıyla taziye mesajı yayımlayan Milletvekili Aydemir, ‘Pasinler Belediye Başkan adayımız Sayın Dölekli ve arkadaşlarının geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren kardeşimize Allahtan rahmet, Sayın Dölekli ve diğer yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz. ‘ dedi.