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Aydemir DAP'ın önemini paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Bölge Kalkınma İdarelerinin faaliyetlerine devam edeceğinin açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını berterek, DAP gibi Bölge kalkınma idarelerinin bölgesel kalkınmada ciddi bir performans ve disiplin ortaya koyduklarını kaydetti.


AYDEMİR'DEN BÜTÇE ARTIRIM TALEBİ


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alarak, DAP'ın bölge kalkınmasındaki işlev ve fonksiyonunu paylaştı. Milletvekili Aydemir, DAP'ın 15 ile yönelik faaliyet verdiğine işaret ederek, kurum bütçesinin artırılmasını talep etti.


BAKAN VARANK'A TEŞEKKÜR


Sunumunda Bakan Mustafa Varank'ın birikim ve meselelere vukufiyeti ile Sanayi ve Teknoloji alanında ciddi bir performans ortaya koyduğunu belirterek, ‘Sayın Bakan, aktarımınıza, vukufiyetinize, birikiminize çok teşekkür ediyoruz; istifade ettik. Sadece sizden değil, diğer gruplardaki arkadaşlarımızdan da istifade ettik. ‘ dedi.


AYDEMİR'DEN DAP'A ÖVGÜ


Bakan Varank'a DAP özelinde Bölge Kalkınma İdareleri faaliyet sürelerinin artırılmasından ötürü teşekkür eden Milletvekili Aydemir, ‘Bir şeye ben hususi olarak teşekkür ediyorum. Bu bölge kalkınma idarelerine dönük ifadenizde onların kapatılmayacağını, devam edeceğini söylediniz. Bu bizim için çok çok mühim, hakikaten her bölge için ehemmiyeti yüksek bunun. Mesela, DAP bölgesinde 2013-2018 arasında yaklaşık 737 milyonluk bir katkı sunulmuş DAP kanalıyla, müthiş bir değer bu. Bundan dolayı da her kesimin, her cenahın memnuniyeti var, bunu özellikle aktarıyorum. ‘ dedi.

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