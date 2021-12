Aydemir: ‘Engelliler toplumun bereket kaynakları'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Milletimizi aldatmak, milletimize yalan söylemek, milleti hoş tutmak için bir başkasını karalamak bizim lügatimizde yok." dedi. Aydemir, siyasetçilerin aktardıkları şeyleri bilgiye ve belgeye dayandırmak zorunda olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığının Kasım ayı ihracat değerine yönelik açıklamalarını gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını, bunun üretim, istihdam ve yatırımla elde edildiğini vurguladı.

Aydemir Akşener'in iddialarına cevap verdi

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Grup toplantısında kendisi, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin tutanaklara geçmiş konuşmalarını yanlış biçimde aktardığını belirten Milletvekili Aydemir, video ve tutanaklarla Akşener'in iddialarını çürüttü.

Aydemir'den ak gençlere övgü

Sunumunda AK samimiyet ve niyeti paylaşan Milletvekili Aydemir, gençlerin AK Partiye üye olmak için bir teveccüh ve ilgi gösterdiğini belirterek, Kasım ayında AK Parti üye kaydı performansı bakımından Erzurum AK Parti Gençlik Kollarının ülkede birinci sırada yer aldığını belirterek, Başkan Muhammed Gökberk Kocaaliler'in şahsında gençleri kutladı.

‘Engelli kardeşlerimizi yüreğimize raptettik'

Milletvekili Aydemir'in basın toplantısının ana gündeminden birisini de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü oluşturdu. Engelli sorunlarının giderilmesinde AK Parti çözüm siyasetinin öne çıktığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘AK Hareket engelli kardeşlerimizi toplumun baş tacı yaptı. Zira engelli kardeşlerimiz toplumun bereket kaynaklarıdır. Onları yüreğimize raptettik' ifadesini kullandı.

Aydemir ihracat rakamlarını değerlendirdi

Basın toplantısında kasım ayı ihracat verilerini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ‘Ticaret Bakanımız Kasım ayına dönük ihracat rakamlarını paylaştı. Aylar içerisinde en yüksek ihracat değerine ulaştık. 21.2 milyar dolarlık bir rakamı yakaladık. Dahası dahası olacak. Dış ticaret hacmimiz 48.2 milyar dolara çıktı. Umulmadık, beklenmedik, olur mu diye, insanlarımızın sual açtığı noktalardayız. Bu bereket orya konulan kalbi gayretle oluyor. Üreterek oluyor, istihdamı artırarak oluyor, yatırım yaparak oluyor. İhracat başka türlü bu noktaya gelmez. ‘dedi.

‘Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu bazı çevreleri rahatsız ediyor'

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın yüzde 33.44 oranında bir önceki aya göre ihracat değeri artışı var. Türkiye büyüdükçe, bir takım çevrelerin manipülasyonlarından da uzak kalacak. Daha rahat edeceğiz ve daha huzurlu bir ekonomik vasat ortaya çıkacak. Bundan rahatsız bazıları. Faize dönük, faizi düşürmeye dönük Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu bazı çevreleri bu yüzden rahatsız ediyor. Kim ne söylerse söylesin rakamlar hakikati söyler. O yüzden de siyasette muhalif pozisyon almış olanlar bundan dolayı fena halde rahatsız oluyorlar. ‘ diye konuştu.

Aydemir Akşener'in iddialarını tutanaklarla çürüttü

Basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Partisinin Grup toplantısında hakikatleri tersyüz ettiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘İYİ Parti Genel Başkanı paylaşımda bulunuyor. Plan ve Bütçe komisyonunda yan yana oturduğumuz, Uğur Aydemir, ben ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki ile ilgili paylaşımda bulunuyor. Başa beni koymuş, ne diyor, ‘Empati yapmaktan uzak birisi çıkmış diyor ki, zam kuyruğu değil de araç bolluğu var. ‘ Yalan mı kardeşim? Altını çizerek söylüyorum. ‘ dedi.

‘Kuyruk CHP'yi ifade eder'

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda birkaç kez dile getirdiği "benzin istasyonunda oluşan kuyruğa" ilişkin açıklamasının, başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere, muhalefet partililerince saptırıldığını ifade eden Aydemir, şunları kaydetti: "Motorine zam geleceği önceden haber veriliyor. 'Gece yarısı bu zam yürürlüğe girecek' deniliyor. İnsanlarımızın parası olsun, olmasın 'Bir depo benzin alayım şuradan 50 lira da kar edeyim' demesinden normal bir şey olabilir mi? Yokluğun kuyruğu olur. Bunu gündeme getireceksiniz. Burada bir benzin yokluğu yok. Benzine zam gelmiş, 'Bu zamdan bir defalık da olsa şu kadar miktarda daha az etkileneyim' diye gidip insanlar benzin alıyor. Bundan doğal ne olabilir ki? Yokluk CHP'yi ifade eder, kuyruk CHP'yi ifade eder; AK Parti'yi değil. Bizde varlık var. Hiçbir zaman bu ülkede bizimle beraber herhangi bir ürünün yokluğu çekilmemiştir, çekilmez."

Aydemir çarpıtma ve karartmaya dikkat çekti

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, "paralı yollar" ile "güvenliğe fazla para ayrılması" konularına ilişkin açıklamalarının da muhalefet tarafından saptırıldığını dile getiren Aydemir, "Siz bu derece karartma uygularsanız, hakikatleri ters yüz ederseniz, orada vicdan diye bir kavram kalmaz. Milletimizi aldatmak, milletimize yalan söylemek, milleti hoş tutmak için bir başkasını karalamak, bizim lügatimizde yok. Onlara da tavsiye ediyorum, siz de bunu yapmayın, yaparsanız bereketiniz kalmaz." diye konuştu.

Aydemir: ‘HDPlilerin sözcülüğünü yaparsanız orada vicdan olur mu?'

Milletvekili Aydemir, ‘HDP'li sözcüler açılan yolların paralı olduğunu, ifade ediyorlar. Bu paralı yoldan insanların yolda kaldığından bahsediyorlar. Uğur Aydemir de söz alıyor, diyor ki, ‘Biz bu yolları yaptık, insanlara bir alternatif ulaşım yolu olsun diye yaptık. Bizim insanımız bu yola girerken cebinde parasının olup olmadığına da bakar. Artı, biz o yolu yaparken eski yolu da kapatmadık, kapatmıyoruz. Bu yeni yol eski yoldaki yoğunluğu da azaltıyor. Dolayısıyla parası olmayan diğer yolu da kullanabiliyor. ‘ söylediği bu. Ama Genel başkan ne diyor, ‘gitsin öbür taraftan, parası yoksa geçmesin oradan,' diyor. Oysa Uğur bey böyle demiyor, alternatif yol olduğunu ifade ediyor. Tutanaklara baksa bunu görecek. Bir başkası Uğur kardeşimiz, İçişleri Bakanlığı bütçesinde bir konuşma yapıyor, tutanaklarda mevcut. HDP'li sözcüler her defasında altını çiziyorlar, ‘güvenliğe fazla para ayrılıyor. ‘ diye. Uğur bey de, söz alıp diyor ki, ‘Biz güvenlikten ödün veremeyiz. Terörle ilgili sıkıntılarımız var.' Ve ekliyor; ‘Ben her zaman şunu söylüyorum. Söyleyemeye de devam edeceğim. Cumhur İttifakı olarak belki soğan ekmek yiyeceğiz günlerce. Belki yiyeceğiz ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum, bu ülkede gözü olanın gözünü çıkarmak her birimizin boynunun borcudur. ‘ Bu konuşmada ekonomi ile ilgili bir şey var mı? Güvenlikten taviz vermeme adına bir aforizma kullanıyor. Peki siz bunu buradan alıp, HDP'lilerin sözcülüğünü yaparsanız orada vicdan olur mu? İnsaf olur mu, merhamet olur mu? ‘ diye sordu.

Akşener'in gar'ı dağ olarak vurgulamasına tepki

İYİ Parti Genel Başkanının AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin kullandığı ‘Gar' kelimesini ‘Dağ' olarak gündeme getirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘ Bir başka örnek, Ne diyor Sayın Mehmet Özhaseki, ‘Daha önce dezavantajlı gruplara devletin desteği yoktu. Benim şehrimde tren garlarında aç, bilaç yatan insanlar olurdu. Biz bunları ortadan kaldırdık' diyor. Sayın Akşener ne diyor, ‘dağlarda' diyor. Niye dağlarda diyor, buluyor musunuz? HDP'le o kadar ünsiyetleri olmuş ki, ‘Gar' değil de ‘Dağ' aklına geliyor. Böyle şey olur mu? Genel Başkan yardımcımızın söylediği çok net. Bu derece siz karartma uygularsanız, hakikatleri ters yüz ederseniz, orada vicdan diye bir kavram olmaz, kalmaz. Ben bunları, milletimiz hakikatleri bilsin, hakiki veçhesiyle görsün diye not düşüyorum.' dedi.

Aydemir: ‘Milleti aldatmak bizim lügatimizde yok'

Milletvekili Aydemir basın toplantısının devamında, ‘Biz emekle millete hizmet eden, milleti en öne koyan, millet için terki cihan etmeyi bile seve seve göze alan bir yapıyı ifade ediyoruz. Dolayısıyla milletimizi aldatmak, milletimize yalan söylemek, milleti hoşnut tutmak için bir başkasını karalamak bizim lügatimizde yok. Muhalefete de tavsiye ediyorum, siz de bunu yapmayın, yaparsanız bereketiniz kalmaz. ‘ kaydını düştü.

Aydemir Erzurum ak gençlik teşkilatını örnek gösterdi

Gençlerin AK Parti'ye yoğun bir ilgi gösterdiğini bildiren Milletvekili Aydemir, Erzurum'u örnek verdi. Aydemir, ‘Milletle nasıl beraber olduğumuz ve çalıştığımızı kayda geçmek için söylüyorum; gece gündüz durmadan gençlerimiz, kadınlarımız bir gayret koyuyoruz. İnsanlarımıza ulaşıp hakikatleri söylüyoruz. İnsanlarımızdan partimize üye olabilmek için bir büyük teveccüh var, bir büyük ilgi var. Erzurum AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığımızın yaptığı üye çalışmaları var. ŞU anda Türkiye'de Kasım ayı içerisinde birinci olmuş Erzurum. Diyarbakır ikinci sırada, Diyarbakır vatanımızın en mutena yerlerinden biri. Burada da gençlerimiz AK Partiye üye yapmak kaydı noktasında ikinci olmuş. İnsanlarımızdan talep geliyor, gençlerimizden talep geliyor ve gençlerimiz de bunları üye yapıyor. Başkentimiz Ankara da üye çalışmalarında 3'üncü sırada yer almış Kasım ayında. Ben başta Erzurum Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Gökberk Kocaaliler olmak üzere, Diyarbakır, Ankara, bilumum bütün gençlik kollarımızı, gençlerimizi tebrik ediyorum. Yaptığımız eserlerde, hizmetlerimizde büyük emekleri var Gençlerimizin. İşte bunlardan örnek almak lazım, bunları taklit etmek lazım. Bunların peşinde giderlerse Genel Başkanlar hakikate ulaşırlar. Millete ulaşırlar, milletle yürek frekansları buluşur. Aksi halde, yalan, iftira, dedikodu gayretullaha dokunur, tokadı yerler, gayretullaha dokunulduğu zaman yenilecek tokat da bunları iflah etmez, ayakta tutmaz. Hiçbir zaman da tutmadı. Biz her zaman insanlarımızla beraber olduk. ‘ diye konuştu.

‘Engelliler başımızın tacıdır'

Basın toplantısının son bölümünü Engellilere ayıran Milletvekili aydemir 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı. Milletvekili Aydemir, ‘3 aralık Dünya Engelliler Günü. Bizim iftihar sayfalarımızdan birisi bu. Bizden önce engelli kardeşlerimiz için sakatlar deniliyordu, özürlüler deniliyordu. Biz bu kavramı bile değiştirerek düzgün şekilde yerine oturtturduk. Daha önce engellileri kimse sahiplenmezdi. Evinde engellisi olan aileler huzursuzluk yaşarlardı, evlatlarını dışarıya çıkaramazlardı. Böyle bir sıkıntı vardı. Bizimle, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımıyla beraber, AK Kadroların tavrıyla beraber engelliler toplumun başının üstüne alındı. Noksan yok mu, elbette hayat devam ediyor. Engellilerimiz noktasında noksanlarımız da var tabi ki. Onları da izale ede ede gidiyoruz. Engelliler bu toplumun bereket kaynakları, onlar var ki Cenabı Hak bereket indiriyor. Onlar bir pozitif enerji yükleyici mekanizma bizim için. Onların günlerini tebrik ediyorum, onları yüreğimize raptettiğimizi de vurgulamak istiyorum. ‘ dedi.