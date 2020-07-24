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Aydemir: ‘Erzurum basını, Türk basının ufuk çizgisidir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Erzurum Basını, Türk basının ufuk çizgisidir.

Milli mücadelede Anadolu'nun sesi; FETÖ ihanetine karşı duruşta milli iradenin ta kendisi olan Erzurum basını, bize ait olan değerlerin bizatihi de ifadesidir. ‘ dedi.


Ak yaklaşım


Türkiye'de özgürlükler önündeki engellerin kaldırılmasında AK Parti'nin ilkleri, doğruları bir reform şeklinde ortaya koyduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Fikir, inanç ve girişim özgürlüklerinin AK dönemde hayata geçirildiği ve bu alanda bir miladın yaşandığını bildirdi.


Fikir, İnanç ve Girişim Özgürlüğü


Özgürlüklerin doğru ve gereği gibi ifadesi için yaşanan olayların ve kaydedilen olguların sanal yoğunluk, zan kurgusu ve yalan bezemelerle değil; gerçeğin ta kendisi olarak ortaya konulması gerektiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, AK Parti iktidarları döneminde başlatılan fikir özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik reformların Avrupa'yı bile geride bıraktığını, küresel övgü topladığını kaydetti.


Basın Özgürlüğü Kavramı


Basın özgürlüğü kavramının iyi anlaşılması ve anlatılması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Basın özgürlüğünün önündeki en büyük engel, olay ve olguları gerçeklerden uzaklaştırıp, iftira ve yalanlarla kurgulayan; böylelikle toplum iffet ve haysiyetini zedeleyerek baskı oluşturmaya çalışan, bu yolla doğru haber alma özgürlüğünü kısıtlayan kesimlerdir. ‘ dedi.


Kutlama


Bir siyasetçi ve basın mensubu olarak her zemin ve zamanda Erzurum basınının toplumsal haysiyet ve hassasiyetlere karşı sergilediği titiz ve haklı yaklaşımı örnek olarak gösterdiklerini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Kırmızı çizgimiz olan mukaddesatımız, ufkumuz olan devletin dirliği, milletin birliği ve vatanın bölünmez bütünlüğü odağında dadaşça bir duyarlılık sergileyen Erzurum basın camiasını bir kez daha kutluyoruz. ‘ mesajını verdi.

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