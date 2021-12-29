Aydemir Erzurum Caddelerinin nabzını tuttu

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir 2021'in son haftasını Erzurum Buluşmalarıyla değerlendirdi. TBMM'de görüşülerek kabul edilen 2022 Merkez Yönetim Bütçesi görüşmeleri sonrasında Erzurum'a gelen Milletvekili aydemir, STK ve Meslek Teşekkülleriyle bir araya geldi.

Aydemir Erzurum Caddelerindeydi

Erzurum'la adı özdeşleşmiş Cumhuriyet Caddesinde vatandaşlarla buluşan Milletvekili Aydemir, hatırlaşmada bulundu, gündeme ilişkin görüşleri aldı, beklentileri tespit etti. Sanayi Sitelerinde esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir üretim ekonomisi ve ticaret sektörü kaydında gelişmeleri ele aldı.

Başkent gündemi ve Erzurum'un öncelikleri

Başkentte gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı gündem ve sonuçlarını vatandaşlar, esnaf ve tüccarlarla paylaşan Milletvekili Aydemir, hükümetin fahiş fiyatla mücadele konusundaki kararlılığını anlattı. TBMM gündemi hakkında da bilgiler veren Milletvekili Aydemir, önceliklerinin Yeni Ekonomik Program çerçevesindeki düzenlemeler olduğunu belirtti.

Ziraat Odası buluşması

Erzurum'u her ziyaretinde mutlak hale getirdiği Ziraat Odası görüşmesini gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşerek, il tarım sektörü, hayvancılık ve yem bitkileri üretimi, ekim alanlarının rasyonel kullanımı odağında istişarelerde bulundu.

Tarımsal üretim gündemi

Erzurum'da tarım sektörünün öncelikli olduğu, il ekonomi çerçevesini tarımsal üretimin oluşturduğunu belirten Milletvekili Aydemir, il çiftçi ve besicisinin ihracata yönelik girişimlerinin önemli olduğunu, organik tarım pazarında Erzurum'un marka il haline gelmesi kaydındaki yaklaşımların tarımda katma değeri yükselteceğini bildirdi.

Başkan Yıldırım'ın tespitleri

Yakutiye Ziraat Odası Başkanı Yıldırım Hükümetin tarım sektörü yaklaşımını değerlendirerek, hibe ve desteklerin özellikle girdi maliyetlerinin karşılanmasında çiftçi ve besiciye büyük katkı sağladığını, ürünlerin tarımsal sanayi ürününe dönüştürülmesi odağında OSB'lere sağlanan imkanlara müteşekkir olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar kaldıklarını ifade etti.

Aydemir sanayi esnafıyla buluştu

Milletvekili Aydemir'in Erzurum alan çalışması programının bir sonraki durağı Sanayi Sitesi oldu. Sanayici, İş Adamı ve esnafla birebir görüşme gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, 5'inci ve 6'ıncı Bölge teşvikleri konusunda bilgilendirmede bulundu. İl sanayisi kapasite kullanımı konusunda bilgi alan Milletvekili Aydemir, 1. OSB'de yatırım alanı hacminin büyüdüğü, 2'inci OSB kaydında önemli yatırım talepleri bulunduğunu aktararak, 2022 yılının 2021 yılından daha iyi olacağını, bunun devlet - millet kaynaşma ve dayanışmasıyla gerçekleşeceğini vurguladı.

‘Sanayi esnafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir'

Sanayi Sitesinde atölye ve üretim alanlarına konuk edilen Milletvekili Aydemir, alanda faaliyette bulunan sanayici, imalatçı ve sanatkarların görüşlerini aldı. İl Sanayi camiasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakına güvendiğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Sanayi sitelerindeki esnaf ziyaretimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına olan kalbi muhabbetin yansımalarıyla doluydu. Talepler, tenkitler, teşekkürler hepsi baş tacı' dedi.

Aydemir'den dadaşlarla hasbıhal

Milletvekili Aydemir daha sonra Erzurum cadde ve sokaklarının nabzını tuttu. Cumhuriyet Caddesinde dadaşlarla birebir görüşen Milletvekili Aydemir, halka gündemdeki gelişmeleri nasıl karşıladıklarını, sosyal hayat ve ekonomideki gelişmeleri nasıl nitelediklerini sordu. Döviz kurlarındaki küresel kaynaklı dalgalanmalar, suni fiyat artışlarıyla mücadele odağında Cumhur ittifakının gösterdiği direnç ve dirayeti takdirle karşıladıklarını belirten Dadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kadroları ve Cumhur ittifakının Büyük ve Güçlü Türkiye hedefini gerçekleştireceğine inandıklarını belirttiler.