Aydemir: ‘Erzurum Kültür Başkenti olmaya da adaydır'

‘2025 yılı EİK Turizm Başkenti' seçilen Erzurum Türk Dünyası Kültür Başkenti olmaya da adaydır. Erzurum Türk Dünyasının tüm dikkat ve hassasiyetlerini temsile her zaman hazırdır. ‘ dedi.

‘Erzurum yüksek değerler adresidir'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un; Erzurum'un Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın yer aldığı Ekonomi İşbirliği Teşkilatı(EİK) 2025 Turizm Başkenti olduğunu açıkladığını belirten Milletvekili Aydemir, Erzurum'un Türk Dünyası Kültür Başkenti olma noktasında tarihi ve kültürüyle her türlü değere sahip olduğunu vurguladı.

‘Artık sıra erzurum'dadır'

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 2012 yılında Kazakistan'ın Astana, 2013 yılında Türkiye Eskişehir; 2014 yılında Tataristan Kazan; 2015 yılında Türkmenistan Merv; 2016 yılında Azerbaycan Şeki, 2017 yılında Kazakistan Türkistan, 2018 yılında Türkiye Kastamonu, 2019 yılında Kırgızistan Oş, 2020 yılında Özbekistan Hiva, 2022 yılında Türkiye Bursa, 2023 Azerbaycan Şuşa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildiğini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Artık sıra Türk Dünyasının değişmez adresi Erzurum'dadır. ‘ dedi.

Aydemir'den Bakan Ersoy ve EİK'e teşekkür

Milletvekili Aydemir, Erzurum, Ekonomik işbirliği teşkilatının 2025 yılı turizm kenti ilan edildi. Bu çok şahika bir müjdedir. Biz yıllarca şunu söyledik, ‘Erzurum Türk Dünyası Kültür Başkenti olmaya hazırdır. Erzurum sadece Türk Dünyası için değil, küresel boyutta da dünyada kültür ve tarih turizmi kenti noktasına taşınsın diye bir gayret sarf edilmeli dedik. Ben Kültür Turizm Bakanımıza ve EİK'e teşekkür ediyorum. O gayretin sonucunu aldık. Turizm başkenti olduk ama yetmez, kültür başkenti olma iddiamızı talebimizi de devam ettiriyoruz. ‘ dedi

‘Ortaya çıkın söyleyin'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine muhalefetin somut bir cevabının olmadığını belirterek, "Orta sahada top çeviriyorlar, net bir ifade kullanamıyorlar. Millet İttifakı var, ortak bir görüşünüz yok mu? Çıkın ortaya, çıkın söyleyin." dedi.

‘Muhalefetin sesi çıkmıyor'

Milletvekili Aydemir, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine muhalefetten somut bir cevap gelmediğini kaydetti. Teklifin net olduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, "Orta sahada top çeviriyorlar, net bir ifade kullanamıyorlar. Bu Anayasa değişikliği teklifimize 'evet' mi 'hayır' mı diyorsunuz? Kimileri ikircikli bir halde 'Biz evet diyebiliriz de' deyip 'ama' koyuyorlar sonuna. Millet İttifakı var, ortak bir görüşünüz yok mu? Çıkın ortaya, çıkın söyleyin." diye konuştu.

Millet düşmanlarıyla kol kola yürüdüler

Millet İttifakı'ndan millete hayır gelmeyeceğini söyleyen Milletvekili Aydemir, "İYİ Parti'nin aldatan bir tarzı var. Senelerdir milliyetçiliği bayrak yapıp siyasette yol almaya çalıştılar. Oysa ortaya çıkıyor ki millet düşmanlarıyla kol kola yürüdüler." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti milletvekillerini parlamentoda, Genel Kurulda takip ettiklerini anlatan Milletvekili Aydemir, "HDP'lilerin bu ülkenin bölünmesine dönük açık talepleri oluyor, İYİ Parti'den tek bir laf çıkmıyor. Müthiş bir sessizlik var. Niye? Önümüzdeki seçimlerde bunlar, Millet İttifakı'nın yanında yer alsınlar diye." ifadesini kullandı.

Milletvekili Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir röportajda cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin bir soruya "Bu omuzlar bütün yükleri taşır" yanıtını verdiğini aktararak, "Yani 'Ben cumhurbaşkanlığına aday olabilirim' diyor. Karman çorman bir halde muhalefet yapan bir yapı var. Öbür tarafta çok berrak, ne istediğini bilen, somut tekliflerle gelen bir Cumhur İttifakı var." görüşünü paylaştı.