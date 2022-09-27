Aydemir: Erzurum'da karar tek: ‘Erdoğan'ın yolundayız'

‘Sahada Dadaşlarla İstişare' çalışma programı çerçevesinde esnafı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, işyerlerine konuk oldu, seyyar satıcılarla hatırlaştı, cadde üzerindeki ticaret alanlarında alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Aydemir Erzurum'u Dinledi, Erzurumlularla İstişare Etti

İki ayı aşkın bir sürede, ilde esnaf, ilçe, kırsal alan, ticaret ve sanayi sektörü, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, meslek teşekkülleri, mahalle ve sokak buluşmaları gerçekleştirerek Erzurum'un siyasi ve ekonomik nabzını ölçen milletvekili Aydemir, kendilerine iletilen talepleri, aktarılan tespitleri, kaydedilen beklentileri değerlendirdi.

Aydemir'den AK Dikkat ve Hassasiyet Mesajı

Milletvekili Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2023 görüşmeleri kaydında kendilerine ulaştırılan her konuyu, önceki dönemlerde olduğu gibi, bu yıl da gündeme taşıyacaklarını, Erzurum'a ilişkin öngörülerin yatırımlar düzeyinde hayata geçirilmesi odağındaki AK Parti hassasiyetini ortaya koymayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vefa

Milletvekili Aydemir, ‘Tüm ülkede olduğu gibi Erzurum'da da Sayın Cumhurbaşkanımıza duyulan vefa ve gösterilen sadakati, yine dadaş ifadesiyle, ‘“Rabbim O'nu hep başarılı kılsın' niyazını milli iradenin aminlerine sunacağız. ‘ dedi.

‘Günahsız gönüllerden Erdoğan'a dua'

Saha çalışması çerçevesindeki gözlemlerini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Gittiğimiz her yerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a “Günahsız gönüllerden” dualar yöneliyor. Mağazalarda, caddede, sokakta karşılaştığımız hemşehrilerimizin niyazları ortak: “Rabbim O'nu hep başarılı kılsın” Dadaşlarla müftehiriz. ‘vurgusunu paylaştı.

Şehit Babasının Vurgusu

Öğretmen Evi muhitindeki esnafın AK siyaseti sahiplenici yaklaşımlarına müteşekkir olduklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Evladı bölücü hainlerce kaçırılıp, 6 yıl alıkonulduktan sonra 12 yiğidimizle şehit edilen Nihat Sorgun berber dükkanında, Demirtaş'a özgürlük isteyenlere inat “Vatan sağ olsun” diyor. Biz de şehidimize rahmet, kardeşliğimize göz diken hainler güruhuna lanet, diyoruz. ‘ dedi.

Aydemir Dadaş Ferasetini Paylaştı

Atatürk Evi arkası çay ocaklarını ziyaret eden, buradaki vatandaşları dinleyen Milletvekili Aydemir dadaşların tespitleri, muhalefeti tariflerinin Erzurum'a özgü bir irfanı ortaya koyduğu, milli vicdanı vurguladığını belirterek, ‘6'lı masa için bir büyüğümüzün tarifi çok çarpıcıydı. “ABD, Biden Masası”. Bu vurgu ve tarif dadaş feraset ve basiretinin kaydıdır. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir Erzurumlunun Kararını Açıkladı

Erzurum'daki Danışma ve İstişare ofisinde de vatandaşları ağırlayan Milletvekili Aydemir, yaptığı değerlendirmede, Cumhur ittifakı bütününde AK Kadroların belde, ilçe ve il teşkilatları düzeyinde her daim halkla beraber olduğunu, vatandaş memnuniyetinin üst düzeyde bulunduğunu bildirerek, ‘Dadaşların vurgusu, ‘Erzurum'da karar tek: Erdoğan'ın yolundayız' kaydıdır. ‘ dedi.