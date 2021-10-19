Aydemir Erzurum'la İstanbul Belediyesinin farkını anlattı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında AK Parti ve Cumhur ittifakının hizmet ve eser siyasetine dikkat çekerek, Erzurum'un Horsan ilçesindeki tarımsal yatırımları, ilçeler bazındaki ekonomik gelişme ve büyümeyi gündeme taşıdı.

Aydemir Azerbaycan'ın Milli Coşkusunu Paylaştı

Basın toplantısında Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Gününü tebrik eden Milletvekili Aydemir, 18 Ekim 2019'da hakka yürüyen ‘Edebiyat Dünyası'nın Dervişi' olarak anılan, mütefekkir, şair ve yazar Nuri Pakdil'i rahmet ve şükranla andı. 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla sivil ve yerel inisiyatife işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Muhtarlarımız yerel hizmetlerin mimarı, yerel sinerjinin temsilcileridir. Muhtarlarımıza bu vesile ile şükranlarımızı sunuyoruz. ‘ dedi.

Aydemir'den ‘Azerbaycan Dünya Durdukça Dursun' Niyazı

Milletvekili Aydemir, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Gününe ilişkin olarak, ‘Tek Millet, iki devletiz. Azerbaycanımızın bağımsızlık gününü yürekten tebrik ediyor, coşkularını paylaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev olmak üzere bu bağımsızlığa katkıları olanları yüreğimizden kopup gelen duygularla tebrik ediyoruz. Şehitleri rahmetle anıyoruz. ‘ dedi.‘ Karabağ Zaferini de bir kez daha kutlayan Milletvekili Aydemir, ‘Azerbaycanmız dünya durdukça dursun, çok daha zirvelere ulaşsın. Bizim için Azerbaycan da vatan hükmündedir, bizim Devletimiz hükmündedir. Tebrik ediyorum. ‘ diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Hizmette Tarih Yazıyor, CHP'li Başkanlar İse Geziyor

Milletvekili Aydemir TBMM'deki basın toplantısında, Horasan ilçesindeki Canlı Hayvan Pazarı açılışını gündeme taşıdı, Erzurum odaklı tarımsal yatırımlara işaret etti. Büyükşehir Belediyesinin ilçe ilçe yaptıklarına ve hususen Horasan'a 100 Milyonu aşan hayvancılık yatırımlarına teşekkür eden Milletvekili Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin halka hizmette tarih yazdığını, CHP'li İstanbul Belediye Başkanının ise halkın beklentilerini duymazdan gelerek Diyarbakır'da gezdiğini hatırlattı.

Aydemir'den Horasan Tarifi

‘Erzurum'un en büyük ilçelerinden birisi Horasan'dır. Türk Dünyası'nın iman abidelerinden Ahmet Yesevi Hazretlerinin talebesi Horasan Baba'nın temelini kurduğu bir ilçedir. Horasan erenlerinin mana verdiği, bir tefekkür adresidir.‘ tarifiyle Erzurum'un Horasan ilçesini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ‘Biz hep şunu söyledik; AK Parti olarak yaptığımız iş Millete hizmet, yaptığımız iş eser üretmek ,hizmet üretmek. Buna Erzurum özelinden, Horasan'dan bir not düşmek istiyoruz' ‘ dedi

Aydemir Horasan'ı Örnek Gösterdi

Erzurum Büyükşehir belediyesi ve Horasan Belediyesinin AK Belediyecilik kaydında önemli eserler ortaya koyduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ilçede hizmete sunulan Canlı Hayvan Pazarı odağında tarımsal yatırımları kaydetti.

Erzurum ekonomisinin tarım öncelikli olduğu, AK Parti döneminde bu yatırımların alt ve üst yapı olarak şekillendiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum Merkezde borsa kıvamında, Canlı Hayvan Borsası düzeyinde, Avrupa'da dahil eşi menendi olmayan bir hayvan pazarı yaptık. İşte onun bir parçası da Horasan'a düştü. Horasan'da yapıldı. Ben Büyükşehir Belediye başkanımızı tebrik ediyorum, o hizmetin altında kimin imzası varsa, oradaki bürokratları, bütün kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum, Allah razı olsun. ‘ dedi.

Aydemir'den Kırkgöze Köyü Vurgusu

Erzurum'da hizmet sektörleri yanı sıra tarım sektörü ölçeğinde de önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, Erzurum ilçelerinde yükselen tarımsal yatırımları aktardı, tarım kesiminin talep ve beklentilerinin ilçe ilçe karşılandığını, Erzurum'un tarım alanındaki konum ve gücünü ifade eden tarzda bir yatırım sinerjisi oluşturulduğunu belirtti.

Köylere varıncaya kadar tarımsal yatırımların kaydedildiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Horasan Kırkgöze köyündeki yatırımı dile getirdi.

Aydemir Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hizmet Anlayışını Paylaştı

AK Parti Belediyelerinin rutin yerel hizmet anlayışını kırarak, yatırımcı belediyeciliği hayata geçirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, sosyal belediyecilik alanında kaydedilen yaklaşımlara işaret ederek Erzurum Büyükşehir Belediyesini örnek gösterdi.

Aydemir Erzurum'la İstanbul Belediyesinin Farkını Anlattı

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın bir tarafta Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıkları var. Öbür tarafta İstanbul Belediyesinde yaşananlar var. Hep söylüyoruz, üzülüyoruz o görüntüleri gördüğümüzde. Hakikaten yüreğimiz burkuluyor. İstanbul Avrupa'da birçok ülkeden daha fazla nüfus kesafetine, birçok ülkeden daha büyük coğrafi alana sahip bir şehrimiz. Ve oranın Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır'da geziyor, Diyarbakır'da hdp'lilerle Mustafa Kemal'in askerlerine hakaret eden isimlerle kol kol kola yürüyor. Ne adına yapıyor bunu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aklı sıra yol açabilmek, kendilerine yol alabilmek adına yapıyor. Ben şunu biliyorum, bu resimleri, bu fotoğrafları görüyor benim milletim. PKK'ya kucak açan isimlerle kolkola yürüyenlere bu millet asla fırsat vermez. CHP'li İstanbul Belediye Başkanı şehrinde yapmadığı yerel hizmetlerin asla derdinde değil. İstanbullar çile çekerken, O hdp'lilerle kol kola geziyor. Diyarbakır Analarını, evlat nöbetindeki aileleri es geçiyor. İşte Erzurum Büyükşehir belediyemiz en uzak noktaya hizmet götürürken, bunun gayretinde iken, bunlar da bu işlerle uğraşıyorlar, aradaki farkı görünüz diye not düşüyorum. ‘ diye konuştu.