Aydemir: ‘Erzurumspor'a destek olmak vazifemizdir'

Milletvekili Aydemir, Alacalı dadaşların Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine olumlu ve güç katan kalbi bir destek sunduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel boyutta tarihi yankı bulan çaba ve girişimlerine duacı olduklarını kaydetti.

AYDEMİR SAHADAYDI

AK Parti Erzurum Milletvekili yasama dönemi saha çalışmaları kapsamında Aziziye İlçesi Alaca köyünün konuğu oldu. Kanaat önderi Muammer Cindilli'yle gündem ve güncel üzerinden istişarede bulunan Milletvekili Aydemir, AK Parti İl Başkanlığı olağan toplantısına katılarak değerlendirmelerde bulundu. Erzurumspor kulübünü ziyaret eden Aydemir Başkan Hüseyin Ündeş'le Erzurumspor'un yeni sezon yol haritası üzerinde tespitleri paylaştı.

AYDEMİR'DEN ALACA ZİYARETİ

Milletvekili Aydemir, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve danışmanlarıyla birlikte Aziziye Alaca köyünü ziyaret etti. Alaca eşrafından İzzettin Eltaş ve köy sakinleriyle bir araya gelen Aydemir, Alaca'nın Erzurum tarihinin manasını ifade eden bir milli hafıza adresi; Hınçak ve taşnak çetelerinin zulmüne uğramış; her karışı şehit kanıyla sulanmış bir mübarek mekan olduğunu kaydetti.

ALACA İSTİŞARESİ

Alaca istişaresinde gündem İl ve ilçe ekonomisine yönelikti. Aziziye'deki tarımsal gelişmelerin ele alındığı, tarımsal destek ve hibe yaklaşımlarının sağladığı katkı ve sinerjinin konuşulduğu görüşmede, Milletvekili Aydemir, Alaca sakinlerinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine olumlu ve güç katan bir destek sunduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel boyutta tarihi yankı bulan çaba ve girişimlerine duacı olduklarını kaydetti.

AYDEMİR KANAAT ÖNDERİ CİNDİLLİ'YLE GÜNDEMİ GÖRÜŞTÜ

Milletvekili Aydemir, sahadaki çalışmaları kapsamında, Erzurum'un tüm kesimlerince müşterek bir değer ve kanaat önderi olarak kabul gören ETSO eski Başkanı Muammer Cindilli'yi ziyaret ederek, istişare de bulundu. İktisadi ve sosyal vasatın ele alındığı, toplumsal sorun ve beklentilere somut tekliflerle çözüm yaklaşımının kaydedildiği görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin kararlı duruşu değerlendirildi, Erzurum kaydında hayata geçirilen ve planlanan yatırımlara ilişkin öngörüler tartışıldı.

AYDEMİR'DEN AK AİLE BULUŞMASI

Milletvekili Aydemir, Erzurum AK Parti İl Yönetiminin haftalık olağan toplantısına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarının da yer aldığı toplantıdan sonra bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, ‘Ortak vurgumuz: AK aile: millet davasının yılmaz savunucusu; milletimizin emrine amade eşsiz bir birlikteliktir. İlelebet sürecek olan Milli birlik ve beraberliğe, ezelden ebede milli irade kardeşliğine gönül adamak kararlılığıdır' dedi.

‘ERZURUMSPOR'A DESTEK OLMAK VAZİFEMİZDİR'

Milletvekili Aydemir, çalışma programı dahilinde Erzurumspor kulübünü ziyaret etti. Aydemir, ‘Erzurumsporumuzun genç ve başarılı başkanı Hüseyin Üneş'le takımımızı, çalışmaları, transferleri konuştuk. Süper lige tekrar döneceğimizden ve kalıcı olacağımızdan zerre şüphemiz yok. Destek olmak, takımımızın yanında olmak, bizim için en esaslı vazifedir. ‘ açıklamasını yaptı.

‘ERZURUMSPOR SÜPER LİGE YENİDEN YÜKSELECEKTİR'

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurumspor, Süper Lige yeniden çıkacak ve kalıcı olacaktır. Hak etmediği şekilde Süper Ligden düşen mavi beyazlı ekibimiz, ne taraftarının yüreğinden, ne de futbol gündeminden düşecektir. Erzurumspor hakkını sahada da arayacak; gözde ve güzide bir kulüp olduğunu bir kez daha gösterecektir.' dedi.