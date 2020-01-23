Aydemir: ‘Erzurumspor'un hakkı Süper Ligdir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurumspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği başarının coşku ve sevinç ötesinde önemli bir mesaj verdiği, bu mesajın ortak akıl, iş disiplini, azim ve Erzurumspor odağında dadaşların birlik ve beraberlik ruhu olduğunu kaydetti.

AYDEMİR ERZURUMSPOR COŞKUSUNU PAYLAŞTI

Erzurumspor'un Beşiktaş galibiyeti sonrasında değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Beşiktaşı her iki maçta mağlup etmek Erzurumsporumuzun kalitesini ortaya koymuştur. Bu sezon hem lig hem Türkiye Kupasını kazanmak, önümüzdeki sezon ise süper ligde şampiyonluğa yürümek dadaşın şanına, oyuncuların gayret ve kıvamlarına yakışır. Tebrikler. ‘ dedi.

BAŞKAN EJDER BEKLENTİLERİNİ AKTARDI

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum etabı çalışmaları kapsamında esnaf ve meslek teşekkülleri istişare ziyaretlerine devam etti. Erzurum Kasaplar Odası yöneticileriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen tarım ve besicilik politikalarını ele aldı, destekleri değerlendirdi.

“LEZZET ZİNCİRİNİN İLK BASAMAĞI KASABI ATLAYAN HÜSRANA UĞRAR”

Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder ve yönetim Kurulu üyeleriyle yaptıkları istişare toplantısında meslek mensuplarının içinde bulunduğu sorunları ele aldıklarını değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Marketlerde, manavlarda et satışının kasaplarımızı zora soktuğu kanaatiyle birlikte, “Lezzet zincirinin ilk basamağı kasabı atlayan hüsrana uğrar” tesbitini ortaklaşa yaptık.' açıklamasını yaptı.

SMMMO İSTİŞARESİ

Milletvekili Aydemir ekonomik nabız tutma ve istişare ziyaretleri kapsamında Erzurum SMMMO yönetimiyle buluştu. Başkan Zeki Akal yönetim kurulu üyeleri Mustafa Ertaç, Zinnur Ceylan, Mesrur Köseoğlu, Şimşek Akpınar'la TÜFE'den ihracata, Teşviklerden vergi uygulamalarına kadar tüm ekonomik gidişatın ele alındığı toplantıda tespitler paylaşıldı.

Milletvekili Aydemir, ‘Mensubu olmaktan onur duyduğum Erzurum SMMMO'yu ziyaret edip Başkan ve yöneticilerimizle istişarelerde bulunduk. İktisadi zemini tanzimde fedakarca görev yapan Mali Müşavirlerimiz ekonomik kalkınmanın da öncüleridir; ilgilerine teşekkür ediyoruz.' dedi.

RÜSTEMPAŞA'DE TURİZM VE TİCARET GÜNDEMİ

Milletvekili Aydemir günlük çalışma programı çerçevesinde Rüstempaşa çarşısını ziyaret ederek esnafla ekonomik gündem ve ticari günceli değerlendirdi. Aydemir, Erzurum'u tanıtımda önemli rol oynayan çarşı esnafıyla ‘Palandöken'e gelenleri şehir merkezine yönlendirme'deki yöntemleri konuştuklarını, esnafın ticaret ve turizm kaydında 2023 beklentilerini aktardıklarını söyledi.

TAZİYE

Ak Parti Milletvekili Aydemir Annelerini Rahmeti Rahman'a uğurlayan 23. Dönem Erzurum Milletvekili Sadettin Aydın ve 26'ıncı dönem Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve ailelerini ziyaret ederek taziyelerini sundu, acılarını paylaşarak, rahmet niyazında bulundu.