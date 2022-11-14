Aydemir ‘Gençlerimiz ‘İlk Oyum Erdoğan'a' kararlılığında'

Milletvekili Aydemir, ‘İstanbul İstiklal Caddesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröristler ve onlara masumiyet kılıfı geçirmeyi çalışanlar Cenab-ı Hakk'ın gazabına muhatap olsunlar inşaallah.'dedi

Aydemir Sahadaydı

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, hafta sonunda Erzurum saha çalışmalarına devam etti. AK Parti Gençlik Kollarının gerçekleştirdiği ‘Türkiye Yüzyılında ilk oyum Erdoğan'a' istişaresine katılan Milletvekili Aydemir, ‘Asım'ın nesli olan Türk Gençliği, asra damgasını vuran Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun çizdiği ufka vefada kararlı. Onlarla gurur duyuyoruz. ‘ kaydını düştü.

‘İlk oyum Erdoğan'a'

AK Gençlerin düzenlediği “İlk Oyum Erdoğan'a” programında buluşan gençlerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu, gençlerin tespit ve beklentilerini aldı, öngörülerini dinledi. Türk Gençliğinin milli terbiye ve edep içinde, mukaddesata sadakatte yürek ve dimağlarını buluşturduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Gençlerimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza muhabbetleri sonsuz. Hepsine müteşekkiriz. ‘ dedi.

Aydemir Kitap Fuarında Okurlarla Buluştu

Milletvekili Aydemir alandaki çalışmalarını 2. Doğu Anadolu Kitap Fuarı ziyaretiyle sürdürdü. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 2. Doğu Anadolu Kitap Fuarında yayınevi standlarına konuk olan Milletvekili Aydemir, ziyaretçilerle mülaki oldu.

‘Erzurum eğitim, kültür ve milli sanat zirvesi'

Erzurum'un bir eğitim, kültür ve sanat şehri olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Ülkemizin dört bir yanından katılım sağlayan Yayın Evlerine ve yazarlara teşekkür ediyoruz.' dedi. Doğu Anadolu Kitap Fuarında yazar Emine Şenlikoğlu'nu da ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Şenlikoğlu'nun canlı yayınına katıldı ve “İftirayı maharet kabul eden sözde muhafazakar özde ise LGBT'lilere özgürlük sloganı atanlara yoldaş siyasetçiler var” dedi. Milletvekili Aydemir daha sonra Haberturk Programcısı Yazar Mehmet Akif Ersoy'un söyleşisine katıldı ve “Hakşinas bir kardeşimiz” yorumunda bulundu.

Aydemir'den Ekonomi İstişaresi

Milletvekili Aydemir, sahadaki istişare toplantıları ekonomi etabında Ziraat Bankası ile HAY-KOP arasında imzalanan Çiftçi Başına 600 bin TL faizsiz ve 18 ay ödemesiz Hayvancılık Kredi sözleşmesi törenine katıldı. Tören sonrasında besicilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde tarım yaklaşımını anlattı.

Aydemir Besicilerin Heyecanına Ortak Oldu

Erzurum'da ihracat vizyonunun büyüme kaydettiği, bunda tarımsal üretim payının önemli olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘İktidara geldiğinde çiftçiyi toprağıyla barıştıran AK Parti ve Cumhur ittifakı tarım alanında ciddi dönüşüm ve reformlarla emek yoğun sektörü yeni bir üretim heyecanına kavuşturmuştur. Sayın Bakanımızın Erzurum'da açıkladığı, besicilere yönelik sözleşme uygulaması da üreticilerimize yeni bir vizyon ve imkan sağlamıştır. ‘ yorumunda bulundu.

Aydemir'den Kadın Girişimcilere Övgü

Milletvekili Aydemir daha sonra, Erzurum Kadın Kooperatifini ziyaret ederek Kooperatif ve MÜ SİAD Kadın Kolları Başkanı Zeynep Polat'tan Erzurum'da kadın Girişimciliği odağında bilgi aldı. Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Ensar Özdemir'in de katıldığı ziyarette kooperatif ürünleri ve istihdama katkı kaydında görüş alışverişinde bulunuldu. Milletvekili Aydemir, Kadın üreticilerin ekonomiye sağladığı katkıdan dolayı Başkan Polat ve Kooperatif üyelerine teşekkür etti.