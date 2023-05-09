Aydemir: ‘Gün, Türkiye Yüzyılına sahip çıkma günüdür'

” dedi.

Milletvekili Aydemir, Son 21 yılda gerçekleştirilen reform, yatırım ve sosyo ekonomik atılımların Türkiye Yüzyılının ara yüzü ve işaretçisi; değerlere sahabet odağında kaydedilen kararlılık, ecdat yadigar ve mirasına sahip çıkma kaydında ortaya konulan diriliş ve gerçekleştirilen kıyamın Türkiye Yüzyılının önsözü ve tarifi olduğunu vurguladı.

Aydemir Saha Çalışmalarını 3 İlçede Sürdürdü

AK Parti Milletvekili Aydemir, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi çalışmalarını Yakutiye, Palandöken, Aziziye ilçelerinde sürdürdü. Merkezdeki üç ilçede tezgah başındaki esnaf, toprağı başındaki çiftçi, atölye ve işletmesinde sanayici, üretici ve işçi, Erzurumluluk nabzının attığı cadde ve sokaklarda emeklilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, 14 Mayıs seçimlerinin ifade ettiği önem ve manayı paylaştı.

Asırlara Yürüyüş Seferberliği

Milletvekili Aydemir, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip liderliğinde çağlar üstü bir yaklaşımla asırlara yürüyüş seferberliği başlattığı, eser ve hizmet siyasetiyle olduğu gibi küresel bazda da emsalsiz bir yerli ve milli duruş kaydettiğini vurguladı.

Aydemir'den Milli İrade Vicdanı Vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘Milli İrade vicdanı Türk Asrının önünün kesilmesine izin vermeyecek, tercih ve teveccühleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda kaydedilen milli diriliş seferberliğine kalbi ve hasbi destek vermeyi sürdürecektir. Bundan eminiz. ‘ dedi.

Aydemir Dadaşlarla İstişare Etti

Dadaşların feraset ve basiretine teslim oldukları, Aziziye ruhunu taşıyan Erzurumluların benzersiz irfan ve izanıyla tek yürek halinde Dünya Lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vefa ve sadakati destekleriyle kaydedeceğini belirten Milletvekili Aydemir, '15 Mayıs Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılının başlangıcı olacak, yüce milletimizin iradesi bu seferin gücünü teşkil edecektir.' dedi.