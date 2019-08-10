Aydemir: ‘Hak bizi ‘Tekbir' ufkunda daim kılsın'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Cenabı Hakk,Mekke'den İstanbul'a fetih ruhunu diri tutan; Aziziye'den Çanakkale'ye diriliş mucizesine muhatap olan; Asırlara bir vicdan ve yüksek haysiyet medeniyeti damgası vuran; Hak yolunda ‘tekbir' kararlılığıyla sefer kılan Yüce Milletimizi bayram sevincinde daim kılsın. ‘ dedi.

TEKBİR KARARLILIĞI

Aydemir, ‘Bayram; Tek vatan, Tek Bayrak, Tek millet, Tek devlet kararlılığıyla ‘tekbirde' yüreklerimizin buluştuğu; milli gurur ve şuurun islam ruhaniyeti içinde kaydedildiği; derin bir ruh ve vicdan temizliği içinde İla'yı kelimetullah yolunda nefsi adama azminin, ortak bir sevinç ve heyecanla sergilendiği mukaddes bir iklim. Cenabı Hak, mutlakın sükunu, birliğin huzuru, kardeşliğin süruru, dirliğin gururu, İslam şuuru içinde idrakini nasip eylesin' niyazında bulundu.

HAKKA KUL OLMA İZZETİ

Milletvekili Aydemir, ‘Yaratılış feraseti içinde; Tekbir ekseninde islami haysiyet; Vatanın birliği, milletin bütünlüğü devletin dirliği azminde milli bir basirete sahip olan Aziz Milletimiz, ‘Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal' celaleti; Hakka kul olma izzetiyle, bayramın manasında insanlığa adalet, hak ve insanlık mesaj ve dersini vermeyi sürdürecektir.' dedi.

MÜŞTEREK NİYAZ

“İlhamını Kur'an'dan, üslubunu İslami vicdandan, duruşunu tarihi vakarından, kararlılığını şüheda ruhundan almış; bir mütefekkirimizin kaydıyla, ‘vatan toprağını bir açık hava mabedine çevirmiş' yüce bir milletin evlatları olarak, tekbirde ruhlarımızı buluşturmanın hazzını yaşıyoruz.' diyen Milletvekili Aydemir, ‘Hak dilimizi tekbirde, ruhumuzu tevhid ve vahdet imanında daim kılsın.Vatana, millete, devlete ve bu değerleri ifade ve temsil eden bayrağa ve ezana kurban olma kararlığında sabit kadem kılsın. ‘ vurgusunu yaptı.

ALVARLI EFECE YAKLAŞIM

Alvarlı Efe Hazretlerinin, “Can bula cananını, bayram o bayram ola/Kul bula sultanını, bayram o bayram ola/ Hüzn-ü keder def ola, dilde hicap ref ola/ Cümle günah afola, bayram o bayram ola..” gazelindeki manaya dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Müşterek duamız İslam aleminde birlik ve bütünlüğün sağlanması, Vahdet ve Tevhit imanında buluşulmasıdır. ‘ dedi.

KARDEŞLİĞİMİZ İLEL EBED SÜRECEKTİR

Milletvekili Aydemir, ‘Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un ‘Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi' mısralarıyla tarif; “Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin/Nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin' takdimiyle duruş ve kararlılığını tasvir ettiği; Kuranı Hakim yolunda can adama şerefine erişmiş yüce bir milletin mensubu olarak, Bayramın kardeşlik, birlik ve bütünlüğümüzün güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz.' kaydını düştü.

TEBRİK

Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Milletimiz ve İslam Aleminin bayram coşkusunu paylaşıyor; Akif'in; ‘O sada işte benim gayreti diniyyemdir/Coşuvermez mi, içim sanki yanardağ kesilir' berceste mısralarıyla betimlediği Tekbir imanıyla, nefsini İlayı kelimetullah uğrunda adayan şühedamızı rahmetle anıyor; bir iman heybeti, irfan bereketi, dini heyecan ve milli irade kardeşliği coşkusuyla idrak ettiğimiz bayram sevincinin daim olmasını niyaz ediyoruz. ‘ dedi.