Aydemir: ‘Hedef, Üreten Erzurum'

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, 2022 yılı sahada istişare çalışmaları ikinci etabında Sivil Toplum Kuruluşlarının gündeme ilişkin kayıt ve tespitlerini aldı, OSB'lerde sanayici ve işadamlarıyla ekonomik gidişatı değerlendirdi, esnaf ve sanatkarlarla il üretim ekonomisi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Erzurum Ziraat Odası Buluşması

‘Hedef, Üreten Erzurum' vizyonu kaydında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kuruluyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Erzurum Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen ilçe ziraat odaları başkanlarının katıldığı koordinasyon toplantısında yer alarak, başkanların il tarım ve hayvancılık kaydındaki öngörülerini değerlendirdi.

Çalışan Kesimin Beklentileri

Alan çalışmaları düzeyinde Erzurum Memur Sen Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ekonomideki son gelişmeler, kur üzerindeki spekülasyonlar, 2022 yılı memur maaş artış oranları ve çalışan kesim memnuniyeti üzerinde görüş alışverişinde bulundu, çalışan kesimin 2022 yılı beklentilerini kaydetti.

Erzurum Belediyelerinin Karla Mücadeledeki Başarısı

Karla mücadele maliyeti ve Erzurum Belediyelerinin vatandaşın mağdur olmaması amacıyla yürüttüğü olağanüstü çabaları basın toplantılarında gündemde tutan Milletvekili Aydemir, Palandöken Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Muhammed Sunar'dan bilgi aldı, bu yıl içinde hayata geçirilecek yatırımlar ve proje çalışmaları düzeyinde görüş teatisinde bulundu.

Aydemir Tarım Kesimini Dinledi

Milletvekili Aydemir, Ziraat Oda Başkanlarının İl Koordinasyon Toplantısına iştirak edip hem sorunları tespit etti hem de beklentileri kayda geçti. İlçe başkanlarının sunumlarını takip eden Aydemir, yaptığı açıklamada, ‘Başkanlarımızın müşterek notu şuydu: ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarım ve hayvancılığa verdiği ehemmiyeti inkar mümkün değildir, kendisine minnettarız.” Bu hakşinas yaklaşımın Daphan'dan Pasinler Ovası'na bereket taşıyacağına inanıyoruz.‘ ifadelerine yer verdi.

Aydemir iş dünyası istişare etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Olağan yönetim kurulu toplantısına katılan Milletvekili Aydemir, yöneticileriyle son iktisadi gelişmeleri istişare etti. “Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, iş aleminin iftihar sayfası bir STK. ‘ vurgusunu paylaşan Aydemir, ‘Sayın Başkanımız Fuat Demir şahsında camiasına müteşekkiriz” dedi.

Aydemir Çalışan Kesim Memnuniyetini Paylaştı

Milletvekili Aydemir istişare programı kapsamında Erzurum Memur Sen İl Temsilciliğini ziyaret etti. Başkan Mustafa Karataş ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Aydemir, ekonomi gündemi, maaş zammı odağında sunulan beklentileri kaydetti. Aydemir, ‘‘Memur-Sen duruşuyla demokrasimize taç giydiren bir sivil inisiyatif grubu.' nitelemesinde bulundu.

OSB ziyareti

Milletvekili Aydemir'in OSB ziyaretinde gündem yatırım ortamı ve yapılan iyileştirmelerdi. Bölgede yer alan tesislere konuk olan Aydemir, esnaf ve sanatkarın olduğu gibi sanayici ve iş adamlarının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üretimi önceleyen yaklaşımını sahiplenmesine müteşekkir olduklarını bildirdi.