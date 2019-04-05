Aydemir: ‘Hınıs yüksek irfanını ortaya koydu'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Hınıs'ta yüksek feraset ve basiret kazandı. Hınıs'ta milli irade vicdanı ve irfanı kazandı. Hınıs'ta yüreği Rabia imanıyla çarpanlar, nefsini Mescid-i Aksa'yla ifade bulan mukaddeslere adayanlar kazandı. Hınıs'ta mukaddesata sadakat, değerlere vefa kazandı. Hınıslı kardeşlerime minnettarlığımız sonsuzdur. ‘ dedi.

AYDEMİR: HINISLI DADAŞLARA MİNNETARIZ

Milletvekili Aydemir, “Seçim sürecinde, ‘Hınıs, Erzurum'un görkem ifade eden çok özel bir ilçesi. AK Parti ‘siz geçen 5 yıl için büyük nedamet yaşanıyor. 31 Mart hizmet siyaseti için vira bismillah zamanı olacak inşaallah. Hınıs bizim gözbebeğimiz, yüreğimiz. ‘ demiştik. Hınıs her türlü takdir ve övgünün üstünde bir vurguyla hizmet siyasetini seçti. Hınıslı dadaşlar, yeryüzündeki mazlum ve mağdurların hamisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vefasını bir kez daha gösterdi. Kalbi muhabbetlerimizi sunuyor, bu yüksek duruş karşısında ihtiram hislerimizi vurguluyoruz. ‘ ifadesini kullandı.

AYDEMİR'DEN HINIS BULUŞMASI

Milletvekili Aydemir, 31 mart seçimleri sonrasında ilk teşekkür ziyaretini Hınıs ilçesine yaptı. AK Parti ilçe Başkanı Memet Sönmez'le birlikte Hınıs Kaymakamı Bülent Ay'ı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Başkan Erdoğan Eren'i tebrik etti, Hınıs'ta bir nikah törenine katılarak, nikah şahitliğinde bulundu.

‘EREN, HİZMET SİYASETİNDE BAŞARININ ADIDIR'

Milletvekili Aydemir, ‘Hınıs iki dönem sonra yeniden AK Parti kadrolarına teslim. İlk tebrik ve hayırlı olsun ziyaretimizin bu eşsiz ilçemize yapılmasının anlamı büyüktü. Az zaman sonra Hınıs'ımız ak yerel hizmetlerin lezzetine varacak inşaallah. Belediye Başkanımız Sayın Erdoğan Eren'e başarı diliyoruz. Rabbim muini olsun' niyazında bulundu.

AYDEMİR'DAN KAYMAKAM AY'A TEŞEKKÜR

AK Parti İlçe Başkanı Sönmez, Belediye Başkanı Eren'le birlikte Kaymakam Bülent Ay'ı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Ay'ın kayyumluk döneminde gerçekleştirdiği üstün hizmetleri gıpta ile karşıladıklarını bildirdi. Aydemir, ‘Hınıs Kaymakamımız Bülent Ay gayretleriyle ilçemize büyük değerler kattı. Özelikle Kayyım vazifesini üstlendikten sonra Hınıs'ın her noktasına yerel hizmet aktarımında bulundu. Devlet adamlığını, güzide şahsiyetini ortaya koydu. Müteşekkiriz. ‘ açıklamasında bulundu.

Milletvekili Aydemir Hınıs'taki ziyareti kapsamında daha sonra Hınıs Belediye Başkanı Eren'in kıydığı nikahta şahit olarak Ahmet ve Şeydanur çiftinin mutluluğunu paylaştı. iki cihan saadeti diledi.

MUŞ'A AK TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Milletvekili Aydemir, Hınıs ziyaretinin ardından, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'le birlikte, 31 mart seçimlerinde tarih yazan Muş ve Malazgirt ilçesine giderek tebriklerini sundu. Başkan Feyat Asya'ya gösterdiği başarıdan ötürü teşekkür eden Milletvekili Aydemir ve Şimşek, Asya'nın şahsında Muş halkına minnettarlıklarını kaydetti.