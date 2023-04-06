Aydemir: ‘İlahi adalete, milletin vefasına güveniyoruz'

Milletvekili Aydemir, "Seçime gittiğimiz süreçte Millet İttifakı'nın rotasını ABD Büyükelçisi çiziyor. Bu yeter zül değil midir? ABD resmen güdümüne alacak bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Onlar dışarıya, biz Allah'ın adaletine, milletimizin vefasına güveniyoruz'." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, grup toplantısında yere mermi kovanı fırlatmasını eleştirerek, "Hanımefendiyi papatya çayı da kurtarmaz. Resmen muvazene gitmiş, Allah şifa versin." dedi. Milletvekili Aydemir, Akşener'in, partisinin grup toplantısında sergilediği tavırların bir kadına yakışmadığını söyledi.

Aydemir, Akşener'in tutarsızlığına dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gergin hallerde olduğunu ileri sürerek tavsiye ettiği papatya çayına, en fazla Akşener'in kendisinin ihtiyacı olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, "Meral Akşener, İYİ Parti'nin yükselen trendinin bütünüyle dibe vurduğunu gördü. İtimat edilmez bir figür olduğunu gösterdi. Terk ettiği masaya geri dönüşü ne yaptığını bilmez hale getirdi." diye konuştu.

‘Allah şifa versin'

Akşener'in İYİ Parti'nin o yükselen trendinin bütünüyle dibe vurduğunu gördüğünü belirten Milletvekili Aydemir, ‘Niye dibe vurdu? İtimat edilmez bir figür olduğu için. Ne yaptı, CHP'yi terk etti. Oturduğu masaya ‘kumar masası', ‘noter masası' dedi. Ne yaptı? Şimdi Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıtmaya benzetti. ‘Bundan bir şey olmaz, bu kazanamaz' dedi. Masayı terk etti, sonra tehditlerle, şantajlarla gerisin geri döndü. O geri dönüş işte adamı böylesine ne yaptığını bilmez hale getirir, şu hale bakın. Mermi fırlatma ne oluyor? Mermileri boca etmiş getirmiş. Bir defa bu meclisin hem yüksekliğine yakışmaz hem de iç tüzükte filan bunlara cevap verilmez. Böyle şey olur mu ? Grup toplantısına sen mermiyle niye gelirsin? O mermileri alıp dışarıya böyle niye boca edersin, atarsın, fırlatsın nedir bu ya? Ramazan günü şu mübarek günde bu yapılır mı? Resmen muvazene gitmiş kayıp. Günah Allah şifa versin onu da söyleyeyim. Yani biz buna şifa diliyoruz. ‘ dedi

"Hanımefendiyi papatya çayı da kurtarmaz”

Akşener'in grup toplantısında mermi kovanı fırlatmasına değinen Milletvekili Aydemir, "Hanımefendiyi papatya çayı da kurtarmaz. Resmen muvazene gitmiş, Allah şifa versin. İYİ Parti'de Akşener gibi düşünmeyenler çok fazla artık. Bu görüntülerden sonra sıtkı sıyrılan İYİ Partililer Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Aydemir, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin, terör örgütü PKK'ya karşı tek bir kelime edemezken güvenlik güçlerine vaat üzerine vaatlerde bulunduğunu ancak bu vaatlerin günü kurtarmaya yönelik sözlerin ötesine geçemediğini söyledi.

7'li Masa İstismar Masası

7'li Masanın bir istismar masası haline dönüştüğüne işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bakın her şeyi, her değeri istismar ediyorlar, işleri güçleri bu. HDP ile ortaklıklarını biliyorsunuz değil mi? PKK ya sesleri çıkmıyor. Bakın artık PKK ile ilgili kınama bile getirmiyorlar. Ne yaparsa yapsın PKK sükut ediyorlar öyle değil mi?' diye konuştu.

Milletimiz bunlara gereken cevabı sandıkta verecektir

Verilen sözlerin yerine getirilmesi noktasında Cumhur İttifakı'nın güvenilirliğini Millet İttifakı'nın figürlerinin de iyi bildiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Bunların tek amacı yara kaşımak. Seçime gittiğimiz süreçte Millet İttifakı'nın rotasını ABD Büyükelçisi çiziyor. Bu yeter zül değil midir? ABD resmen güdümüne alacak bir yapı oluşturmaya çalışıyor. O kadar aşikar yapıyorlar ki fütursuzluk almış başını gidiyor. Ama milletimiz bunlara gereken cevabı sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.

‘Hiçbir meselede samimi değiller'

7'li masanın milleti ilgilendiren meselelerde samimi olmadığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Bunlar samimi değiller. İftira atarlar, yalan söylerler. Kapalı kapılar ardında Amerikan büyükelçisiyle görüşürler, HDP'lilere her türlü devleti aşındırmak için sözü verirler. Dışarı çıktıklarında da ipe sapa gelmez vaatte bulunurlar, Millet bunun tokatını sandıkta atar.' dedi.

Aydemir'den Akşener'in tavrı, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımına tepki

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın Kuran Kursları tekmeleniyor. Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabıyla basıyor, kadınlar çıkıyor. Ipe sapa gelmez laflar ediyor. Cumhurbaşkanımızın torunları paramparça olsun diye beddualar da bulunuyorlar. Kadınlar çıkıyorlar, başörtülü kadınlara ağza alınmayacak sinkaflı ifadeler kullanıyorlar. Niye bu, niye böyle oldu? İşte Meral Akşener'in tavrı, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı işi buraya getirdi. ‘diye konuştu

Aydemir'den Davutoğlu ve Babacan'a tepki

Davutoğlu ve Babacan'ı vefasız olmakla eleştiren, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de esas olanın vefa duygusu olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘7'li masada bunlara sükut edenler var. Onlar kim? Ahmet Davutoğlu, onlar kim, Ali Babacan, onlar kim Saadet Partisi'nin genel başkan. Bakın, hiç bunlar için kutsalın bir ehemmiyeti yokmuş meğer. Faydacı davranıyorlar. Bakın hiçbir tanesi çıkıp bu işlerle ilgili laf etmiyorlar. Ya arkadaş sen kuran kursunu nasıl tekmelersin, nasıl camlarını indirirsin diyen birini gördünüz mü? Ali Babacan'dan ya da Ahmet Davutoğlu'ndan yahut Karamollaoğlu'ndan duydunuz mu? Duyamazsınız. Onların bütün derdi Sayın Cumhurbaşkanımız kaybetsin. Dertleri bu. Onlarda vefa diye bir şey de yok. ‘ dedi.

Aydemir'den ilahi adalet vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘Daha önce de söyledim. Ya siz kimsiniz, sizi siyasi figür haline getiren kim, sebep olan kim? Kim sebep olan?. Kaldı ki ben bu partinin kurucularından Erzurum'da kurucu heyeti içerisinde yer almış, daha başlarken vira bismillah demiş bir isimim. Ve ben diyorum ki Cumhurbaşkanımız olmasaydı bu zeminde bizim yürüme şansımız olmazdı. Onun liderliğiyle mesafe aldık, ülkemize mesafe aldırdık. Kadrolarımızla mesafe alırdık. Şimdi sana 10 küsür sene bakanlık yaptırmış, seni Başbakanlık pozisyonuna taşımış. Bu ne vefasızlık. İnsan Allah'tan korkar ya? Allah'tan korkar. Şimdi göreceğiz. Şu listeler hazırlanırken nasıl pespaye hale geleceklerini de göreceğiz. Cenabı hak adili mutlaktır. Mutlaka adalet tokatını atacaktır. Vefasızlığın şamarı, yiyecekler bunlar' dedi.