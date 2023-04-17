Aydemir: ‘İla'yı kelimetullah ufkumuzdur'

Milletvekili Aydemir, ‘Yüce rabbimizin birlik, dirlik ve beraberliğimizi daim, kardeşliğimizi ebedi kılması niyazıyla; Türk ve İslam Aleminin Kadir Gecesi heyecan ve coşkusunu paylaşıyor, İla'yı Kelimetullah yolunda nefsini feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, Yüce Türk Milletinin vahdet ve tevhid sadakatine can adama kararlılığımızı yineliyoruz.' dedi

Kadir Gecesinin Verdiği Mesaj

Milletvekili İbrahim Aydemir; ‘Kadir Gecesinin tebşir ettiği mesajla, Devletimizin dirliği, Milletimizin birliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü kaydında, Akifçe; ‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/ Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz' hakikatini bir kez daha vurguluyoruz.' mesajını verdi

Küresel Ebucehilleri Lanetliyoruz

Milletvekili Aydemir; ‘Milli Şairimiz Akifimizin; ‘Şehâmet dîni, gayret dîni ancak Müslümanlık'tır/Hakîkî Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır' tebliği odağında, Müslümanlar aleyhine acımasızca bir propaganda yürüten, kutsallarımıza el uzatan, Müslümanlar arasındaki fitne ve tefrikayı yayarak İslamofobiyi tırmandırmak isteyen küresel ebucehilleri lanetliyoruz. Kırmızı çizgimiz olan Mescidi Aksa'ya yapılan saldırıları ve müsebbiplerini telin ediyoruz.' kaydını düştü

Ramazan Ayı Hürmetine

Milletvekili Aydemir; ‘Akifimizin, ‘Yâ Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine/Kaldır aradan vahdete hâil ne ise/Yâ Râb, şu asırlarca süren tefrikadan/Artık ezilip düşmesin ümmet ye'se/Mâdâm ki verdin bize bir rûh-i nevin... Yâ Râb, daha bir nefha-i te'yîd insin' dua ve niyazına yüreğimizi koyuyor, ‘Tek Vatan, Tek Millet, Tek Bayrak ve Tek Devlet' ahdimizde kararlılığımızı kaydediyoruz.' dedi

Türkiye Yüzyılı Seferimiz Kutlu Olsun

Milletvekili Aydemir; ‘Akifimizin Milli marşımızla verdiği, ‘Rûhumun senden İlâhî şudur ancak emeli/Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli/Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli-/ Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli' mesajı odağında; Yüce milletimizin Mübarek Anadolu Coğrafyasında kaydettiği Çanakkale ve Aziziye destanlarının ambiyansı, milli ruhun sinerjisi içinde Türkiye Yüzyılı seferimizin kutlu olmasını diliyoruz.' ifadesini kullandı.

Deprem Şehitlerini Rahmetle Anıyoruz

Milletvekili İbrahim Aydemir; ‘Kadir Gecesinin muazzez seması altında, deprem şehitlerimizi rahmet niyazıyla anıyor, Ramazan ayının ifade ettiği manada kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşmada, mukaddesata bağlılık ekseninde çaba ve gayret sarf eden milletimizin her ferdine şükranlarımı sunuyorum' dedi.