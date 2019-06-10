Aydemir İstanbul'da Dadaşlarla buluştu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'daki yasama çalışmalarını tamamladıktan sonra İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmalarına katıldı.

AYDEMİR'DEN İSTANBUL BULUŞMASI

İstanbul'da yaşayan dadaşlarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Dadaşların vefa ve sadakat timsali olduklarını kaydederek, 23 Haziran seçiminde Erzurumluların vakarlarına yakışanı yapacaklarından emin bulunduklarını söyledi.

‘DADAŞ VEFAYA VEFA GÖSTERİR'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Dadaşlık vefaya vefa, sadakate de sadakati öngörür. İstanbul'da yaşayan Erzurumlu kardeşlerim, ülkeyi sağlıktan eğitime, ulaşımdan turizme, her alanda yatırımlara kavuşturan; reformlarla Büyük Türkiye sürecini başlatan AK Parti'ye ve onun yer aldığı Cumhur İttifakı'na vefa göstererek destek vereceklerdir. Bundan mutlak eminiz.‘ dedi.

AK BELEDİYECİLİK

İstanbul'da yaşayan Erzurumlularla istişare eden, bu şehirde yaşayan Erzurumlu esnafı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, hemşehrilerinden 23 haziran seçimlerinde Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım'a destek istedi. Söyleşilerinde 1994 öncesi İstanbul'uyla bugünkü İstanbul arasındaki nitelik ve nicelik farkını ve değişimi paylaşan Milletvekili Aydemir, AK Belediyecilik farkını anlattı.

‘BİZDE TABAK BOŞ DÖNMEZ'

Milletvekili Aydemir, dadaşlarla yaptığı istişarede, ‘İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir' ilahi hükmünü hatırlatarak, ‘Bizde tabak boş dönmez.'Vefaya vefa, sadakate sadakat esastır. ‘Hel cezâul ihsâni illel ihsân' buyuruyor Yüce Rabbimiz: ‘İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.' Ovit'ten Kop'a, Kırık'tan Cankurtaran'a Erzurum için dağları delen dirayete; Dadaş yurdunu duble yollarla bir baştan bir başa bezeyen iyi niyete; ‘Erzurum'u selam selam kucaklayan samimiyete Dadaş vefası gerektir. Asaletimiz gereğidir: ‘Bizde tabak boş dönmez. ‘ paylaşımında bulundu.