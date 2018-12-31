Aydemir: ‘Kardeşlik, değişmez ufkumuzdur'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Mehmet Akif Ersoy'dan Alvarlı Muhammed Lütfi'ye, Seyyid Abdulhakim Arvasi'den Seyyid Ahmet Arvasi'ye günümüze ulaşan değişmez mesaj kardeşlik, kararmayan tek ufuk vahdet ve tevhid imanıdır. ‘dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kendi beliğ ifadesiyle, ‘İslam iman ve ahlakına göre yaşamayı en büyük saadet bilen, büyük Türk milletini iki cihanda aziz ve mesut görmek isteyen ve böylece İslam'ı gaye edinen', eğitimci, mütefekkir Seyyid Ahmed Arvasi hocamızı darı ukbaya hicretinin 30'uncu yılında rahmet, şükran ve duayla anıyoruz.' dedi.

ARVASİ'NİN KARDEŞLİK UFKU

Milletvekili Aydemir, ‘Ömrünü İla'yı kelimetullaha adamış, ruhunu vahdet ve tevhid inancına teslim etmiş, hayatı boyunca eserleri ve şahsiyetiyle ‘kardeşlik, birlik ve beraberlik' mesajı vermiş Seyyid Ahmed Arvasi, yüce milletimizin şahika simalarındandır. Onun kardeşlik davası 2019'la başlayan yeni sürecinde değişmez ufkudur.' kaydını düştü.

KARDEŞLİĞİN YOLU VAHDET VE TEVHİDDE BULUŞMAKTIR

Milletvekili Aydemir, ‘Hayatı ‘Ölmeden ölmek', Türk Milletini tarihi tarih eden ve ona anlam veren büyük bir millet olarak tarif; yüce milletimizin asırlara damga vuran ihtişamını ‘Asya'yı Avrupa'yı titreten heybet olarak tasvir eden Seyyid Ahmet Arvasi hocamız, batılı kesret, kardeşliği ise tevhid yolu olarak görmüş, birlik ve beraberliğin dirlik için tek yol olduğunu vurgulamıştır. ‘Zaman hasret duyuyor başı hilâl taçlıya/ Nerede kaldı tarih, nerde bizdeki heybet" sualini genç nesillere yönelten mütefekkir Arvasi, yüce milletimizin birlik ve dirliğine nefsini adayan müstesna ve abide bir şahsiyettir. Yolu yolumuzdur. ‘ dedi.

ARVASİ: UFUK ŞAHSİYET

Mütefekkir Arvasi hocanın seyyid, evladı resul olduğu, güneşin kainata yüzünü gösteren Doğu'nun; yüzü, gönlü ve dimağı aydınlık abide şahsiyetleri arasında bulunduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Van'dan Erzurum'a, Ankara'dan büyük milletimiz ve İslam ümmetine vahdet ve tevhitte buluşma çağrısını yapan, Edirnekapı'da sükutun nabzı içinde hakka vuslata eren Arvasi hocamızın fikirleri kalbi ve zihni pusulamız olmaya devam edecektir.' ifadesini kullandı.

2019'DAN 2071'E BÜYÜK UFUKLARA

Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 2019'a yeni bir dinamizm ve güçle girdiği, Milli şair Akif'in ‘Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez' ifadeleriyle takdim ettiği kardeşlik, birlik ve beraberliğin değişmez ufuk olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Yeryüzünde mazlum ve mağdurların hamisi, yüce milletimizin AK önderi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni sistem için kaydettiği ‘Ülkemizin büyümesi, gelişmesi, kalkınması ve hedeflerine ulaşması için yapılan bu tercihin Türkiye'yi yepyeni ufuklara, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına taşıyacağına inanıyorum.' mesajını yürekten paylaşıyor, Yüce mevlamızın milletimizi Rabia imanında sabit kılmasını niyaz ediyoruz.' dedi.