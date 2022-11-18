Aydemir Kültür ve Turizm'de AK Yaklaşımı paylaştı

Vakıflar Tarihinde Pasinler Mührü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, bağlı ve ilişkili kuruluşlarının 2023 yılı bütçesi kabul edildi. Görüşmelerde söz alan Milletvekili Aydemir, VGM Logosuna, Pasinler'de ilk vakıf senedinin kaydedildiği tarih olan 1048 ibaresinin konulmasını talep etti.

Erzurum İçin 4 Teklif

Erzurum'un Kültür ve Turizm Bakanlığı kaydındaki beklentilerini dile getiren Milletvekili Aydemir, Mecidiye Tabyası Harp Müzesi projesinin tamamlanması, Kiremitlik Tabyasında tarih turizmi tesisi projesinin hayata geçirilmesi, Erzurum Kalesi Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu Projesinin Türkiye Yüzyılı kaydında gerçekleştirilmesi önerisinde bulundu.

Erzurum Yatırımları

Erzurum'da hayata geçirilen Kültür ve Turizm yatırımlarını paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Üç Kümbetler Tarih Projesi', Erzurum Kalesi restorasyon ve güncellemesiyle tarihi kent imajına uygunluk düzenlemelerini gündeme taşıyarak, Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

Aydemir'den Kültür Ve Tarih Hassasiyeti Vurgusu

AK Dönemle birlikte Türkiye'nin her alanda olduğu gibi Kültür ve Turizm değerleriyle yeniden buluştuğu, illerin bu alandaki kaynak, potansiyel ve değerlerinin ifade bulduğu yatırımların gerçekleştirildiğini belirten Milletvekili Aydemir, Bakanlık bütçesindeki artışa dikkat çekerek, AK Parti ve Cumhur İttifakının kültür ve tarih hassasiyetine vurgu yaptı.

Kültür Ve Turizm Bütçesi

Muhalefetin Bakanlığı yönelik eleştirilerine cevap veren Milletvekili Aydemir, Bakan Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında yapılan Turizm Zirvesini hatırlatarak, ‘Pandemiden önce Bakanlıkta bir toplantı yapmıştık, Orada bir vurgu vardı, pandemi şartları yoktu: “Böyle giderse bu yılsonu itibarıyla turizmde 35 milyar dolarlık bir gelir hedefliyoruz.” diye bir kayıt düşmüştünüz. Sonra pandemi şartları orta yere çıktı. Şimdi, geldiğimiz noktada 44 milyarlık bir hedefimiz var yılsonu itibarıyla. Şimdi, buna rağmen, şu rakama rağmen muhalefet tarafından“Turizmde mesafe alamadık.” filan deniyorsa hakikaten gözünü kapatmak gibi bir hâl var demektir. Neye gözünü kapatma; Hakikatlere gözünü kapatma hali. ‘ dedi

Aydemir: ‘Tarihimizde ayırımcılık ve ötekileştirme yoktur'

Sunumunda AK İktidarlar ve Cumhur ittifakı döneminde ayırımcılık ve ötekileştirmeye asla taviz ve izin verilmediğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Bizim kadim devlet anlayışımızda ötekileştirme yok' diyerek paylaşma, dayanışma ve bütünleşmeye odaklandığı, birlik ve beraberlik kırmızıçizgisinde kültür politikaları izlendiğini ifade etti.

Aydemir'den Gole Çetu Hatırlatması

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, bizim beş bin yıllık geçmişi olan bir devletimiz var. Kuruluşundan bugüne yani o serencam, o süreç bizi hep böyle ayrımsız gayrımsız gitmeyi esas almış, yolumuzu öyle aydınlatmıştır, öyle götürmüştür; öyle olduğu için de kalıcı olmuşuzdur. Biz kime “öteki” demişiz? Böyle bir şey olabilir mi? Alevilerle ilgili kayıtlar düşüldü burada. Sayın Bakanımız da bilir, bir ifade var: ‘Gole Çetu'. Duydunuz mu? Zazaca “suların buluştuğu yer” anlamına geliyor; Tunceli'de Alevilerin çok mübarek gördüğü, kutsiyet atfettiği bir yer. Oraya bizzat ben ve o zamanki Orman Bakanımız Veysel Eroğlu Bey, birlikte gittik; orayı çok dört başı mamur hâle getirmişiz. Bizden önce -yani belediyeler HDP'liyken veyahut bir başka yerdeyken - hiç ilgi göstermemişler ama biz orayı kayyumla beraber dört başı mamur hâle getirmişiz ve orada bin civarında kekliği doğaya saldık; bunu özellikle söylüyorum. Niye? Bizim Alevi kardeşlerimizi öte tarafa koymak gibi bir derdimiz olabilir mi? Her vesile söylüyoruz: Aleviler bu vatanın asli sahipleri. Ve bizim kültürümüzde bu var. ‘ diye konuştu.

Aydemir'den Muhalefete Destan Şairinin Dizeleriyle Cevap

Sunumunda Destan Şairi Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun dizelerini seslendirerek birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusunu yineleyen Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, millî kıvamı yüksek bir isim; Alevilerle ilgili uzunca düştüğü notlar var, tarihî geçmişimizi de dercederek düşmüş, oradan sadece bir dörtlüğü okuyacağım. Yıldırım Gençosmanoğlu diyor ki: “Fitne, fesat bir kör kuyu/ Bir olmaktır Türk'ün huyu/ Vatanımın kırk bin köyü/ KARAEVLİ, BAYAT, KAYI/ Bir temel, bir duvar, bir taş/ Alevî, Sünnî, Kızılbaş” Böylesine seçkin kayıtlar düşmüşüz. Ayrılığımız, gayrılığımız yok bizim. ‘ dedi.

Aydemir'den ‘Vakıflar Logosuna 1048 İbaresi Eklenmesi' Çağrısı

Bütçe değerlendirmesinde 2021'de yenilenen VGM logosuna 1048 ibaresinin eklenmesini isteyen Milletvekili Aydemir, ‘ VGM bizim Erzurum'u ifade ediyor, Erzurum'u. Nasıl ifade ediyor? 1048 yılı, ilk defa bizim coğrafyamızda vatan olarak vakıf senedinin imzalandığı zaman dilimidir. Nerede imzalanmış? Pasinler'de, Erzurum'da. 1048 bir başka şeyi ifade ediyor; 1048 Pasinler Savaşı Bizans'a ilk mağlubiyeti tattırdığımız zamanın adıdır. 1048 bizim için bir mühür ifade ediyor, milletimiz için bir mühür ifade ediyor. Şimdi, ben de Bakanımızdan bunun düzeltilmesini istiyorum; mutlaka ama mutlaka Vakıflar Logosuna 1048 tarihî dercedilmeli. ‘ diye konuştu.

Aydemir'den Erzurum'a Yönelik Talepler

Sunumunu Erzurum'a yönelik taleplerle tamamlayan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum'da Mecidiye Tabyası'nda bir harp müzesi talebimiz vardı, şu anda proje aşamasında, onun hayat bulmasını istiyoruz. Bir başkası Kiremitlik Tabya'da günübirlik turizm tesisi inşası söz konusuydu. Bir diğeri de Erzurum Kalesi'ne bir seyir terası ve yürüyüş yolu talebimiz vardı, bunu Kültür Turizm İl Müdürümüz de biliyor, beraber takip ediyoruz, müzahir olursanız çok memnun oluruz. Allah razı olsun, Erzurum'a çok ciddi hizmetleriniz oldu, özellikle Üç Kümbetler'de o tanzim edilen hâl, kalenin etrafı dört başı mamur hale geldi ama yetmez dahasını istiyoruz. Tabyalarla ilgili özellikle talebimiz burada cari olsun. Bütçemiz hayır, uğur getirsin inşallah. ‘ dedi.