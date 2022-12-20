Aydemir: Mehmet Akif Ersoy bir tefekkür abidesidir'

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u 149'uncu doğum yıldönümünde rahmet ve minnetle anan Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimiz Türk Milletinin milli ve manevi hissiyatına muhteşem bir üslup ile tercüman olan bir tefekkür abidesidir.' dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un meşrebi, üslubu, eserleri ve mukaddesata sadakat ve vefada kararlı duruşuyla Türk Milletine ve Türk Gençliğine önderlik ettiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Milli şairimizin ufkunu yürekten paylaşıyoruz. ‘ diye konuştu.

Aydemir'in Basın Toplantısı

Milletvekili Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında mahkumiyet kararı verilmesinin ardından Saraçhane'deki yapılan toplantıyı hatırlattı.

Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Binası önünde yapılan toplantının haberini sosyal medyadan öğrendiğini açıklamasına ilişkin, "Bir genel başkanı bu derece pespaye hale düşürmek, bir belediye başkanı için ayıp değil midir? Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan oyunu, ortaklarından birisi Meral Akşener özellikle kurguluyor, planlıyor." dedi.

"Bir Genel Başkana Bu Yapılabilir Mi?”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Saraçhane'deki toplantının haberini sosyal medyadan öğrendiğini açıkladığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, "Bir genel başkana bu yapılabilir mi? Partisinin Belediye Başkanı resmen ayak oyunu oynuyor. Bir genel başkanı bu derece pespaye hale düşürmek, bir belediye başkanı için ayıp değil midir? Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan oyunu, ortaklarından birisi Meral Akşener özellikle kurguluyor, planlıyor." ifadelerini kullandı. Milletvekili Aydemir, "Kılıçdaroğlu'nu, oyunun dışına itebilmenin gayretinin ortaya koyulduğunu" söyledi.

HDP'li milletvekilinin etiketlemesi

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye bir polisin müdahalesine işaret eden Milletvekili Aydemir, HDP'li bir milletvekilinin sosyal medyada Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı etiketleyerek "Bugün, en geç yarın bu olayı kınamazsanız, seçim için bize gelmeyin" dediğini aktardı.

Altılı Masa ve HDP, CHP'yi Esir Almış Durumda

Kılıçdaroğlu'nun, bu paylaşımdan 4 saat sonra kınama yayınladığını kaydeden Milletvekili Aydemir, "HDP'nin tehdidine anında karşılık verdi. Onların söylediğini yapmak durumunda kaldı. Hep söylüyoruz; HDP'nin güdümünde bir CHP var. Bu ortaklık öyle bir hale gelmiş ki altılı masa ve HDP, CHP'yi esir almış durumda. Kılıçdaroğlu, onların dediğini yapmak mecburiyetinde hissediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Millet Bunlara Demokrasi Tokatı Atacak

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın polis memurlarına yönelik "Kork, tir tir titriyorsun değil mi? 6 ay kaldı, hesap vereceksin" ifadelerine ilişkin de Milletvekili Aydemir, "Tehdidi görüyor musunuz? Bunlar iktidar olsa polis, asker, vatandaş ne hale gelir, açık açık söylüyor. Tehdit gırla gidiyor. Onun için millet bunları biliyor. Tokadın esaslısını görecekler. Demokrasi tokadı nasıl olurmuş hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Hukuki Süreç

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Anayasa Mahkemesinden partinin Hazine yardımı hesaplarına bloke konulmasını talep etmesine ilişkin soruya Milletvekili Aydemir, "Çok tabii bir hal. Hukuki süreç içerisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının mesuliyetinin gereği olarak böyle bir talepte bulunması ortaya çıkmıştır. Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığının bu talebi de çok yerinde bir taleptir. Hukuki sürecin gereğidir, olması gerekeni yapmıştır. Sonucu bekleyip görmek lazım " yanıtını verdi.

Sürecin devam ettiğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, "HDP, siyaset yapmıyor. HDP, PKK'ya müzahir bir pozisyon almış durumda. Milleti huzursuz ediyor. Özellikle Kürt kardeşlerimize hayatı dar edecek bir yaklaşım ortaya koyuyor." görüşünü paylaştı.