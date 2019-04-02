Aydemir: ‘Mescidi Aksa gönül adresimizdir'

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Vakit; Mescidi Aksa'nın mazlum, Kudüs'ün mağdur olduğu bir süreçte, Mirac'ın manasına yüreklerini eriştirenlerin düşünme, hali sorgulama; ilahi ahd ve vazifelere sahip çıkma vaktidir. Ahdimiz ülkemizde olduğu gibi İslam Aleminde kardeşliği hakim kılmak, vazifemiz değerlerimize nefsi adamaktır.' dedi.

‘DEĞMESİN MABEDİMİN GÖĞSÜNE NAMAHREM ELİ'

Mirac'ın ibadet ve taat maverasında bir manaya işaret ettiği, İslam Dünyasının kendini sorgulama, inananların verilen mesajı anlama kaydını düştüğünü paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli' imanına sahip Yüce Milletimizin niyazı, Kudüs'ün esaretten, mübarek mekan Mescidi Aksa'nın mağduriyetten kurtarılması yolundadır. ‘ aktarımında bulundu.

MİRAC'IN MANASI

Mirac gecesinin nefsi hesap ve beklentiler odağında değil, ortak ve mukaddes değerlere sahip çıkma ve bu noktada mevcut durumla yüzleşme mihveri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Golan'ı istilacılara peşkeş çeken, Gazze'de ölüm yağdıran, Kudüs'ü zalimlere teslim edenleri, bir kez daha telin ediyoruz. ‘ dedi.

İSLAMI ASRIN İDRAKİNE SÖYLETMEK

Mirac'ın Müslüman yüreklerinin toplu atmasını ifade ettiği, yaşamın manasını İla'yı kelimetullaha teslim olma tarifiyle kaydettiğine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Mirac'ın mesajı ‘Asrın idrakine İslamı söyletmek', inancımızın hak, adalet, kardeşlik çağrılarını paylaşmaktır. Bir yükselişi temsil eden vakitte, inanan herkes kardeşlik imanını tazelemeli, dualarımız Mescidi Aksa'da buluşmalıdır' değerlendirmesini yaptı.

DEĞERLERE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Mirac Gecesi dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin insanlık vicdanı uyandıran tek ülke olduğu, birlik ve bütünlüğüyle İslam Aleminin umut coğrafyası konumunda bulunduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Kurani imanla özdeşleşmiş milli irademiz, Kudüs'e, Mescidi Aksa'ya ve bu mekanların temsil ettiği değerlere sahip çıkmayı ebediyen sürdürecektir.' dedi.

BATIL ZAİL OLACAKTIR

Milletvekili Aydemir, ‘Zulmü alkışlamayan, zalimi asla sevmeyen Yüce milletimizin odağında İslam Aleminin Mirac'ını tebrik ediyor, Mescidi Aksa'da sergilenen zulme karşı Tevhid ve Vahdette buluşmanın tek çare olduğunu kaydediyor, Milli Şairimiz Akif'in; Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak/ Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak' tespiti paylaşıyoruz. İnanıyoruz ki Mescidi Aksa zulümden kurtulacak, Hak yine galip gelecek ve batıl inşallah zail olacaktır.' mesajını verdi.