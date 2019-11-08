Aydemir: ‘Mevlid insanlığın yeniden dirilişidir'

Peygamberimizin tebliğ ettiği vahdet ve tevhittir. Mevlidin süruru içinde bir kez daha ruhumuzu hakka adıyor; birlik, beraberlik ve kardeşlik imanına nefsimizi adıyoruz' dedi.

‘MEVLİD İNSANLIĞA RAHMET MÜJDESİDİR'

‘Bir mütefekkirin kaydıyla, ‘mevlid ‘sadece dini bir söz veya tarihi bir zaman değildir. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Mevlid; insanlığın adalet, hak, şefkat ve özveri ekseninde yeniden doğuşu, alemin yeniden uyanışıdır. Fazilet, iman ve rahmetin müjdesi, insanlık vicdanının dirilişi, enaniyet ve ben anlayışının yıkılarak kardeşlik doğrusunun hayata geçirilişidir.' mesajını verdi.

AYDEMİR'DEN İLA'YI KELİMETULLAH VURGUSU

Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Milletimizin kuruluş temasını ila'yı kelimetullah için nizamı alem imanı oluşturur. Bu imanın kaynağında insanlığa rahmet olarak gönderilmiş yüce peygamberimizin sevgisi vardır. 1071'de Anadolu'nun kilidini açan Alparslan Gazi'nin, 1453'te İstanbul'u fethederek çağlar değiştiren Fatih Sultan Mehmed'in, Çanakkale'de yedi düvele dur diyen Mehmetlerin ufku Hz. Peygamber aşkı ve onun insanlığa getirdiği ilahi mesaj olmuştur. Bizi 6 asır cihana hakim kılan gücün sırrı da budur.' kaydını düştü.

İSLAM DÜNYASI

Mesajında İslam Dünyasındaki mevcut durumu değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘İslam Aleminde yaşanan bölünmüşlüğün sebebi; Allah Resulünün getirdiği mesajlardan uzaklaşmak, mukaddesatımızın kaydettiği kırmızı çizgilerden uzaklaşmak, Kurani doğru ‘vahdet' ve ‘tevhid'den ayrılmaktır. İslam Dünyasındaki talihsizliklerin suçlusu Müslümanlık değil, hak yolundan ayrılmak, Hz. peygamberin ufkunu terk etmektir. İslam coğrafyasında yaşanan acıların müsebbibi budur. ‘ dedi.

ERZURUMLU KADI DARİR'İN NİYAZI

Milletvekili Aydemir, “Erzurumlu Darir'in, ‘Rebiul evvel ayı kutlu olsun/ Hemişe dil ü din kuvvetlu olsun' niyazını yürekten paylaşıyor; yüce milletimizin peygamber aşkında ruhumuzu buluşturuyor; mevlidin getirdiği benzersiz heyecan, coşku ve sevince benliğimizi adıyor; Allah Resulünün kaydettiği değerlere sadık kalma ahdimizi yineliyoruz. Mevlid gecemiz mübarek, yüce milletimizin peygamber sevgisiyle oluşmuş birlik ve beraberlik kararlılığı daim güçlü olsun. ‘ niyazında bulundu.

Milletvekili Aydemir, ‘Milli Şairimiz Akif'imizin, ‘Allah için, ey Nebiyy-i mâsûm/ İslâm'ı bırakma böyle bîkes/ İslâm'ı bırakma böyle mazlûm' duasına katılıyor, Yüce milletimizin Mevlid sevinç ve coşkusunu tebrik ediyoruz.' dedi.