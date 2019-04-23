Aydemir: ‘Milletçe, Devleti Ebed Müddet kararlılığındayız'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhteşem bir iman ve muazzam bir tarih kaydında; İstanbul'dan Sakarya'ya, Çanakkale'den Aziziye'ye ortak bir ruhu temsil ettiği; İla'yı Kelimetullah'a ram olmuş, devleti ebed müddet kararlılığındaki milli iradenin ifade ve eseri olduğunu belirtti.

TBMM MİLLİ İRADE DİRAYET VE METANETİDİR

Milletvekili Aydemir, TBMM'nin, milli irade bütünlüğünü, devletin dirliğini, vatanın birliğini küresel idrake bir silinmez damga halinde kaydettiğini; 99 yıllık süreçte, Milli şair Akif'in ‘Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez/ Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' dizeleriyle tarif ettiği bir ortak metanet ve dirayeti ortaya koyduğunu bildirdi.

TBMM DURMADAN YÜKSELEN MİLLİ DEĞERİMİZ

TBMM'nin Malazgirt'ten Mohaç'a, Kut'ul Amare'den Çanakkale'ye, benzerleri olmayan, eşsiz zaferler silsilesi üzerine bina edilmiş bir milli irade iman kalası olduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘TBMM, Dünyanın gıpta ettiği tarihimiz odağında durmadan yükselen bir aziz değerdir. ‘Toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran' şühedamızın, uğruna can adadığı Rabia odağıdır.' dedi.

AYDEMİR'DEN GAZİ MECLİS VURGUSU

Milletvekili Aydemir, TBMM'nin, Milli Şair Akif'in: ‘Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından/ Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman?/Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm? ?Çünkü te'sis-i İlâhî o metîn istihkâm.' olarak tasvir ettiği ecdat imanını, milli irade vakarı içinde her dem ortaya koyduğunu aktararak, ‘Gazi Meclisimiz bu muhteşem duruşunu, 15 Temmuz'da, milli irade üzerinde vesayet oluşturmak isteyen hainler güruhu FETÖ iblisleri karşısında bir kez daha vurgulamıştır.' dedi.

TEBRİK VE NİYAZ

Milletvekili Aydemir, ‘Yüce Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, milli irade masumiyetini temsil eden ve milli irade iffetini yaşatacak çocuklarımızın neşve ve heyecanını paylaşıyor; TBMM'nin 99'uncu kuruluş yıldönümünü kutluyor; Akifimizin; ‘Sen ki, a'sâra gömülsen taşacaksın...Heyhât/ Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât. ‘ ifadeleriyle takdim ve teşyi ettiği şühedamızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Rabbim, dirlik, birlik ve kardeşliğimizi ebedi kılsın. “ niyazını paylaştı.