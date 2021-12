Aydemir: ‘Milletimiz gerçekleri biliyor'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de gerçekleştirdiği basın toplantısında 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşme süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bütçe üzerindeki değerlendirme ve tespitlerini paylaştı. Kıbrıs Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan menfur saldırıyı, müsebbiplerini ve sessiz kalanları lanetleyen Milletvekili Aydemir, Türk Milletinin ibadethaneler konusundaki hassasiyetini dile getirdi.

Sunumunda Türkiye Barolar Birliği seçimi ve sonrasında yaşanan olayları hatırlatan Milletvekili Aydemir Genel Kurul sonrasında DHKPC marşını çalanlara karşı tepki vermeyenlerin Şehit Savcı Kiraz başta olarak şehitlerin ruhunu incittiklerini vurguladı.

Milletvekili Aydemir milli ve manevi hassasiyetler odağında Dadaş İrfan, basiret ve ferasetini örnek göstererek Erzurumlu Mütefekkir Tivnikli Hacı Faruk Efendi'nin halka dair tespitlerini paylaşarak, AK Parti ve Cumhur İttifakının bu hassasiyet ve dikkati devam ettirdiğini kaydetti.

Bütçe değerlendirmesi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptığını, bütçenin 2022 yılında neler getireceğini açık bir şekilde anlattığını belirtti.

Oktay'ın vurguları

Milletvekili Aydemir, ‘En özel vurgu, sayın cumhurbaşkanımızın her vesile ile ‘Dünya beşten büyüktür' kaydını ekonomide de düştüğümüzün ifadesi oldu. Ekonomide de dünya beşten büyüktür. Her türlü saldırı, her türlü iblisçe oyunun farkındayız, milletimiz de farkında. Nasıl geldiklerini, ülkemizi yok etmek için bir girişim üzere olduklarını milletimiz biliyor. ‘ dedi.

Aydemir: Milletimiz gerçekleri görüyor'

Sunumunda, ‘Milletimizden kastımız, böyle siyaset goygoycuları değil. Mezralarda yaşayanlar, halkın bizzatihi kendisi biliyor bunları. ‘ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘Siyasette böyle birilerinin şakşakçılığını yapanlar değil, bizatihi milletin kendisi bunu biliyor. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız çok net biçimde izah etti, anlattı, ekonomik büyümeye vurgu yaptı. Mali disiplinden asla taviz vermediğimizin altını çizdi. ‘ ifadelerine yer verdi.

Üretim zincirindeki yavaşlama ve enflasyon

Salgın döneminde küresel boyutta üretim zincirinin yavaşladığı, üretim ekonomisinin yerini tüketim ekonomisine terk ettiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Bakın şu safhada enflasyon bütün dünyanın başına bir bela. Sadece bizim değil. Pandemiden dolayı enflasyon bütün ülkeleri esir almış durumda. Çünkü üretim zincirinde ciddi bir kopukluk var. Haliyle insanlar ürünlere ulaşırken fiyatta ciddi bir biçimde artışla muhatap olduklarını gösteriyorlar. Her ülke, ABD başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri enflasyonla mücadele ediyorlar. Biz de ediyoruz. ‘ kaydını düştü.

2022 yılı bütçesi

Oktay'ın konuşmasındaki en önemli vurgunun, "Vatandaşı, enflasyona ezdirmeyeceğiz" olduğunun altını çizen Aydemir, "Enflasyon, küresel bir musibet olarak önümüze çıktı. Fiyat artışları var, bundan elbette bir rahatsızlık var. 2022 yılı bütçesinin bereket getirmesini niyaz ediyorum." dedi.

Aydemir iblisi oyunları gündeme taşıdı

Türkiye'nin sadece enflasyonla mücadele etmediğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Biz sadece içeride bu işlerle uğraşmıyoruz. O kadar iblisi oyun var ki. Bakın Kıbrıs Rum Kesiminde neler oluyor? Geçtiğimiz 2020 haziran ayında yaşamıştık, Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiyi kundaklamışlardı. Türk ve İslam düşmanları bunu yapıyor. Dün yeniden Larnaka'da Büyük Camiye böyle bir kundaklama girişiminde bulundular. ‘ hatırlatmasında bulundu.

Avrupa yine sessiz

Milletvekili Aydemir, küresel güçler demokrasisinin asla bir başkasının hakkını, hukukunu korumak olmadığını, öyle olsa Larnaka'daki Büyük Camiye yönelik saldırıdan dolayı Avrupa'nın ayağa kalkması gerektiğini söyledi.

Türk milletinin mabetlere olan hassas yaklaşımı

Milletvekili Aydemir, ‘Biz her mabedi kutsal görürüz, saygıdeğer buluruz. Onlara gözümüz gibi bakarız. Bir saldırı söz konusu olmasın diye de her türlü tedbiri alırız. Bakın 2020 yılında yaşanan bu berbat hadise, kundaklama girişimi Kıbrıs Rum kesimi tarafından umursanmamış ki, bugün aynı hadise yine zuhur etti. Oysa biz, Kilise, Cami, Havra ne olursa olsun başımızın üstündedir. Oralar ibadethanedir, insanlarımız oralara gidip Allah'a yöneliyorlar. Dolayısıyla oraları da gözümüz gibi koruruz biz. Onlarla ayrıldığımız ve yarıştığımız nokta budur. Biz özde bu işleri dile getiriyoruz. Onların demokrasiden anladıkları sadece kendi çıkarları ve menfaatleridir. Demokrasi onlar için asla bir başkasının hakkını, hukukunu korumak değildir. Öyle olsa, işte bugün Larnaka Büyük Camiye yapılan saldırıdan dolayı Avrupa Birliği ayağa kalkmalıydı. Hiç ses var mı? ‘ diye sordu.

‘Larnaka'daki cami saldırısına sesiz kalanları telin ediyoruz'

Küresel güçlerin yelkenlerine içeriden rüzgar taşıyanların da sessiz olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, "Türkiye'de siyaset yapanlar en küçük tepki vermiyorlar. Kilise, cami, havra ne olursa olsun hepsi başımızın üstündedir. Çünkü ibadethanedir. Dolayısıyla oraları da gözümüz gibi koruruz. Larnaka'daki cami saldırısını da şiddetle kınıyoruz. Parti sözcümüz Ömer Çelik'in net açıklamaları karşısında kendisine millet adına minnettarız. Cumhur İttifakı'nın dışında bu tür hadiselere tepki verilmiyor. AK Partinin dışında, Cumhur İttifakının dışında bu tür hadiselere tepki verilmiyor. Böyle bir şey olur mu? ‘ dedi.

Aydemir TBB genel kurulu sonrasında yaşananlara dikkat çekti

Sunumunda, Pazar günü yapılan TBB Genel Kurulu ve sonrasındaki gelişmelere yer veren Milletvekili Aydemir, ‘DHKPC marşı çalınıyor seçimlerden sonra. Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın ruhu muazzep hale geldi. DHKPC'liler onu makamında katlettiler. Şimdi onu katledenlerin marşı çalınıyor Barolar Birliğinin Genel kurulundan sonra. Böylesine vicdansız bir zemin var. Bir taraftan bunlarla uğraşıyoruz, dünyayla uğraşıyoruz, enflasyonla uğraşıyoruz, üzerimize yönelen ekonomik çökertme girişimleriyle uğraşıyoruz, öbür taraf ise içerde bu tür namertliklerle uğraşıyor. Kaydımız çok net. Bu tür bütün terörist örgütleriyle mücadeleye devam, sonuna kadar. DHKPC, PKK, FETÖ kim varsa. Bin beter, milyon beter olacaklar, çünkü bizim milletimiz bu tür namertlikleri hak etmiyor. Biz de devlet olarak, hükümet olarak, millet olarak kenetlenmişiz. Bu neviden terörist yapıların bir tanesi kalmayıncaya kadar mücadelemize devam ediyoruz. ‘ diye konuştu.

Dadaş irfanı ve Tivnikli Hacı Faruk Efendi

Milletvekili Aydemir Basın toplantısının son bölümünde Dadaş İrfanının temsilerinden, edip ve mütefekkir Tivnikli Hacı Faruk Efendi'nin tespitlerini paylaştı.

Aydemir, ‘Erzurumlu bir bayrak, bir dadaş isimden bahsetmek istiyorum. Tivnikli Hacı Faruk Efendi. Onun vurguları var, diyor ki, ‘Halkı bir insan, bir insanı bütün bir halk olarak görüyoruz. Böyle yaparsanız yanılmazsınız, böyle yaparsanız Allah'ın inayetiyle muhatap olursunuz. ‘

Ve yine ona ait bir berceste tespit: ‘Hayatın bizatihi kendisi halktır.' Tİvnikli Hacı Faruk efendi yaşamı boyunca etrafını aydınlatmış, irşad etmiş çok özel ve abide bir şahsiyet. Bir büyük vatansever. Biz de onlardan aldığımız bu ilham üzere, bu kayıtlar üzere gidiyoruz. Öyle olduğu içindir ki, nereden gelirse gelsin, milletimizi mutazarrır kılacak her türlü hareketin karşısında çok net bir duruş sergiliyoruz, sergilemeye de devam edeceğiz. ‘ dedi.