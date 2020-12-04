Aydemir: ‘Milletimizin başı sağ olsun'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir efsane dadaş güreşçiler Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın vefatları dolayısıyla Erzurum ve ülke güreş camiasının büyük kayıp yaşadığını, her iki güreşçinin de milli başarılarla Türk Milletini gururlandırdıklarını belirterek, TBMM'de, ‘Milletimizin başı sağ olsun' paylaşımında bulundu.

TBMM'de Karabacak ve Kabanlı'ya Vefa

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2921 Yılı Merkezi Bütçe çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Genel Kurul çalışmalarına katılan Milletvekili Aydemir, TBMM'de Milli Güreşçiler Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı'nın vefatı dolayısıyla üzüntülerini dile getirdi.

‘Kabanlı ve Karabacak Milletimize Gurur Yaşattı'

Genel Kurul'da söz alan Milletvekili Aydemir, ‘ İki müstesna dadaş, yüksek isim Reşit Karabacak ve Nihat Kabanlı. ikisini de onar gün arayla kaybettik. Türk Güreşinin bayrak isimleriydi bunlar, bayrağımızı çok defa göndere çektirdiler. Avrupa'da, Balkanlarda şampiyonluk yaşattılar bize. ‘ diye konuştu.

‘Dadaşların başı sağ olsun'

Milletvekili Aydemir, ‘Maalesef ki salgınla kaybettik bu değerlerimizi. Dadaşlar, onların elim kaybından dolayı çok üzgün durumda. Sadece tesellimiz şu ki, bu iki değerimiz zemine çok uygun bir vasat oluşturarak sporumuza, güreş sporumuza, ata sporumuza gönüllerde yeşertecek bir kıvam kazandırdılar. Bundan dolayı milletimizin başı sağ olsun diyoruz, güreş camiamızın başı sağ olsun diyoruz ve dadaşların başı sağ olsun diyoruz. ‘ dedi.

Pirinkayalar, Dallıkavak ve Kırık Tüneli

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurul çalışmaları arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler'le birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, Pirinkaya, Dallıkavak ve Kırık Tünelleri inşaat sürecini değerlendirerek, tünellerin tamamlanması noktasında tarih aldılar.

3 Tünel Ulaştırma Gündemindeydi

Milletvekili Aydemir ve Güler Erzurum - Artvin Karayolu üzerinde yapımı devam eden 2 bin 380 metre uzunluğundaki Pirinkayalar, Ovit Tünelinin tamamlayıcısı olarak değerlendirilen Erzurum - Rize arasında inşa edilen Kırık, 6.2 kilometre uzunluğuna sahip olarak hayata geçirilecek olan ve Erzurum - İspir-Rize yolunu kısaltacak Dallıkavak Tünellerini ulaştırma gündemine taşıdılar.

Bakan Karaismailoğlu Tarih Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla yapılan istişari görüşme sonrasında bir açıklamada bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Bakanımızın Pirinkayalar Tünelinin 2021, Dallıkavak Tünelinin 2022, Kırık Tünelinin ise 2023'e kadar ulaşıma açılacağı kaydı Erzurum için çok değerliydi. Bakanımızın yaklaşımına teşekkür ediyoruz. ‘ dedi.