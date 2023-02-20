Aydemir: ‘Milli dayanışma eşsiz bir imanın eseridir'

Bu Allah'ın dinine sadakatin ve tevhid inancının ifadesidir, eşsiz bir imanın eseridir ‘ dedi.

Dayanışma Ruhu

AK Parti Genel Merkezi görevlendirmesiyle deprem bölgelerinde saha çalışmaları, alan taraması ve depremzede ziyaret ve beklentilerinin karşılanması odaklı çalışmalarını sürdüren Milletvekili Aydemir, ‘Gençlerimiz, Aksakallılarımız, Analarımız, Kardeşlerimizin ortaya koyduğu eşsiz paylaşma ve yardımlaşma ruhu milletimizin tarifidir. ‘ vurgusunu paylaştı.

‘İşte biz buyuz'

Milli asalet ve terbiyenin böylesi zor zamanlarda bariz şekilde açığa çıktığı, milletlerin afet dönemlerinde kendi değerlerini ortaya koyduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘İla'yı kelimetullah için devlet ebed müddet kararlılığındaki yüce milletimiz bir kez daha azametini dünyaya belletiyor. ‘ değerlendirmesini yaptı.

Kılıç ve Aydemir Sahada

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Malatya AK Parti Teşkilat üyeleriyle birlikte Malatya'nın Baraj, Ovasokak, İstasyon, Başpınar, Battalgazi Çarmuzucami, Yeşilyurt Kaynarca ve Dilek Mahallerinde inceleme, sorun tespiti çalışmaları gerçekleştirdi.

Deprem Şehitlerine Rahmet Niyazı

Malatya Dilek Beldesi mahallelerinde çok sayıdaki taziye evine başsağlığı ziyaretinde bulunan Milletvekilleri Aydemir ve Kılıç ve teşkilat mensupları depremzedelerin acılarını paylaştı. Milletvekili Aydemir, yaptığı paylaşımında, ‘Her birimizin yüreğini ferahlatan yegane olgu, kaybettiklerimizin şehit hükmünde olmaları.' kaydını düştü.

‘Aziz milletimize şükran borçluyuz'

Malatya'nın Baraj, Ovasokak, İstasyon, Başpınar, Battalgazi Çarmuzucami, Yeşilyurt Kaynarca mahalleleri ziyaretlerinde, depremzede ihtiyaçlarının karşılanma merkezlerindeki çalışmalara refakat eden Milletvekilleri Aydemir ve Kılıç, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama odağında emek veren herkese şükran borçlu olduklarını kaydettiler.

‘Allah'ın izniyle bu zor zamanları da aşacağız'

Milletvekili Aydemir ve Milletvekili Kılıç'ın yer aldığı AK Heyet daha sonra Malatya Dilek Beldesiyle Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerine bağlı mahallelerdeki çadırkentleri ziyaret edip, ihtiyaçlara dönük talepleri aldı. Milletvekili Aydemir yaptığı açıklamada, ‘Milletçe ortak nidamız; bu elem veren zamanları da birlikte aşacağız.' Dedi.