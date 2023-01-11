Aydemir: ‘Milli dirayetin mimarı Cumhurbaşkanımızdır'

Biz onun rotası ile yürüyoruz. Öyle olduğu içindir ki milli iradeden hüsnü kabul görüyoruz. ‘ dedi.

‘Gazeteci toplumsal vicdanın sesidir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Parlamento Muhabirleri şahsında tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı, gazeteciliğin toplumsal erdem ve vicdanı diri tutan, hakkı teslim eden bir meslek olduğunu vurguladı.

Milletvekili Aydemir, duayen Gazeteci Yazar Yavuz Donat'ın meslek ahlakını temsil eden örnek gazetecilerden olduğunu kaydederek, Donat'ın Türkiye Yüzyılı kaydında düştüğü notlara dikkat çekti, hak teslimi yaptığı için kendisine minnettar bulunduklarını belirtti.

‘6'lı masanın ilkesi yok, duruşu yok'

Basın toplantısında, 6'lı masanın hiçbir konuda ilkeli bir duruşu olmadığına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘ Dikkat edin bakın. Dilimizle ilgili anayasanın ilk 4 maddesini açıkça tartışma mevzu yapıyorlar. Ne adına yapıyorlar? Faydacılık adına, oportünist yaklaşım diyoruz ya tam da bunu yapıyorlar. Bunlar bunların ilkeleri yok. Bunların duruşları yok. ‘ ifadesini kullandı.

‘Türkiye adına, yarına dönük ne projeleri, ne de programları var'

6'lı Masanın Dünya lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek almak yerine, O'na yönelik bir düşmanlık beslediğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bunları yönlendiren nedir? Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır. Bunları yönlendiren budur. Başka hiçbir şey değil. Türkiye adına, yarına dönük ne projeleri, ne de programları var. Kalkınma, gelişme kodlarını nasıl tanzim ederiz, diye dertleri yok. Tek dertleri var, sadece Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları haset ve düşmanlık. ‘ dedi.

‘Bulundukları yeri cumhurbaşkanımıza borçlular'

Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız olmasa, bakın çok açık söylüyorum, kendimi de bu işin en başına koyarak söylüyorum, bunu her zeminde söylüyorum, biz sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği ufuk üzere yürüyoruz. Biz onun rotası ile yürüyoruz. Öyle olduğu içindir ki vatandaştan bir büyük kabul görüyoruz. Yani eğer Cumhurbaşkanımız olmasaydı Ahmet Davutoğlu başbakanlığı görme hayalini bile kurabilir miydi? Yahut diğerinin Babacan'ın o bakanlık makamlarında filan bulunması söz konusu olabilir miydi? Ne hikayeleri var, ne başarı hikayeleri var bunların. Başarının tamamı Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir, çok açık. Şimdi onları yönetici pozisyonu zeminlerine taşıyan Cumhurbaşkanımıza düşmanlık besliyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bu millet bunları görmüyor mu? Gittiğimiz her yerde bu tür suallere bu tür tespitlerle karşılaşıyoruz. Özellikle altını çizerek söylüyorum Yüce milletimiz, emsalsiz milli irademiz ferasetiyle bu gerçekleri görüyor. ‘ diye konuştu.

Başörtüsü ve Anayasa Değişikliği

Milletvekili Aydemir, CHP ve İYİ Parti'nin, başörtüsüne yönelik teklifle ilgili AK Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt vermediğini belirterek, "Bunların yaptıkları milleti aldatmaktır. Bunlar hükümet olsalar başörtülüleri yeniden evlerine hapsedecekler." dedi. Milletvekili Aydemir, HDP ile CHP'nin danışıklı dövüş yaptığını, milleti hafife aldıklarını söyledi.

‘Bunların liglerinde millete değer diye bir kavram yok'

"Bunların liglerinde ‘millete değer' diye bir kavram yok" diyen Milletvekili Aydemir, "Milleti aşağıda görüyorlar. Milleti aldatmaya devam ediyorlar. Ne yapıyorlar? HDP, Cumhurbaşkanı adayı çıkaracakmış. Ardından da 'eğer masaya davet edilirsek gideriz, bizim kapımız Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a kapalıdır, onun dışında herkese açıktır' gibi açıklamalar yapıyorlar. Yani 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterirseniz biz varız' mesajını veriyorlar. Meral Akşener'i masanın dışına atıyorlar. Bu bir bakıma siyasi figür olarak Meral Akşener'in paspas edilmesidir. Eğer bu hali sineye çekerlerse bunların siyasi karnelerine yazılabilecek bir büyük noksanlık olur." değerlendirmesinde bulundu.

‘Bunların yaptığı milleti aldatmaktır'

Başörtüsüyle ilgili bir anayasa değişikliği teklifini hatırlatan Milletvekili Aydemir, İYİ Parti ve CHP'nin, AK Parti'nin bu konudaki görüşme talebini kabul etmediğini aktardı. Aydemir, "Başörtüsüne yönelik teklif ile ilgili niye görüşmelerden kaçıyorsunuz? Sizin millet diye bir derdiniz yok. Bunların yaptıkları milleti aldatmaktır. Bunlar hükümet olsalar başörtülüleri, yeniden evlerine hapsedecekler." ifadelerini kullandı.

Aydemir'den The Washington Post Hatırlatması

Seçim tartışmalarına değinen Milletvekili Aydemir, Batı basınında 2023 yılında dünyanın en önemli seçimlerinden birisinin Türkiye'de yapılacağına ilişkin çıkan haberleri hatırlattı. Aydemir, Batı'nın Türkiye üzerinde yaptığı hesapların bilinmesi, 6'lı masaya da bu noktadan bakılması gerektiğini söyledi.

Aydemir Dış Dünyanın Seçimlere Bakışını Değerlendirdi

2023 seçimlerinin milli önemde olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Bakın The Washington Post bir haber yapıyor, bir manşet atıyor diyor ki, ‘2023'te dünyanın en önemli seçimi Türkiye'de olacak. Ve altından şu kaydı düşüyor; ‘seçim sonucunda Washington ve Moskova'nın yanı sıra Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika başkentlerinin de jeopolitik ve ekonomik hesaplamaları şekillenecek'. Bu kadar net kayıtlar düşüyor. Yani 2023 seçimlerinin onlar açısından da ne mana ifade ettiğini bilelim. Ne tür hesaplar yaptıklarını bilelim. Türkiye'nin üzerinde nasıl oyunlar oynandığını bilelim, fikredelim. Ve altılı masaya biraz da bu zaviyeden bakalım. Yani yönlendirmelere filan bu açıdan bir bakalım. Hakikati görmek isteyenler buralara da mutlaka yönelsin, baksınlar diye altını çiziyorum. ‘ dedi

Aydemir'den Milli Dirayet Vurgusu

Türkiye'nin küresel kayıtta eser, yatırım ve hizmet siyasetiyle gündem oluşturduğu, Türkiye'de toplumun her kesiminin refahını artırıcı düzenlemeler gerçekleştirildiği, toplumsal beklentilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlik ve ufkunda cevap bulduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Biz sadece huzur zerk etmek üzere siyaset yapıyoruz. Halkımıza karşı samimiyiz. 20 yıllık süreçte yatırım ve reformlarla ortaya konan milli dirayet milletimiz indinde hüsnü kabul görüyor, minnettarlıkla karşılanıyor. Halkımız, bu başarının mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarlık ve vefa ile karşılık veriyor, O'nun ufkuna sadakatte kararlılığını ortaya koyuyor. 2023 seçimlerinde de yine öyle olacak inşallah. ‘ dedi.