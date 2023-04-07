Aydemir: ‘Milli irade Dünya Liderinin ufkunda'

Milletine aşık bir liderin, bir dünya liderinin bu mesajları milli iradenin de yüreğini ferahlatan ve o kutsal iradeye ufuk çizen mesajlar. O yüzden de milli irade O'na minnettar, milli irade onun ufkunda. Diğerleriyle aralarında fark var. Bu fark, Cumhurbaşkanımızın önce millet vurgusudur. ‘ dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, eski HDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın "Genel affı masaya yatıracağız. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük." sözlerine ilişkin, "Sırrı Sakık, sırrı aşikar etti." dedi.

Aydemir Sistemi Savundu

Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın son Genel Kurul Toplantısının gerçekleştirildiğini belirterek, en uzun süreli yasama dönemi olduğunu, bunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine borçlu olduklarını söyledi.

Milletimizin Çok Lehine Bir Sistem

Milletvekili Aydemir, ‘Bugün 27 dönemin son meclis toplantısı. 5 yıl en uzun süreli yasama dönemi oldu. Bunu neye borçluyuz? Gençler bilmezler bunu. Cumhurbaşkanına, yönetim sistemine borçluyuz. Tabi önce parlamenter sistemde böyle bir şey yaşanmamıştı. Erken seçimler olurdu. Bir türlü vaktinde tamamlanamadı. Yasama görevleri dolayısıyla de bu çok farklı bir dönem oldu. Öyleyse sadece ve sadece bu yönüyle bile baksak istikrarı ifade açısından cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi bulunmaz bir sistemdir. Bunu bir nimet olarak bilmek lazım ve bunu takip etmek lazım. ‘ dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Farkı

Seçimlere 40 günden daha az bir zaman kaldığını belirten Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı seçimleri arifesinde adayların konuşmalarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millet odaklı ve önce millet vurgulu mesajlar verdiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Kılıçdaroğlu'nun ise gerçeklerden uzak kayıtlar düştüğünü bildirdi.

‘Cumhurbaşkanımız Milletin Derdiyle Dertlenen Bir Dünya Lideri'

‘Ne yapacağız, ne tür projelerimiz var? Bir sonraki dönemde ülkemizi hangi mesafeye götüreceğiz, nasıl merhale aldıracağız? bunlara dönük vurguları vardı her zamanki gibi. Milletine aşık bir liderin, bir dünya liderinin mesajları milli iradenin de yüreğini ferahlatan ve o kutsal iradeye ufuk çizen mesajlar. O yüzden de milli irade O'na minnettar, milli irade onun ufkunda. Diğerleriyle aralarında fark var. Bu fark, Cumhurbaşkanımızın önce millet vurgusudur. ‘ dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarına Tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün katıldığı bir televizyon programında yaptığı "Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek." açıklamasına değinen Milletvekili Aydemir, "Bu ne demek biliyor musunuz? Hakikaten içinde bulunduğumuz halden bihaber insanların bize baş olmak gibi bir girişimde olduklarını gösteriyor. Üzüldüm." ifadelerini kullandı.

Sevigen'in Söyledikleri

Milletvekili Aydemir, eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'in bir televizyon programında ABD'nin muhalefetten seçim sonrası MİT'in yurt dışında operasyon yaparak Türkiye'ye getirdiği FETÖ ve PKK terör örgütü üyelerini serbest bırakmasını talep ettiğine yönelik açıklamalarını anlattı.

'ABD Büyükelçisi Bunlara Rota Çiziyor'

Milletvekili Aydemir, "Bu ne anlama geliyor? Ülkeyi ABD yönetecek. 'ABD Büyükelçisi bunlara rota çiziyor' derken ezbere söylemiyoruz. Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. " diye konuştu.

"Sırrı Sakık, sırrı aşikar etti”

Eski HDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın "Genel affı masaya yatıracağız. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük" sözlerine işaret eden Milletvekili Aydemir, "Sırrı Sakık, sırrı aşikar etti." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir Kapalı Kapılar Ardındaki Söylemlere Dikkat Çekti

Milletvekili Aydemir, Sakık'ın "Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir." sözlerine de dikkati çekti.

‘Atatürk'ün hatırasına saygısızlık'

Milletvekili Aydemir, "Bu ülkeyi bir ve bütün olarak teslim etmiş Atatürk, şimdi böleceklerini söyleyenlerin önünü açmaya çalışan bir CHP var. Öyleyse CHP'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek demek, Atatürk'ün kemiklerini sızlatmak demektir." ifadelerini kullandı.

İyi Parti'ye Eleştiri

Basın toplantısında, Millet ittifakının şeriklerine ait bölücü söylemlere İYİ Parti'den tepki gelmediğini savunan Milletvekili Aydemir, ‘İYİ Parti milliyetçiyim diyordu. Orada milliyetçiliğin bayrağını sallayan adamlar vardı. Görüyorum işte. Mecliste mesela milletvekilleri var, tek laf edebiliyorlar mı? Kırıntısı yok. Yani ülke bölünecekmiş, hiç umurlarında değil. Onların bütün derdi Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin. Böylesine düşük hedefleri var bunların. Bayrak düşermiş umurlarında değil, ezan susarmış umurlarında değil.' diye konuştu.

Aklı Selim Sahipleri Erdoğan Diyecek

‘Millet İttifakı'nın 7 ortağı var. HDP'in de bunların ortağı olduğu artık aşikar. Bunların vatan, millet, devlet diye bir dertleri olmadığı da gün gibi aşikar oldu.‘ diyen Milletvekili Aydemir, İYİ Parti Ankara Teşkilatının açıklamalarına dikkat çekerek, ‘Bakın İYİ Parti Ankara il Başkanlığının açıklamaları var. Ne diyor, bizim tabanımızın yüzde kırkı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı, diyor. Kemal kılıçdaroğlu'na oy vermeyecekler, diyor. Aynı hal diğer o irili ufaklı partiler için de geçerli, Sayıları az bile olsa onlar da son kertede sandığa gittiklerinde Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? sualine mutlaka mutlaka kahir ekseriyetle Recep Tayyip Erdoğan diyecekler. Çünkü vatan çok özel bir mefhum. ayağımızın altından giderse bir daha toparlayamaz. Irak'ın düştüğü durumu görüyoruz, Suriye'yi görüyoruz. Hemen yanı başımızda bunlar. Allah muhafaza bu hale gelebiliriz. Hatta CHP'den tasfiye edilen Mehmet Sevigen buna da vurgu yapıyor konuşmasında.' hatırlatmasını yaptı.

Davutoğlu ve Babacan'a Tepki

Basın toplantısında Babacan ve Davutoğlu'nu eleştiren Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın alıp bakan, yaptığı Başbakan yaptığı isimler bunlar. Onlar çok iddialı laflar ediyorlardı. Kendi logomuzla, kendi adımızla gireceğiz seçimlere diyorlardı. Şimdi görüyoruz ki yamanmışlar CHP'ye. CHP'nin listelerinden aday olacaklar. Hani iddianız vardı? Hani yüzde 49 oy almıştınız hani? Hadi çıkın milletin karşısına boyunuzun ölçüsünü alın. Çıkın da görelim. Bu ayıbı da özellikle burada altını çizerek söylüyorum.' dedi.

Hani yüzde 49 oy almıştınız?

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisinin seçime CHP listesinden gireceğini söyleyen Aydemir, "Çok iddialı laflar ediyorlardı, şimdi görüyoruz ki yamanmışlar CHP'ye, CHP'nin listelerinden aday olacaklar. Hani iddianız vardı? Hani yüzde 49 oy almıştınız? Hani çok büyük ekonomisttiniz, Türkiye'yi alıp götürmüştünüz? Neredesiniz, çıkın milletin karşısına boyunuzun ölçüsünü alın." diye konuştu.

Aydemir Erzurum'u Yine Gündeme Getirdi

Basın toplantısında yine Erzurum'u ve değerlerini gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, Erzurum'un tarih yazan ve Anadolu'nun önsözü olan bir şehir olduğuna vurgu yaptı. 1040'da Pasinler Zaferi ile Anadolu'nun kilidinin Erzurum'da açıldığını belirten Milletvekili Aydemir, Erzurum'un Şehr-i Mübarek vasfına dikkat çekti.

Aydemir'den Tivnikli Faruk Efendi'ye Vefa

Erzurum'un yetiştirdiği alimlerden Tivnikli Faruk Efendi'yi hakka vuslat yıldönümünde rahmet niyazıyla anan Milletvekili Aydemir, Annesinin de hocası olan Tivnikli Faruk Efendi'nin vefatının 70'inci yılında eserleri ve öğretileriyle dadaşların yüreğinde yaşadığını, ebediyen minnet, şükran ve rahmetle anılacağını kaydetti.