Aydemir: ‘‘Milli irade ebu cehillere geçit vermeyecektir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Taksim'de ezanı ıslıklayanların 28 şubat zihniyetini bir kez daha ortaya koyduğu, mukaddesatla ilgisi ve ona saygısı olmayanların 31 mart sonrası bir zillet süreci başlatmayı amaçladıklarını kaydetti. Milletvekili Aydemir, ‘Milli irade, Ebu Cehilin yoldaşlarına geçit vermeyecek, ezanları susturmak isteyenler ebedi lanete uğrayacaklarıdır' dedi.

AYDEMİR: BU BİR TESADÜF MÜDÜR?

Taksim'deki olayın, milli iradenin 22 yıl önce yaşanan 28 şubat zihniyetini lanetlediği bir dönemin hemen akabinde sahnelenmesinin tesadüfle izah edilemeyeceğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bayrak inmesin, ezanlar dinmesin diye canlarını adayan şüheda ervahını inciten bu soysuzca yaklaşım, 28 şubatçı anlayışın hala ayakta olduğu, inanç sahiplerine yeni tuzaklar hazırlamayı amaçladığını kaydetti.

28 ŞUBAT 1997 HATIRLATMASI

28 şubat 1997'de, inanç sahiplerini korku ve endişeye düşürmek, kamuyu mukaddesatına bağlı kesime kapatmak, başörtülülere, eğitim başta olmak üzere tüm toplumsal imkan ve fırsatları kısıtlamak amacıyla hain bir senaryonun sahnelendiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, bu imansız uygulamaya karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK bir direniş ve diriliş yaşandığını, inanç sahiplerine kefen biçmeye kalkışanların önüne milli irade setti çekildiğini aktardı.

‘TÜKÜRÜN ONLARA ALKIŞ DAĞITAN KAHBELERE'

Taksim'de yaşananların 28 şubat sürecini hatırlattığını, olayın milli irade tarafından nefretle karşılandığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Milli İrade, ‘Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli' ahdindedir. Aziz milli irademiz adına, Akifçe çağrıda bulunuyor, ‘Tükürün milleti alçakça vuran darbelere/Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere/Tükürü

n Ehl-i Salîb'in o hayasız yüzüne/Tükürün onların aslâ güvenilmez sözüne.' diyoruz. ‘ kaydını düştü.

AYDEMİR AKİF'İN EZANLAR ŞİİRİNİ PAYLAŞTI

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, ‘Zaman geçmez ki yüz binlerce kalbin vecd-i sekrânı-/ Zeminden yükselip, göklerde vahdetzâr-ı Yezdân'ı/Ararken, dehşet-âkîn etmesin bir sayha vicdânı/ Ne lâhûtî sadâ Allâhu ekber! sarsıyor cânı/ Bu bir gülbank-i Hak'tır, çok mudur inletse ekvânı?' dizeleriyle başlayan Ezanlar şiirini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Ezanlar yüce milletimizin, iman ikrarıdır. Hakka yönelme ve O'na teslim olma kararlılığıdır. Allah'ın laneti onu susturmaya kalkışanların üstüne olsun' dedi.

‘RABİAYA BAĞLILIK AHDİMİZDEYİZ'

Aydemir, değerlendirmesinde, ‘Milli şairimizin tarif ve tasvirini bir kez daha yineliyor, ‘,Bu lâhûtî sadâ çıktıkça cûşa-cûş olup yerden/ İner esrâr-ı kudret kibriyâ tavrıyle göklerden/Bütün âheng-i hilkat yâd ederken Hakk'ı ezberden/ Vicâhî feyz alır artık o nûru'n-nûr-i ezherden: Hüveydâ şimdi cânandır seherden, şâm-ı esmerden' hakikatini seslendiriyoruz. 28 şubatçıları, onların hempalarını Allah'a havale ediyor, AK bir duruş ve kararlılıkla Rabiamız uğruna canımızı adama ahdimizi tekrarlıyoruz.' ifadesine yer verdi.