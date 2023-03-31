Aydemir: ‘Milli irade irfan ve vicdanına güvenimiz tamdır'

Milletvekili Aydemir, İngiltere'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik saldırı girişimine sert tepki göstererek, ‘Türkiye, Kıbrıs Türklerinin haklı davasına sahip çıkmaya devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanına yönelik saldırı girişimini ve saldırgan zihniyeti telin ediyorum. ‘ dedi.

Milletimiz Tarihi Bir Karar Verecek

Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, seçime az bir sürenin kaldığını, 14 Mayıs'ta milletin, yanında yer alanla kumpas kuranları ayıracağını söyledi. Milletvekili Aydemir, "HDP'nin her talebinin arkasında terörün önünü açmak var." dedi.

Milli İrade Vicdanı

Milletvekili Aydemir, ‘Çünkü biz diyoruz ki 85 milyonun tamamı bizim yüreğimizdedir ve herkes birinci sınıf vatandaştır. Böyle yürüdüğümüz için zaten bu millet 20 yıldır bizi iktidarda tutuyor, inşallah önümüzdeki dönemde de öyle olacak. Allah'ın izniyle yeniden bir ‘Vira Bismillah' dönem ve iklimi açılacak. Bizim bu yolda güvencemiz, milli iradenin irfanı ve vicdanıdır. ‘ diye konuştu.

Bunların İşi Gücü Kafa Karıştırmak

HDP'nin seçim beyannamesinin açıklandığını anımsatan Milletvekili Aydemir, "Yeşil Sol diye de bir parti çıkardılar, bunların işi gücü kafa karıştırmak." diye konuştu.Seçim beyannamesinde, "İktidar olduğumuzda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlülerin koşullu salıverilmesinin önünü açacağız." ifadesinin olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, "Kimi iktidar edip de bu vermiş olduğunuz sözü gerçekleştireceksiniz? Şimdi Millet İttifakı'na eklendiler, 'biz bunun gayretinde olacağız' diyorlar." değerlendirmesini yaptı.

‘Kim bu muhataplar'

Beyannamede "Kürt sorununun önündeki engeli aşacağız, bu engelin aşılması için de muhataplarla diyalog yolunun açılmasına gayret sarf edeceğiz." ifadesinin de yer aldığını dile getiren Milletvekili Aydemir, "Kim bu muhataplar? Teröristler, PKK'lılar, çok açık. 'PKK'lılarla müzakere yolu açılsın diye gayret sarf edeceğiz' diyor. Bunların her talebinin arkasında terörün önünü açmak var." ifadesini kullandı.

Beyannamedeki "Diyanet İşleri Başkanlığının adını değiştireceğiz. Zorunlu din dersine karşıyız." ifadelerine de değinen Milletvekili Aydemir, "Bunların işi gücü bir taraftan terörün önünü açmak, bir taraftan da din düşmanlığı yapmak. Nedir bu sizin dinle alıp veremediğiniz?" sorusunu yöneltti.

Milletvekili Aydemir, Millet İttifakı'nın kendi içinde kavgasının olduğunu söyledi.