Aydemir: ‘Milli irade vicdanı ayakta'

İzan ve irfanıyla gelişmeleri takip eden, hakkı üstün tutup, ‘Olanın bitenin farkındayım' diyen millet vicdanı ayakta. AK Parti'den ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan asla vazgeçmeyiz' diyene teşekkür; dedirtene şükür.' dedi.

‘DADAŞ BASİRETİNE TESLİMİZ'

Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini sürdüren AK Parti Milletvekili Aydemir, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda dadaşlarla sohbet ederek, 31 mart 2019 yerel seçimleri hakkındaki görüşlerini aldı, vatandaşın öngörü ve tespitleri doğrultusunda görüş alışverişinde bulundu. ‘Dadaş 31 mart seçimlerinde yine eşsiz basiretini ortaya koyacak' diyen Milletvekili Aydemir, ‘Rabia paydasında buluşan dadaşlara minnettarız' kaydını düştü.

AYDEMİR'DEN GEZ VE ERZİNCANKAPI İSTİŞARESİ

Milletvekili Aydemir Erzincankapı ve Gez Mahallesinde dadaşlarla istişare etti. Erzurum esnafının yerel hizmetlerden memnuniyetini ifade ettiğini bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşlar ‘ 31 mart 2019 sonrası Erzurum kentleşmenin doruklarına çıkacak' tespitini yapıyor. Gez Mahallesi esnafı da alışveriş yapanı da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarına minnettarız' diyorlar. Bu hissiyatı yürekten paylaşıyoruz.' dedi.

DURMAK YOK, YOLA DEVAM

Erzincankapı'da vatandaşlarla söyleşen, esnafı işyerinde ziyaret ederek görüşlerini alan Milletvekili Aydemir, ‘Hizmetlerden memnuniyetin hududu yok. Dadaş meşrepli hemşehrimiz, “Çalışmanıza gerek yok, fuzuli yorulmayın o iş bitti” diyerek şimdiden seçimin kazananı AK Parti diyor. Lakin, durmadan, yorulmadan hali ahvali anlatmak; Geçmişin izbe, sevimsiz halini gençlere hatırlatmak şart. Durmak yok yola devam anlayışında dadaşlarla müttefikiz' yorumunu yaptı.

GÖNÜL SEFERBERLİĞİ KERVANI

AK Parti gönül seferberliğinin halkın teveccühü ve takdiriyle güç kazandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘16 Yıllık ak hizmet dönemi o kadar parlak o kadar huzur veriyor ki, kime ulaşsak kucaklanıyoruz. Ufak tefek aksayan halleri düzeltmek de vazifemiz. Ziyaretlerimiz vatandaşın ayna tutmasını sağlıyor. Erzincankapı esnafına, hemşehrilerimize minnettarız.' dedi.

DADAŞLAR CUMHUR İTTİFAKINA DESTEKTE KARARLI

Cumhur İttifakının müşterek bir heyecanla hüsnü kabul gördüğü, dadaşların bu birliğe gönüllerini adadığını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Yapılanlar için, genci yaşlısı söz birliği etmişçesine ‘Allah razı olsun' diyor. Hizmet siyasetini millet yüreğine rapteden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarına millet itimadı devam ediyor. 31 Mart ‘da Cumhur ittifakı zirve oranlarda kabul görecek inşaallah. Dadaşların kararı budur.' değerlendirmesini yaptı.