Aydemir Milli İradenin verdiği mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kahır ekseriyetle seçimi kazanacağını vurgulayan Milletvekili Aydemir, "Aziz Milletimizden, onun eşsiz iradesinden aldığımız mesaj budur. Halkımızın teveccühü eser ve hizmet siyasetinin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızladır' " dedi.

Aydemir Gündemi Değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin siyasi tespitlerini paylaştı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerini değerlendirdi

Muhalefetin Engellemeleri

Muhalefetin millet hayrına kaydedilen bir teklifi engellemek için komisyonda usul tartışmalarına giriştiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Beyhude tartışmalar, lüzumsuz tartışmalar, oysa biz ne yapmaya çalışıyoruz? Çalışanlara huzur zerk etmeye çalışıyoruz, insanlarımızı mutlu kılmaya çalışıyoruz. ‘ kaydını düştü.

Muhalefetin Önceliği Kaos Oluşturmak

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta açıkladı. Emeklilerle ilgili, memurlarla ilgili bir zam oranı, ki çok ciddi bir biçimde inşirah oluşturdu, huzur oluşturdu, mutluluk oluşturdu. Çok sayıda insanın bize yönelip müteşekkir olduklarını bildiriyorlar. Yüzde 30'luk bir zam toplumun tüm kesimlerinde memnuniyetle karşılandı. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. İşverenlerle ilgili yaptığımız düzenlemeler var. Özellikle sigorta primlerine dönük ödemelerinde 100 TL olan desteği 400 liraya çıkarıyoruz. Çok ciddi bir destektir. Emeklilerin en düşük maaşını 3 bin 500 den 5 bin 500'e çıkarıyoruz. İşte onlar görüşülürken buna engel olmak, buna mania koymak için gayretleri var. Niye? Çünkü bunlar kaosu öne alıyorlar. ‘ dedi.

‘Siyasetin temel değerleri'

Çok sayıda CHP'li, İYİ Partilinin, SP'linin 6'lı Masanın içine düştüğü hali eleştirdiği ve yaklaşımlarını paylaşmadığını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Şu an CHP, HDP‘nin istilası halinde. Ve HDP ile CHP ve İYİ Parti o kadar birbirine benzer hale geldiler. Şunu biliyorum ki, İYİ Parti'de seçmen noktasında özellikle çok münevver, kaliteli duruşu olan insanlar var. Bunların bu hale itirazını ben biliyorum. Bize dönük, bizimle beraber paylaştıkları var ve yine CHP'liler var. Vatansever çok nitelikli, kaliteli insanların şu hale itirazları var, itirazları olduğu içindir ki bizim yanımızda yer alıyorlar. Ve göreceğiz. Önümüzdeki seçimde çok sayıda CHP'li, çok sayıda İYİ Partili, çok sayıda Saadet partili kardeşimiz bizim vizyonumuzu destekleyecek. Tabandaki Saadet Partisi mensupları, 10 binler, ‘Yanındayız, sizin yanınızdayız' diyorlar. Niye, onların değerlerini de biz temsil ediyoruz da ondan. CHP'nin sahici değerlerini de biz temsil ediyoruz. Milliyetçi duyguları da biz temsil ediyoruz. ‘ diye konuştu.

'Biz 6 tane cumhurbaşkanı seçeceğiz' diyorlar'

Milletvekili Aydemir Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun altılı masa adayının kazanması halinde, "Genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinde imza yetkisine sahip olacaklar." açıklamasını hatırlattı.

"'Biz 6 tane cumhurbaşkanı seçeceğiz' diyorlar. Özü bu aslında. Bu ülkemize kaosu, kargaşayı, kavgayı getirecek." ifadesini kullanan Milletvekili Aydemir, bir gazetenin 8 Ocak 1990 tarihinde yayınlanan "Her gün 150 otobüs arızalı" başlıklı bir haberini göstererek, İstanbul'da bugün bunun iz düşümünün yaşandığını dile getirdi. İstanbul'da bir büyük "hizmetsizlik girdabı" olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Bu bize bir işaret veriyor. Eğer bunlar yönetime gelirlerse, önümüze gelecek fotoğraf budur." görüşünü paylaştı.

Aydemir'den 15 Temmuz Hatırlatması

15 Temmuz gecesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, paylaşacağı tweet konusunda, "Bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar." diyerek uyardığını anlatan İYİ Partili Feridun Bahşi'nin açıklamalarına ilişkin Milletvekili Aydemir, "Bu hali milletimiz ayan beyan görüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o geceki tavrı, Erzurum ifadesiyle sıvışıp kaçıp bir belediye başkanının evine sığınıyor. Oradan gelişmeleri kahvesini yudumlayarak takip ediyor.

O yüzden demokrasi tokadının çok okkalısı gelecek. Yakın zamanda bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

'Akrep niye ısırdı' denir mi? Akrep ısıracak, tabiatında bu var'

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın şehit polislere yönelik "infaz edildi" açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Milletvekili Aydemir, "Barış Atay, çok açık bir biçimde Türkiye'nin karşısında bir pozisyon almış, teröristlere muhabbetle yaklaşan bir yaklaşımı TBMM'de sergiliyor. 'Akrep niye ısırdı' denir mi? Akrep ısıracak, tabiatında bu var. Bunun tabiatında da bu var. Bunların polise 'şehit' demesi zaten o kirli ağıza yakışmaz ki." diye konuştu.

‘Danışıklı dövüş'

HDP'nin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmasına ilişkin Milletvekili Aydemir, "Danışıklı dövüşleri biz biliyoruz. Bunlar şunu bilmiyor ki bu millet irfanıyla onların en okumuşunu yazmışını bile milyar kere milyar okutur. Millet derslerini verecek inşallah." dedi.

HDP'te oyun bitmez

HDP'nin aday çıkarmasının "seçimleri ikinci tura taşıma hamlesi" olarak değerlendirildiğinin belirtilmesi üzerine Milletvekili Aydemir, "HDP'de oyun bitmez. Elbette ileriye dönük hesapları var. Bunlar bu hesabı yapsınlar, görecekler ki Kürtler asıl onlara tokadı atacak." ifadelerini kullandı.

Kürtler Bu Vatanın Sahipleri

Bir gazetecinin, ‘Seçimin ikinci tura kalacağı yönünde yorumlar yapılıyor. Buna nasıl değerlendirirsiniz?' sorusunu cevaplandıran Milletvekili Aydemir, ‘HDP'de oyun bitmez. Bunlar da oyun bitmiyor, numara bitmiyor. Elbette ileriye dönük hesapları bunların, ama ben bir şeyi biliyorum, çok açık söyleyeyim, Kürt seçmenden oy alarak buraya gelmiş bir milletvekili olarak altını çiziyorum; Kürtlerin istismar edildiğini, Kürtlerin özellikle marksist leninist anlayış tarafından kuşatılmış HDP tarafından kullanıldığını Kürt kardeşlerimiz iyi biliyorlar. HDP hangi oyunu yaparsa yapsın, görecekler ki Kürtler asıl onlara tokat atacaklar. Kürtler bu vatanın asli unsurları bizim kardeşlerimiz. Bu vatanın sahipleri. HDP'e de dersi onlar verecekler, Allah'ın izniyle bunu da göreceğiz. ‘ dedi.