Aydemir: ‘Mühim olan, ufuk açmaktır'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 yılı bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'nin teknoloji alanındaki yükselişine işaret etti, yerli ve milli kararlılığa dikkat çekti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra KOS GEB, TSE, TÜRKPATENT, TÜ BİTAK, TÜBA,TUA, GAP, DAP, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2023 yılı bütçeleri kabul edildi.

Hak Teslimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Türkiye'de milat olan yatırım ve reformlarına vurgu yapan Milletvekili Aydemir, Yusuf Has Hacib'in, “İnsan emeğini hak olarak teslim etmeyene insan dememek lazım. ” tespitini paylaşarak, Bakan Varank ve ekibini tebrik etti.

Aydemir Erzurum'u Yine Gündemde Tuttu

Tüm Bakanlıkların bütçe görüşmelerinde Erzurum'u gündeme taşıyarak ile ait beklentileri dile getiren Milletvekili Aydemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2023 yılı bütçesi görüşmelerinde Erzurum Oyuncak Organize Sanayi Bölge talebinin altını çizdi; DAP, KUDAKA, KOS GEB desteklerinin değerini kayıt altına aldı.

Erzurum Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi

Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi'nin Erzurum Merkez Altınbulak Mahallesindeki hazine arazileri üzerinde tesis edilebileceğini bildiren Milletvekili Aydemir, bu yatırımın bölgesel olarak üretim ve yatırıma önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Beklentiler

Erzurum'un DAP Başkanlığının merkezi olduğu, kurumun Doğu Anadolu Bölgesi dışında İç Anadolu Bölgesinde de Sivas da dahil olarak 15 ile hizmet ettiği, KUDAKA'nın da 3 il kaydında ekonomik ve kültürel değerler altyapısına destek verdiğini aktaran Milletvekili Aydemir, DAP ve KUDAKA bütçelerinin artırılmasını talep etti.

Aydemir'den Kutad Gu Bilig Vurgusu

İyiyi, güzeli ve doğuyu görmek ve takdir etmenin bir haslet olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bizim kutup yıldızlarımızdan özel bir isim var, Kutadgu Bilig'in yazarı, Yusuf Has Hacib; 1017'de bir kayıt düşüyor ve diyor ki: “İnsan emeğini hak olarak teslim etmeyene insan dememek lazım. ” Öyleyse, kimin emeği varsa herkese müteşekkir olmamız lazım, onu ifade etmemiz lazım. Tabii ki Bakanımız öyle. Bakanımızın kadrolarına çok teşekkür ediyoruz, Bakanlığımızı ciddi mesafe aldırarak epeyce bir yukarılara çıkardılar. ‘ dedi.

Başkan Yılmaz'a Vefa

Milletvekili Aydemir, Sunumunda Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın Devlet Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüttüğü, Bölge Kalkınma İdareleri, Kalkınma Ajanslarına çok ciddi destekler verdiği, bölgesel kalkınmada ana rolü bulunan bu kurum ve kuruluşların alt yapısını geliştirme noktasında hayati atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek kendisine ve ekibine minnettar olduklarını kaydetti.

‘Bu Ufku Sayın Cumhurbaşkanımız Açtı'

Türkiye'de hayata dair her alanda ilklerin gerçekleştirildiği, ülkenin kendi değer, kaynak ve potansiyelini bilimsel akıl ve çağdaş yöntemlerle ifade eder konuma kavuştuğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Mühim olan, ufuk açmaktır, bu ufku da Sayın Cumhurbaşkanımız açtı, Bakanlarımızın kadroları da, bunu çok bihakkın yerine getiriyorlar. Müteşekkiriz.' dedi

DAP, KUDAKA bütçelerinin artırılması

Konuşmasında, DAP Bölge İdaresi Başkanlığı bütçesinin artırılmasına yönelik talebini dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘DAP'ın bütçesini yetersiz görüyoruz, daha fazlası olması lazım. DAP ne yapıyor? Bakın, bizim bölgede, özellikle tarımsal sulama projelerinin, bitkisel üretimin, hayvansal üretimin, kültürel projelerin, alt-üst yapı projelerinin değeri çok fazla ve ihtiyacımız da var. 15 ile DAP kanalıyla 420 milyon para aktarmışız. Ne zaman? 2020 yılında. Bu, öylesine değerli ki o kadar değerli ki insanlara bir büyük moral veriyor, o moral motivasyonu artırma diyoruz ya, o yönüyle hakikaten şahika yerler buralar. Erzurum, Erzincan ve Bayburt'a hitap eden Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) var, Serhat, Fırat, DAKAKAlkınma Ajansları var; bunlar da destekleriyle bölgeye sosyoekonomik bağlamda önemli katkı sunuyorlar. Dolayısıyla, Bakanlığımız çok çok değerli, yaptığı işler vatandaşa birebir ulaşıyor, bu kurumlarımızın bütçesi de keşke daha fazla olsa. Yani yaklaşık 60 milyarlık bir bütçe gördüm ben, daha fazla olsa, daha iyi olsa. ‘ dedi.

Erzurum Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi Talebi

Değerlendirmesinde Erzurum Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi talebini yine gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ‘Bakanımızdan bir talepte bulunmuştum daha önce, Erzurum için bir oyuncak Organize Sanayi Bölgesi ve altına da şu notu düşmüştüm: Dışarıdan gelen oyuncaklara bakıyorsunuz, yüzde 80'i Çin menşeli, bunların da yüzde 80'i kanserojen madde içeriyor ve bunlar çocuklarımızın eline geçtiğinde millî hafıza da gelişmiyor. Erzurum'da Sayın Bakanımız bize daha önce şunu söylemişti, hatırlarlar. “Efendim, bir arazi, bir arsa, bir ye r bulalım. Sonra yatırımcı da getirelim, hayhay, destek olalım. Şimdi, Değerli Bakanım, bizim, Erzurum merkezde Altınbulak diye bir mahallemiz var, merkeze yaklaşık bir 10 kilometre ye yakın bir mesafede; orada, hazineye ait, hiç para ödemeyeceğimiz devasa miktarda arsalarımız var. Bu, oyuncak organize sanayi bölgesi için burası bulunmaz bir yer. Abdullah Tivnikli'yi bilirsiniz, onun köyü zaten orası, o da oraya eğitim anlamında çok özel, güzel yatırımlar yaptı. Allah gani gani rahmet eylesin. Orayı, bu oyuncak organize sanayi bölgesiyle taçlandırırsak ölümsü z bir isminiz olur inşallah. Yani yaptıklarınızla zaten milletin yüreğindesiniz, bunu da ben Erzurum bağlamında özellikle sizden talepte bulunuyorum. ‘ diye konuştu.

Milletvekili Aydemir sunumunu, ‘Bakanlığa bağlı kurumlar, KOS GEB, TÜ BİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Türk Patent ve Marka Kurumu; bunların da yaptığı hizmetlere medyunu şükranız, müteşekkiriz, Allah razı olsun. Bütçemiz hayır, uğur getirsin diyorum, inşallah bereketli olacaktır. ‘sözleriyle tamamladı.