Aydemir mükelleflerin nabzını tuttu

Sahada yaz dönemi çalışmalarını devam ettiren AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, kamu buluşmaları 4'üncü etabında Erzurum Vergi İdaresi Başkanlığı ve Vergi Dairelerini ziyaret etti. Yöneticilerle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, kurumlarda işlem yaptıran faal vergi mükellefleriyle görüşerek, iktisadi beklenti ve talepleri aldı, kurumsal kayıtta vatandaş memnuniyetini değerlendirdi.

Milletvekili Aydemir, Mükellefler kaydında ülke ekonomisindeki gelişmeler, küresel tedarik zincirindeki kırılganlık, enerji krizi odağındaki sorunlar hakkında istişarelerde bulundu, yorumları tespit etti.

Mükelleflerin Verdiği Mesaj

Milletvekili Aydemir, mükelleflerin; Türkiye'ye özgü bir vergi disiplininin tesis edilmesi, ilgili kurumların çağdaş düzeyde teknoloji ile donanımıyla birlikte işlemlerde sağlanan kolaylıklar, bürokrasi ve mükellef arasındaki işlem köprüsündeki sağlamlık, vergi ödemelerinde gerçekleştirilen sadelik ve bu sahada hayata geçirilen uygulama ve reformun memnuniyet ile karşılandığını, Erzurum'daki mükelleflerin bu odakta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarlıklarını bildirdiklerini söyledi.

Kurumsal Düzeyli Saha Çalışması

Kurumsal düzeyde gerçekleştirdiği kamu buluşmasında mükelleflerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan tarihi konut yaklaşım ve reformunu şükranla karşıladıklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘Sahada vatandaşın ülkenin geleceğine dair net bir mesajı var. Bu mesaj; ‘Abide liderimiz Erdoğan'ın devlet ve millet için belirlediği ufuk çizgisi dünyanın gıpta ettiği yüksek bir seviyedir' vurgusudur. ‘ dedi.

Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Ziyareti

Sahada vergi mükelleflerinin nabzını tutan Milletvekili Aydemir, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Selahattin Atabek ve personelle görüş alışverişinde bulundu. AK Parti İl Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hakan Yakut'un da katıldığı görüşmelerde, AK Partiyle hayata geçen vergi disiplini, kurumlarda tesis edilen teknolojik altyapı ele alındı.

Kazım Karabekir Vergi Dairesi İstişaresi

Milletvekili Aydemir ve Yakut daha sonra Kazım Karabekir Vergi Dairesini ziyaret etti. Daire Müdürü Hamit Demiröz, yöneticiler ve kurum çalışanlarıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, kurum çalışma takvim ve vizyonu hakkında bilgi aldı, kurumda işlem yaptıran mükellefleri dinleyerek, öngörü ve tespitlerini değerlendirdi.

Aziziye Vergi Dairesi Buluşması

Vergi daireleri ziyaretinin son etabında Aziziye Vergi Dairesi buluşmasını gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, Daire Müdürü Taner Bay tarafından kurum çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Aziziye Vergi Dairesi çalışanlarını ofislerinde birebir ziyaret eden Aydemir, başarı dileklerini paylaştı. Kurumda bulunan mükelleflerle sohbet etme fırsatı bulan Milletvekili Aydemir, vergi işlemleri odağında beklentileri sorguladı, iktisadi ve sosyal gelişmeler düzleminde beklentileri tespit etti.