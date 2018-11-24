Aydemir: ‘Öğretmenler, devletimiz, nimetimizdir'

Her biri hikmet, irfan ve fazilet erbabı olan öğretmenlerimiz Milli şairimiz Akif'in kaydıyla ‘devletimiz, nimetimizdir.' dedi.

AHMET YESEVİLER, MOLLA GÜRANİLER..

Milletvekili Aydemir, ‘Bizim 600 yıllık muhteşem asırlarımız muallimlerimizin, hikmet, irfan ve fazilet terbiyesini, imani bir şuur dikkat ve hassasiyetiyle veren öğretmenlerimizin eseridir. Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Akşemsettin, Molla Güranilerin çizdiği ufukla insanlığa adaleti, sevgiyi ve hakkı taşıyan yüce milletimizin 2023 seferinde de zihni ve fikri öncüleri öğretmenlerimiz olacaktır. ‘ kaydını düştü.

ASIM'IN NESLİ VE ÖĞRETMENLER

Milletvekili Aydemir, ‘15 Temmuzda FETÖ iblislerince sahnelenen hain girişimin bastırılması, milli iradenin tarihi bir dirilişle bir vicdan destanı yazmasında öğretmenlerimizin Rabia hassasiyet ve öğretilerinin büyük payı vardır. Çanakkale'de, Aziziye'de bir milleti ayakta tutan ruhu 15 temmuzda milli iradede yeniden yaşatanlar, Asım'ın neslini yeniden ihya eden öğretmenlerimizin eseridir.' vurgusunda bulundu.

MİLLİ ŞAİR AKİF'İN VURGUSU

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, “Muallimim” diyen olmak gerektir imanlı/ Edebli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı' ifadelerinin devletin dirliği, milletin birliği, vatanın bütünlüğü odağında fedakarlık timsali öğretmenleri tarif ettiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Milli ruh müellifi Akifimizin, ‘Hocanız, O sizin devletiniz, ni'metiniz, her şeyiniz. Hoca hakkıyla beraber gelecek hak var mı? Sizi mizana çekerken bunu sormazlar mı?' kaydını yürekten paylaşıyoruz. Erdem'in timsali öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, bilgiyi toplumun en ücra dilimine kadar ulaştırmak yolunda canlarını adayan şehit öğretmenlerimize rahmet niyaz ediyoruz.‘ dedi.