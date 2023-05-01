Aydemir Özbekistan referandumunu değerlendirdi

AK Parti Erzurum Milletvekili, TÜRKPA Üyesi İbrahim Aydemir, gözlemci olarak katıldığı Özbekistan'da gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumu sonrasında yaptığı açıklamada, ‘Sonuçlar kardeş ülke Özbekistanımıza hayırlı olsun.' dedi.

Özbekistanımıza Hayırlı Olsun

Özbekistan'da Anayasa'nın yüzde 65'ini değiştiren referandum oylamasının büyük bir demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gözlemci heyeti olarak oylamaların başlangıcından bitimine kadar gelişmeleri takip ettik.

Sonuçlar kardeş ülke Özbekistanımıza hayırlı olsun. Özbekistan'daki Anayasa değişiklikleri iktidar ve muhalefeti birleştirmiş; farklı toplum kesitlerinin onayını almış durumda. Gençlerin değişiklikleri sahiplenen ve “Özbekistanımızın kalkınmasına yol açacak” diye umutlandıran halleri bizi de mutlu etti. Hayırlı olsun.' açıklamasını yaptı. Milletvekili Aydemir, referandum kaydında Özbekistan Tv Kanallarına değerlendirmelerde bulundu.

Taziye Mesajı

Milletvekili Aydemir Özbekistan'dan Pazar günü darı ukbaya uğurlanan gazeteci Necati Çakır için taziye mesajı yayımladı. Aydemir mesajında, ‘Bir dadaş daha ötelere göçtü. Necati Çakır ağabeyimiz Erzurum basını için bir çınar hükmündeydi. Yıllar yılı Hakikat Gazetesini çıkardı; hakikatlerin altını çizdi. İrtihali büyük boşluk doğuracak. Her daim rahmetle, minnetle yad edeceğiz; mekanı cennet olsun. Ata toprakları Özbekistan'dan evlatlarına, yakınlarına, basın camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. ‘ ifadelerine yer verdi.