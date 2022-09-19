Aydemir Pasinler Zaferi coşkusunu paylaştı

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir saha çalışmaları ekseninde Pasinler ilçesini ziyaret etti, 18 eylül 1048'de tarihe kaydedilen Pasinler Zaferi'nin 974'üncü yıl coşkusunu paylaştı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de katıldığı kutlama töreninde Pasinlerli Dadaşlara seslenen Milletvekili Aydemir, ‘Pasinler Zaferi Anadolu'nun yurt edilmesinde ilk tarihi adım, Malazgirt Zaferinin de ilham kaynağıdır. ‘ dedi.

Aydemir Pasinler'de Dadaşlara Seslendi

Sunumunda, Pasinler Zaferinin bütün Türk Cumhuriyetlerinde kalbi coşku içinde kabul ve idrak edildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Türk yurtlarına gidiyoruz, Azerbaycan'a, Özbekistan'a, Kırgızistan'a, Kazakistan'a, Türkmenistan'a, Tacikistan'a. Samimiyetle ifade etmeliyim ki, Pasinler Zaferi Türk Cumhuriyetlerinde büyük coşku ve idrak içinde kutlanıyor. Her gittiğimiz Türk Cumhuriyetinde bu milli sürur bizimle paylaşılıyor, Pasinler Zaferi milli şevk içinde terennüm ediliyor.' diye konuştu.

Aydemir Türk Cumhuriyetlerindeki Ortak Duruşu Aktardı

Milletvekili Aydemir, sunumunda, ‘Ortak kabul budur ki, bu zafer olmasaydı Malazgirt olmayacaktı. Bu zafer yaşanmasaydı Mübarek coğrafyamız Anadolu bin yıllık Türk Yurdu olmayacaktı. Biz bu zaferi gerçekleştiren ecdada layık olma çabamızı, onlara vefa ve değerlerine sadakatimizi her daim kaydetmeye, onların duruş ve cihan önündeki kıyamını korumaya devam edeceğiz.' Vurgusunu paylaştı.

‘Dünya Lideri Cumhurbaşkanımıza Minnettarız'

AK Dönem ve Cumhur ittifakı kaydında ülke ve millet sathında milli değerlerin ihyası, gelecek nesillere aktarımı, küresel boyuta taşınması için özel bir dikkat ve hassasiyetin gösterildiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘ ‘Bir büyük lider, bir Dünya Lideri olan; bütün bir millete, mazlumlara, mağdur milletlere, İslam Coğrafyasına liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, muhterem ve muhteşem ecdadımızın attığı her mübarek adımı kayda geçti, dünyaya ezberletti. Onun çizdiği ufukta her yıl Malazgirt coşkusunu milli kıyam ile idrak edip kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur ittifakının mensubu olan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, bugün burada Pasinler Zaferi coşkumuza ortak olan BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye, Cumhur İttifakına minnettarız. Milli değerlerimizi ayakta, diri tutan ve bizi biz yapan temellerimizi ihya edenlere müteşekkiriz. Bundan sonraki yıllar için bir temennimiz, beklentimiz var bir Erzurumlu olarak. İnşallah hep birlikte önümüzdeki yıllarda 18 Eylül Pasinler Zaferimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın da iştirak edeceği konuma taşımalıyız.' dedi.

‘Bahçeli ve Destici'ye teşekkür'

26 Ağustos 1071'in önünü açan ve tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan “18 Eylül 1048 Pasinler Zaferi” kutlamalarına iştirak ederek BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli şahsında bütün katılımcıları yüreklerine kazıdıklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Pasinler Türk Milletinin kıyam adresidir' diye konuştu.

Milletvekili Aydemir, Pasinler Zaferi kutlama törenleri sonrasında, Pasinler'de Valilik, Büyükşehir ve Pasinler Belediyeleri tarafından düzenlenen ‘Tarih Yazan Çocuklar' programına katılarak çocuklarla milli sevinci yaşadı.

‘Ruhumuz Erzurumspor'

Milletvekili Aydemir Pasinler programı sonrasında, Rıdvan Sönmez, Murat Çoban ve Rıdvan Taştan'ın moderatörlüğünü yaptıkları “Ruhumuzerzururumspor ” sayfasının canlı yayın konuğu oldu. Kendisine Erzurumspor ile alakalı yöneltilen sualleri cevaplandıran Milletvekili Aydemir, ‘Taraftarımız emin olsun, bizim renklerimizi taşıyan Erzurumspor bu sezon mutlaka playoff turlarına kalacak, yeniden Süper Lige yönelecektir. dedi.

Aydemir'den Taraftara Çağrı

İlk beş haftada alınan sonuçların Erzurumspor'u tarif etmediği, mavi beyazlı ekibin ligin en kaliteli futbolcu ekibine, gıpta edilen teknik ve idari yönetimine sahip olduğunu savunan Milletvekili Aydemir, içinde bulunulan sürecin aşılacağını, dadaş taraftarın tribünlerde, kendilerinin de TBMM düzeyinde Erzurumspor'u destekleyerek, sesini duyuracakları ve hakkını korumayı sürdüreceklerini belirtti.

Farkımız Erzurumsporluluğumuzdur

Taraftara çağrıda bulunan Milletvekili Aydemir, dadaş terbiyesine vurgu yaparak, ‘Taraftarımız Türkiye Futbol camiasında yer tutan her zamanki centilmenlikleriyle saygınlıklarını koruyacak, tezahürat ve tepkilerini dadaş asaleti içinde kaydetmeyi sürdüreceklerdir. Çünkü farkımız Erzurumsporluluğumuzdur. Gönüller bir olunca aşılmayacak hedef, ulaşılmayacak lig yoktur. ‘ dedi.