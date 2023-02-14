Aydemir: ‘Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın'

Rabbimize şükrümüzün sınırı yoktur. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın‘ dedi.

Aydemir Darende'yi Ziyaret Etti

Malatya'nın Akçadağ ve Yeşilyurt İlçelerinde depremzedelerle bir araya gelen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, sahadaki inceleme, ziyaret ve depremzedelerle istişare çalışmasına Darende ilçesinde devam etti. Malatya'da depremzedelere hizmet sunan Horasan Belediyesi ekiplerini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, kaydedilen yüksek yaklaşıma ve ortaya konan dayanışmaya minnettar olduklarını belirtti.

İhtiyaçları Tespit

Malatya'da acıları paylaşma, ihtiyaçları tespit çalışmalarına Muratlı, Aliçeri, Eyin, Esenli, Fatih, Mihmanlı, Resuluşağı, Altunlu, Bekiruşağı, Bölüklü, Çevirme, Dedeköy mahalleleriyle devam eden Milletvekili Aydemir, ‘Bu büyük yarayı asil milletimizle yürek yüreğe tedavi ediyoruz. ‘ dedi.

Aydemir Depremzedelerle İstişare Etti

Milletvekili Aydemir, Malatya'nın nadide ilçesi Darande'ye yaptığı ziyarette, Belediye Başkanı İsa Özkan, AK Parti ilçe başkanı Veysel Karaman ve ilçe sakinleriyle depremin yaşandığı alanlarda incelemelerde bulundu. 300'e yakın yıkımın yaşandığı, bir deprem şehidinin uğurlandığı Darende'de depremzedelerle istişare eden Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyet ihtiyaçları belirledi, beklentileri kaydetti.

Aydemir Şehit Uğurlamasına Katıldı

Malatya Şehir Mezarlığında deprem şehidi veren ailelere taziyelerini sunan Milletvekili Aydemir, cenaze namazlarına iştirak etti. Deprem şehitlerine rahmet, ailelere sabır dileyen Milletvekili Aydemir, yaslı ailelerin acılarını paylaştı.

Aydemir'den Horasan Ekibine Teşekkür

Milletvekili Aydemir Darende ziyareti kapsamında, depremzedelere destek veren, Malatya'da depremzedelere sıcak aş ikramı için şehir stadyumunda stant açan Horasan Belediyesi ekibiyle bir araya geldi. Horasan Belediyesi ekibine teşekkür eden Milletvekili Aydemir, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milletvekili Aydemir, ‘Horasan Belediyesi ekibini ziyaret edip, çorbaya tuz katan dadaşlarla kucaklaştık. Kardeşlik, milletimizin yüreğine hilkatten işlenmiş bir ulvi duygu. Rabbimize şükrümüzün sınırı yoktur. ‘ açıklamasını yaptı.