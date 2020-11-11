Aydemir: ‘Sayın Ala'yla iftihar ediyoruz'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Milletvekili Efkan Ala'nın AK Parti Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atanması, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla bir tebrik mesajı sunumu yaptı.

‘Sayın Ala'ya başarılar diliyoruz'

Efkan Ala için, Dadaşlar olarak kendisiyle iftihar ediyoruz' vurgusunda bulunan Milletvekili Aydemir, ‘AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen eski İçişleri Bakanımız Sayın Efkan Ala'ya yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz. Dadaşlar olarak kendisiyle iftihar ediyoruz.' dedi.

Albayrak'a Teşekkür, Elvan'a Başarı Temennisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bir konuşma yapan Milletvekili Aydemir, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın ülke ekonomisine ciddi katkıları bulunduğunu belirtti.

Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Lütfü Elvan Bakanımız öğreten tarzıyla, tavrıyla, alicenap yaklaşımıyla yaklaşık iki yıldır Komisyonumuza özel bir tarz getirmişti ve ben şunu biliyorum: Komisyonumuzun her partiden üyelerinin yüreğinde yer buldu. Bulunduğu her vazifeyi de bihakkın yerine getirmiş, o vazifelerde başarıyı ifade etmiş bir isimdir. Allah'ın izniyle, Hazine ve Maliye Bakanlığında da bu başarıyı temayüz edecek, ortaya çıkaracak bir hâli olacak. Ben de vazifenin, kendisine hayır, uğur getirmesini diliyorum ve kendisinden önce görev yapan Berat Albayrak Bakanımıza da minnettarlığımızı özellikle ifade ediyorum. O da Bakanlığı döneminde hem Enerji Bakanlığında hem Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde ülkemize çok ciddi katkılar sunmuştur. Bu vesileyle ona da teşekkür ediyorum. Değerli Bakanım Cenab-ı Hak muvaffak kılsın inşallah, başarılarınız daim olsun, hayırlı uğurlu olsun.‘ mesajını verdi.