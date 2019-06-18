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Aydemir: ‘Şehid Mursi, ebediyyen rahmetle anılacak'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Mısır’ın seçimle iş başına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, ‘İman kalası bir yiğitti O; Dünya durdukça rahmetle anılacak.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Mısır'ın seçimle iş başına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, ‘İman kalası bir yiğitti O; Dünya durdukça rahmetle anılacak. Ya, Sisi ve şürekası? Onlar ise iblise yol arkadaşı diye hatırlanıp, lanet, teneffür ve kahır oklarıyla. ‘ dedi.


AYDEMİR TAZİYE MESAJI YAYIMLADI


Şehid Mursi'nin küresel tarihe damga vuran bir demokrasi mücadelesi verdiği; davası uğruna çile ve ıstırapla geçen hayatı ve Mısır ekseninde cihana yayılan mesajlarıyla tarihin kaydettiği ender ve mümtaz bir şahsiyet olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘İslam alemine, kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyoruz. Tevhid ve Vahdet davasının mensubu Mursi'ye Cenabı haktan rahmet niyaz ediyoruz. ‘ mesajını verdi.

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